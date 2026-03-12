Getty
سلتيك يستهدف بطل توتنهام ليتولى مهام الإدارة الفنية بعد رحيل مارتن أونيل
كين يبرز كأفضل مرشح لباركهيد
تزداد شعبية كين حالياً بعد أن قاد فريق فيرينكفاروس إلى الفوز بلقب الدوري المجري الموسم الماضي، كما حقق نجاحاً كبيراً مع فريق مكابي تل أبيب. وفقاً لصحيفة الغارديان، يعتقد صناع القرار في نادي سلتيك أن كين سيكون مستعداً للعودة إلى النادي الذي قضى فيه فترة قصيرة ولكنها لا تُنسى كلاعب معار في عام 2010. على الرغم من أنه لن يتم إجراء أي محادثات رسمية حتى انتهاء الموسم الحالي للدوري الاسكتلندي الممتاز، إلا أن الأيرلندي يحتل صدارة قائمة المرشحين للمنصب الدائم.
أونيل يستعد لتسليم المشعل
تأتي هذه الخطوة مع اقتراب نهاية فترة ولاية أونيل الثانية في منصب المدير الفني لفريق سلتيك. عاد المدرب البالغ من العمر 74 عامًا لتثبيت أقدام النادي مرة أخرى بعد فترة ولاية ويلفريد نانسي الكارثية التي استمرت ثماني مباريات. كان أونيل دائمًا حلًا مؤقتًا، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ثنائية محلية.
كجزء من التغييرات الأوسع نطاقًا المتوقعة في الصيف، من المتوقع أن ينتقل شون مالوني، المساعد الحالي لأونيل، إلى منصب إداري رفيع. يحظى مالوني بتقدير كبير من قبل مجلس إدارة النادي، ومن المتوقع أن يكون شخصية مركزية في الهرم الفني بغض النظر عمن سيتولى منصب المدير الفني. يُنظر إلى هذه المرحلة الانتقالية على أنها حيوية لفريق من المتوقع أن يخضع لتغييرات جذرية في اللاعبين بعد الانتقادات التي وجهت إلى استراتيجيات التعاقد الأخيرة.
المنافسة على خدمات كين
قد يواجه سلتيك معركة للحصول على خدماته، حيث أن النجاحات الأخيرة التي حققها كين في أوروبا قد لفتت انتباه العديد من الأندية في المملكة المتحدة. وقد ارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى توتنهام بعد إقالة توماس فرانك، على الرغم من أنه لم يكن مهتمًا بالصفقة قصيرة الأجل التي أبرمها إيغور تودور في النهاية. حاليًا، يظل كين مركزًا على مهامه في المجر، حيث يحتل فيرينكفاروس صدارة الدوري ويظل منافسًا في الدوري الأوروبي.
يدرك مسؤولو سلتيك المنافسة، لكنهم يظلون واثقين من أن جاذبية عملاق غلاسكو ستكون كافية لإغراء كين. يبحث النادي بشدة عن مشروع طويل الأمد بعد موسم من التغييرات المتكررة في الإدارة، مما أدى إلى تراجعه بخمس نقاط عن متصدر الدوري هارتس.
خيارات بديلة على الرادار
في حين أن كين هو الخيار المفضل، إلا أن سلتيك قد فكرت بطبيعة الحال في أسماء أخرى في حالة فشل الصفقة. المدير الفني الحالي لويلز كريغ بيلامي له معجبون في باركهيد، على الرغم من أن وضعه معقد بسبب مشاركة بلاده في تصفيات كأس العالم القادمة. بالإضافة إلى ذلك، حظي مدرب موثرويل ينس بيرتل أسكو بالثناء على عمله المثير للإعجاب في فير بارك، على الرغم من أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كان مستعدًا لمثل هذه الخطوة المهمة التي ستزيد من الضغط عليه.
تظل الأولوية لكيان، الذي أثبتت عقليته الفائزة في إسرائيل والمجر أنه قادر على تحقيق النجاحات المرجوة. سيلتيك مصمم على تجنب تكرار تجربة تعيين نانسي، ويعتقد أن كيان يوفر المزيج اللازم من الحنكة التكتيكية والقيادة. مع وصول الموسم المحلي إلى ذروته، فإن الهوبس مستعدون للتحرك بسرعة بمجرد تنحي أونيل عن منصبه لضمان أن يتمتع المدرب الجديد بفترة كاملة قبل الموسم لتنفيذ رؤيته.
