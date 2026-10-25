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Haissem Hassan Celtic GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

الخطة البديلة" لهيثم حسن في سلتيك لم تنجح جزئيًا .. والمصري يسقط ضحية لـ"المعلق المثير للجدل" أمام هيبرنيان!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
هايبيرنيان ضد سيلتيك
هايبيرنيان
سيلتيك
الدوري الإسكتلندي الممتاز

ماذا قدم هيثم حسن في مواجهة سلتيك وهيبرنيان؟

غسل سلتيك أحزانه القارية بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الأوروبي قبل أيام قليلة، بفوز جديد في الدوري الاسكتلندي، اليوم الأحد.

رفاق الجناح المصري هيثم حسن حققوا اليوم، الفوز أمام هيبرنيان بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الاسكتلندي 2026-27.

هيبرنيان تقدم أولًا عن طريق أوين إلدينج في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتقدم الثنائي جايسون كير "بالخطأ في مرماه" وكاميليو دوران لسلتيك بهدفين في الدقيقتين 5 و43 من الشوط ذاته.



الفوز رفع رصيد سلتيك للنقطة 27 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بأربع نقاط على غريمه رينجرز، فيما يحل هيبرنيان في المركز الـ12 "الأخير" بسبع نقاط.

في السطور التالية، دعونا نحدثكم أكثر عما قدمه محترفنا العربي هيثم حسن في مواجهة سلتيك وهيبرنيان..


  • إراحة هيثم حسن أم معاقبته؟

    الجناح المصري لم يشارك بشكل أساسي في مواجهة اليوم، لم يدفع به مدربه مارتن أونيل إلا في الدقيقة 64، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم سلتيك بالفعل بثنائية مقابل هدف وحيد أمام متذيل جدول الترتيب.

    هذا القرار يبدو للوهلة الأولى أن هدفه إراحة حسن مع ضغط المباريات، خاصةً وأن طاقته البدنية تحتاج لتحسن أكبر في ظل عدم قدرته على خوض 90 دقيقة كاملة.

    لكن دخول سلتيك بكتيبته الأساسية لمواجهة هيبرنيان، يرجح كفة استبعاد حسن من التشكيل الأساسي لـ"أسباب فنية"..

    حسن تعرض للكثير من الانتقادات خلال مواجهة سيلتا فيجو الأخيرة في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، والتي هُزم بها فريقه .. الانتقادات تتعلق بعيوب أدائه الدفاعي، حتى حمله البعض مسؤولية الخسارة.

    وإلى أن يوضح أونيل سبب إجلاس المصري على مقاعد البدلاء أمام متذيل الترتيب، تبقى الأسباب الفنية هي المبرر الأوضح لقراره.


  • Celtic FC v Real Club Celta - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    الخطة البديلة لهيثم حسن لم تنجح

    مع جلوس هيثم حسن على مقاعد البدلاء، دفع المدرب مارتن أونيل بكاميليو دوران كجناح أيمن، مع الاعتماد على كاسبر هوغ كرأس حربة صريح.

    من ناحية النتيجة فالخطة نجحت، حيث سُجلت ثنائية في الشوط الأول، لكن بالنظر للفوارق الفنية مع الخصم وطريقة اللعب الفعلية داخل المستطيل الأخضر، فالخطة البديلة لهيثم حسن فشلت..

    كاسبر هوغ فشل في هز شباك الخصم، بل أتيحت له فرصتين محققتين – على الأقل – وأهدرهما بغرابة شديدة.

    في المقابل، المساحات الواسعة على الأطراف في صفوف هيبرنيان كانت في حاجة لاستغلال أكبر من الثنائي كاميليو دوران وفيكتور سيدورتشوك، وهو ما لم يحدث بالصورة المطلوبة، وافتقد سلتيك لهيثم حسن في الجبهة اليمنى.

    خاصةً وأن سوء استغلال سلتيك لعيب الخصم على الأطراف جعله رهينة الفارق الضيئل في نتيجة (2-1) حتى الدقائق الأخيرة، حيث كان هيبرنيان قريبًا من تسجيل هدف التعادل، على الأقل.


  • Celtic FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    ماذا قدم هيثم حسن بعد نزوله؟

    مع إدراك مارتن أونيل لعيب الخصم على طرفي الملعب، دفع بهيثم حسن وجوتا بدلًا من الثنائي كوغ وسيدروتشوك في الدقيقة 64 من عمر المباراة، ليتجه دوران لشغل مركز رأس الحربة، ويتولى المصري مهمة الجبهة اليمنى.

    المصري كانت لمحاته واضحة، فمع مرور دقيقتين تقريبًا من نزوله، كاد أن يحتسب الحكم له ضربة جزاء بفضل مراوغة داخل الـ18، لكن تم التأكد من عدم صحتها.

    كذلك كان حسن قريبًا من إحراز الهدف الثالث لسلتيك في الدقيقة 67، بفضل تسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعدما توغل للعمق، لكن الكرة بمرت بجوار القائم بقليل.

    بخلاف ذلك، خلق هيثم حسن فرصة هدف لزملائه، مع تسديده تسديدتين، لكن أي منها لم تسفر عن هز شباك الخصم للمرة الثالثة.


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  • ضحية المعلق "المتهم دائمًا"

    الختام بعيدًا عن الجوانب الفنية مع ما قيل عن هيثم حسن فور نزوله للمشاركة في مواجهة سلتيك وهيبرنيان..

    المباراة علق عليها عبر قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزي إيان كروكر، هذا المعلق المتهم دائمًا من جماهير سلتيك بالانحياز لغريمه رينجرز، والعكس صحيح.

    هذا الحكم المعروف بتعليقاته التي لا تخضع لأي حسابات، معربًا عن سعادته بتلقي الاتهامات من الجانبين ومتخذًا من ذلك سلاح لدعم موقفه القوي في التعليق.. وجه سهامه نحو هيثم حسن.

    كروكر استعرض بالتزامن مع مشاركة حسن في اللقاء، الجوانب السلبية خلال فترته مع فريقه السابق ريال أوفييدو الإسباني، في فترة يحتاج بها اللاعب للدعم أكثر من أي شيء آخر.

    ورغم أن تلك السلبيات التي تحدث عنها كروكر مأخوذة على حسن من قِبل جماهير سلتيك أيضًا إلا أنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضوا أن توجه من قبل المعلق الإنجليزي للاعبهم، خاصةً وأنهم اعتبروها تربصًا بالمصري لصالح الغريب رينجرز، كما هي العادة!

    لكن إحقاقًا للحق لم يتعرض هيثم لكم الانتقادات التي تعرض لها زميله المهاجم كوغ من قِبل كروكر، فقط كان الأخير هو المستهدف الأول، ليس تربصًا بقدر سوء مستواه فعليًا خلال دقائق مشاركته.


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