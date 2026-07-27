سكالوني يكسر صمته عقب وصافة المونديال ويرد بحزم على الناقدين: لا يعرفون قيمتنا!

شعر سكالوني، المعروف بطبعه المتحفظ وتفضيله البقاء بعيدًا عن الأضواء، أن أهمية هذه اللحظة تتطلب تواصلًا مباشرًا مع المشجعين الذين تابعوا الفريق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

واستهل المدرب بيانه بالتأكيد على الأثر النفسي الشديد الذي تركته الأيام السبعة الماضية عليه وعلى طاقمه.

وكتب سكالوني: «بعد أسبوع حافل تداخلت فيه مشاعر الحزن والفرح، والدموع والابتسامات، والكرب والهدوء، والتوتر والسكينة، أستطيع أخيرًا أن أجلس وأكتب بضع كلمات. ورغم أنكم تعلمون أنني لست من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكون هذه هي أفضل طريقة للوصول إليكم».