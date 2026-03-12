سلتيك يستهدف بطل توتنهام ليتولى مهام الإدارة الفنية بعد رحيل مارتن أونيل

تأتي هذه الخطوة مع اقتراب نهاية فترة ولاية أونيل الثانية في منصب المدير الفني لفريق سلتيك. عاد المدرب البالغ من العمر 74 عامًا لتثبيت أقدام النادي مرة أخرى بعد فترة ولاية ويلفريد نانسي الكارثية التي استمرت ثماني مباريات. كان أونيل دائمًا حلًا مؤقتًا، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ثنائية محلية.

كجزء من التغييرات الأوسع نطاقًا المتوقعة في الصيف، من المتوقع أن ينتقل شون مالوني، المساعد الحالي لأونيل، إلى منصب إداري رفيع. يحظى مالوني بتقدير كبير من قبل مجلس إدارة النادي، ومن المتوقع أن يكون شخصية مركزية في الهرم الفني بغض النظر عمن سيتولى منصب المدير الفني. يُنظر إلى هذه المرحلة الانتقالية على أنها حيوية لفريق من المتوقع أن يخضع لتغييرات جذرية في اللاعبين بعد الانتقادات التي وجهت إلى استراتيجيات التعاقد الأخيرة.