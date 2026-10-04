"لم أعد قادرًا على مجاراة إخبار الناس" .. سكالوني يتحدث عن "أزمة" وداعية ميسي

شارك سكالوني تأملاً مؤثراً حول الاعتزال الدولي الوشيك لليونيل ميسي، معترفاً بالفراغ العميق الذي سيتركه خلفه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.

فبعد الفوز الحاسم بنتيجة 7-0 على بوركينا فاسو، تحوّل التركيز على الفور إلى الظهور الأخير لميسي، المقرر في المباراة الودية أمام بنين يوم الثلاثاء.

وقد اعترف سكالوني، الذي قاد النجم العالمي إلى أمجاد كوبا أمريكا وكأس العالم، بأن ديناميكية الفريق مقبلة على تغيير دائم.

وأوضح سكالوني: «لم يبقَ الآن سوى الحنين، بما أنه لن يكون موجوداً»، وفقاً لما نقلته صحيفة لا ناسيون. «لم يعد الأمر يتعلق بكرة القدم فحسب؛ فعلينا أن نواصل اللعب. لكن الإحساس بوجوده على أرض الملعب فريد من نوعه. وهذا ما أودّ أن يفهمه الناس: ما ينقله على أرض الملعب. للجميع: للخصم، ولزميله، ولجمهور المنافس، ولجمهوره. لم أرَ ذلك في أي شخص آخر. وهذا ما سنفتقده أكثر من أي شيء. سيبقى المنتخب الأرجنتيني موجوداً، لكنه منطقياً لن يكون كما كان».