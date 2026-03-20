سكاروني يتحدث عن ملعب سان سيرو الجديد: "يمكن لميلان أن يربح 100 مليون إضافية، والمشروع يقع في حي أخضر وحديث"

وأضاف بشأن الملعب الجديد: "في هذا السياق، يكتسب مشروع الملعب الجديد أهمية كبيرة، وهو مشروع تقوده وتدعمه شركة RedBird والرؤية الاستراتيجية لجيري كاردينال. بالنسبة للمدينة والمنطقة، نتحدث عن استثمار خاص يبلغ حوالي 1.5 مليار يورو: بنية تحتية تقع في حي جديد حديث وخضراء، حيث يخصص أكثر من 50٪ من المساحة للحدائق والمساحات العامة، ومصممة للاستمتاع بها على مدار 365 يومًا في السنة. يمكن أن يولد المشروع أكثر من 4.5 مليار يورو من الأثر الاقتصادي في مرحلة البناء وأكثر من 3 مليارات يورو سنويًا عند التشغيل الكامل. بالنسبة لميلان، يعني ذلك 100 مليون يورو من العائدات الإضافية من الملعب، وهي خطوة أساسية لتعزيز تنافسية النادي وتقديم تجربة حديثة للمشجعين. مشروع مدعوم من قبل مالكينا RedBird، الذي يجلب خبرات دولية في تطوير الملاعب، بما يتماشى مع نموذج ميلان الفاضل القائم على التنافسية الرياضية والانضباط المالي".