"سن الأربعين، مستقبل سكالوني وعلاقته مع كريستيانو رونالدو".. ليونيل ميسي يفتح قلبه ويختار المرشحين للقب كأس العالم 2026!

وفي البداية.. أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عن سعادته الكبيرة في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، وبالعيش في الولايات المتحدة.

وعن ذلك يقول ميسي: "بصراحة.. أنا وعائلتي نشعر بالسعادة، في النادي والحياة اليومية؛ نحن بخير حقًا".

واعترف الأسطورة الأرجنتينية أنه عندما انضم إلى إنتر ميامي، كان النادي لا يزال مبتدئًا، ويحتاج إلى الكثير من العمل من أجل التطور.

وأضاف ميسي: "لكن.. مع الرغبة الكبيرة من جميع العاملين في النادي، من أجل جعل إنتر ميامي ناديًا حقيقيًا في كرة قدم؛ وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، وأصبحنا نتوج بالألقاب".