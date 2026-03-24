أرسى اجتماع قمة سوق الانتقالات الذي عُقد في الأيام الماضية الأسس لاستراتيجيات ميلان في المستقبل القريب.

من الواضح أن النادي الذي يقع مقره في شارع ألدو روسي، والذي لا يزال تركيزه الأكبر منصبًا على نهاية الموسم الحالية التي يجب - وفقًا لرؤية النادي - أن تضمن الترتيب في جدول الترتيب والتأهل إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى بذل كل ما في وسعه للفوز بلقب الدوري، قد بدأ في التخطيط لصيف سيكون بالتأكيد حافلًا بالتغييرات، خاصة في الخط الهجومي.

بعض الأسماء والأفكار والتوجهات لدى إدارة الروسونيري والمدرب ماسيميليانو أليجري أصبحت بالفعل واضحة وشفافة: هدف المدرب هو التعاقد مع مهاجم، رقم 9 جديد، مع الأخذ في الاعتبار مستقبل غير مؤكد لمن لعب حتى الآن كمهاجم وسط طوال الموسم في تشكيلة أليجري 3-5-2.