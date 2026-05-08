Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado Rapids
أحمد فرهود

"سن الأربعين، مستقبل سكالوني وعلاقته مع كريستيانو رونالدو".. ليونيل ميسي يفتح قلبه ويختار المرشحين للقب كأس العالم 2026!

ماذا قال ليونيل ميسي؟!..

تحدث الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الكثير من الملفات المهمة؛ وذلك خلال ظهوره مع بودكاست "Lo Del Pollo".

ميسي انضم إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، صيف عام 2023؛ وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بشكلٍ رسمي.

    سعادة ليونيل ميسي في إنتر ميامي

    وفي البداية.. أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عن سعادته الكبيرة في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، وبالعيش في الولايات المتحدة.

    وعن ذلك يقول ميسي: "بصراحة.. أنا وعائلتي نشعر بالسعادة، في النادي والحياة اليومية؛ نحن بخير حقًا".

    واعترف الأسطورة الأرجنتينية أنه عندما انضم إلى إنتر ميامي، كان النادي لا يزال مبتدئًا، ويحتاج إلى الكثير من العمل من أجل التطور.

    وأضاف ميسي: "لكن.. مع الرغبة الكبيرة من جميع العاملين في النادي، من أجل جعل إنتر ميامي ناديًا حقيقيًا في كرة قدم؛ وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، وأصبحنا نتوج بالألقاب".

    علاقة ليونيل ميسي مع كريستيانو رونالدو

    وعلى جانب آخر.. تطرق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عن علاقته مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر.

    وشدد ميسي على أن تنافسه مع رونالدو، كان أمرًا طبيعيًا في عالم كرة القدم؛ بحكم أنهما لعبا مع الغريمين التاريخيين برشلونة وريال مدريد، على التوالي.

    وتابع الأسطورة الأرجنتينية: "أنا ورونالدو كُنا نتنافس على كل شيء، سواء فرديًا أو جماعيًا؛ لذلك الناس دائمًا ما كانت تُقارن بيننا".

    وبعيدًا عن هذه المقارنات؛ وصف ليونيل ميسي علاقته بالأسطورة البرتغالية بـ"الجيدة والمحترمة"، حيث تقابلا عدة مرات في الحفلات وتحدثا بودٍ كبير.

    مستقبل ليونيل سكالوني والمرشحون للقب المونديالي

    الحوار مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، تطرق أيضًا إلى بطولة كأس العالم 2026 والمدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رأيه في مستقبل سكالوني مع الأرجنتين.

    * ثانيًا: المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم غير الأرجنتين.

    وبخصوص النقطة الأولى.. أعرب ميسي عن أمنيته كـ"أرجنتيني"، أن يستمر سكالوني على رأس القيادة الفنية لمنتخب الأرجنتين، خلال الفترة القادم.

    واستطرد ميسي: "لكن يجب احترام رغبته؛ فهو قد يريد خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، بعد سنواتٍ طويلة مع الأرجنتين".

    وأكد الأسطورة الأرجنتينية أنه سواء استمر سكالوني أو رحل؛ فإن المنتخب الوطني سيأتي عليه فترة "إحلال وتجديد"، وسيكون على الجماهير أن تصبر على الألقاب.

    وفيما يتعلق بالمرشحين للقب كأس العالم؛ اعتبر ميسي أن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، يمتلك أقوى فريق في البطولة.

    وبخلاف فرنسا.. رشح ميسي كل من "إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا والبرتغال"؛ مع رفضه استبعاد منتخب البرازيل من المنافسة، رغم الظروف غير الجيدة التي يمر بها.

    وتمنى ميسي تواجد نيمار دا سيلفا جونيور، في قائمة منتخب البرازيل، ببطولة كأس العالم 2026؛ قائلًا: "هو صديقي.. أتمنى كل الخير له، وأن يكون سعيدًا ويحقق أحلامه".

    أفضل نسخة لليونيل ميسي وحقيقة خوفه من سن الأربعين!

    وأخيرًا.. تشتت الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، في اختيار "أفضل نسخة له"، خلال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    لذلك.. فضل ميسي اختيار نسخته في بطولة كأس العالم "قطر 2022"؛ باعتبار أن قيادته لمنتخب الأرجنتين للتتويج باللقب، هو أعظم إنجاز في مسيرته.

    ونفى الأسطورة الأرجنتينية في النهاية، شعوره بالخوف بعد اقترابه من عمر الأربعين؛ معلنًا أنه سيواصل لعب كرة القدم التي يعشقها، طالما أنه قادر بدنيًا وبغض النظر عن السن.