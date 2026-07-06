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معتز الجمال

لعنة "هيكسا" التي أسقطت الإمبراطورية.. رحلة انهيار البرازيل من قطة الدوحة إلى صفعة هالاند!

فقرات ومقالات
البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج
كأس العالم

كابوس لا ينتهي..

بعد الخروج الصادم أمام النرويج من دور الـ 16 بمونديال 2026، تعيش البرازيل حالياً أطول فترة جفاف في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم. لقد فشل أسياد اللعبة في رفع الكأس في النسخ الست الأخيرة منذ آخر تتويج قبل 24 عاماً في كوريا الجنوبية واليابان (2002).

لكن، أين بدأ هذا الانهيار المروع للجيل الحالي؟ يربط البعض ابتعاد البرازيل عن النجاحات بواقعة مثيرة للجدل في مونديال قطر 2022، يُعتقد أنها كانت شرارة "لعنة" لا تزال تلاحق السامبا وتفترس هيبتها حتى اليوم.

  • المرض العضال.. الموضوع أكبر من مجرد مباراة!

    يميل البعض إلى اختزال الخروج المأساوي للمنتخب البرازيلي من دور الـ16 لمونديال 2026 أمام النرويج عقب الخسارة 2-1 بهدفي إرلينج هالاند، في تفاصيل محددة من المباراة وسوء طالع دراماتيكي في أرض الملعب. قد يلقى باللوم على الانفراد التام الذي أهدره إندريك في الشوط الثاني عندما كانت النتيجة (0-0)، أو قد تُوجه أصابع الاتهام الأكبر نحو ركلة الجزاء المهدرة في الشوط الأول عن طريق برونو جيمارايش.

    تسديدة لاعب وسط نيوكاسل تصدى لها الحارس أوريان نيلاند ببراعة، ليُسقط رقمًا قياسيًا برازيليًا صمد لـ 40 عامًا لم تهدر فيها البرازيل أي ركلة جزاء خلال سير مباريات كأس العالم، وتحديدًا منذ أن تصدى الفرنسي جويل باتس لركلة زيكو في ربع نهائي نسخة 1986.

    رغم قسوة هذه التفاصيل الفنية وتأثيرها المباشر على النتيجة، إلا أن اختزال الانهيار البرازيلي في ركلة جزاء ضائعة أو انفراد مهدر هو تسطيح لواقع مرير. الحقيقة أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير؛ فما حدث أمام النرويج لم يكن مفاجأة، بل كان النتيجة الحتمية لانهيار شامل، وسلسلة من الكوارث والأرقام السلبية العنيفة التي تعيشها الكرة البرازيلية منذ مونديال قطر 2022 وحتى اليوم:

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  • ضحكات فينيسيوس وقطة الدوحة

    بدأ كل شيء قبل أيام قليلة من الإقصاء أمام كرواتيا في ربع نهائي مونديال 2022. كان فينيسيوس جونيور يعقد مؤتمراً صحفياً، وفوجئ نجم ريال مدريد ومسؤول الإعلام في المنتخب بقطة مستلقية على الطاولة. قام المسؤول الإعلامي حينها بإمساكها بخشونة من ظهرها وألقاها على الأرض، في تصرف قوبل بدهشة الحاضرين، ورافقته ضحكات فينيسيوس.

    ربما بسبب الانتقادات العنيفة، أو في محاولة لتجنب "كارما" سيئة، قرر الجهاز الفني واللاعبون تبني القطة وإطلاق اسم "هيكسا" عليها، في إشارة إلى اللقب السادس الذي وضعوه هدفاً لهم. ولكن، بعد أيام قليلة، دُفنت آمال التتويج بالنجمة السادسة أمام كرواتيا، لتبدأ منذ تلك اللحظة سلسلة من الكوارث التي لم تتوقف أبداً.


  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    فوضى إدارية وفنية

    بدأ الانهيار الفعلي من هرم السلطة الفنية والإدارية؛ ففي ديسمبر 2022، أعلن المدرب تيتي استقالته فور الخسارة الدراماتيكية أمام كرواتيا وتوديع مونديال قطر من ربع النهائي، لينهي حقبة استقرار استمرت 6 سنوات.

    ومنذ تلك اللحظة، دخلت البرازيل في دوامة تخبط فني مروعة شهدت لاحقًا إقالة المدرب فرناندو دينيز من منصبه وسط نتائج كارثية. ولم يتوقف النزيف عند الخطوط الفنية، بل امتد للشق الإداري عندما وصلت الفوضى ذروتها بتدخل محكمة العدل في ريو دي جانيرو لعزل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

    وتزامنت هذه العواصف مع ضربة قاصمة داخل المستطيل الأخضر، تمثلت في إصابة النجم الأول نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليغيب عن تمثيل المنتخب لعامين كاملين، تاركًا سفينة "السيليساو" تغرق بلا قائد.

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  • انهيار هيبة "السيليساو"

    بعد حادثة "القطة"، خاضت البرازيل 43 مباراة في مختلف البطولات، الحصيلة الإجمالية كانت مرعبة، إذ اكتفى "السيليساو" بتحقيق 20 انتصاراً فقط، مقابل 12 تعادلاً (انتهى اثنان منها بالإقصاء بركلات الترجيح)، وتكبد 11 هزيمة.

    رحلة البرازيل في تصفيات مونديال 2026 كانت أشبه بكابوس كسر كل الثوابت التاريخية، حيث خسرت البرازيل على أرضها في التصفيات لأول مرة في التاريخ أمام الأرجنتين، لتُكسر أطول سلسلة لـ "فريق لا يُقهر" كصاحب أرض.

    كما تلقت الهزيمة أمام كولومبيا للمرة الأولى في تاريخ التصفيات، وسقطت أمام أوروجواي لأول مرة منذ 22 عامًا، وأمام باراجواي لأول مرة منذ 16 عامًا، كما خسرت مباراتي الذهاب والعودة أمام الأرجنتين لأول مرة.

    ولأول مرة في التاريخ تخسر البرازيل 3 مباريات متتالية في التصفيات. ولأول مرة تستقبل شباكها 4 أهداف في مباراة تصفيات واحدة (بالخسارة في الأرجنتين بعد صمود 20 عامًا هناك). الكارثة الأكبر أن الفريق استقبل في 6 مباريات فقط، أهدافًا تفوق كل ما استقبله في تصفيات سابقة بأكملها، ليجد نفسه قابعًا في المركز الخامس.

    الصورة الباهتة ظهرت مبكرًا بالخسارة في مباريات ودية أمام منتخبات مثل المغرب والسنغال، وتأكدت بتوديع بطولة كوبا أمريكا 2024 من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام أوروجواي.

    الفيروس لم يضرب الفريق الأول فقط، بل التهم الفئات السنية التي كانت منجمًا للمواهب، حيث فشل السيليساو في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 20 عامًا (بعد الخسارة أمام الأرجنتين). كما تلقى هزيمة تاريخية وفضيحة مدوية بنتيجة (0-6) أمام الأرجنتين في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة، وهي الأسوأ في تاريخ هذه الفئة العمرية للبرازيل. إلى جانب ذلك ودع كأس العالم للشباب تحت 20 سنة (2025) من دور المجموعات لأول مرة في التاريخ.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    دموع نيمار والنهاية الحزينة

    تتويج هذه السلسلة الكارثية جاء بالخروج من كأس العالم في دور الـ16 لأول مرة منذ 36 عامًا. ورغم أن نيمار، الذي غاب لعامين بسبب إصابة الصليبي، وانضم للقائمة "مصابًا" شارك كبديل وسجل هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+10 معززاً رقمه كالهداف التاريخي (80 هدفاً)، إلا أن ذلك لم يمنع الإقصاء.

    عقب المباراة، أعلن نيمار اعتزاله الدولي بكلمات يائسة: "حاولت، حاولت، انتهى الأمر، بدأت هنا وانتهيت هنا". رحل نيمار بـ 130 مباراة، متوجاً بلقب وحيد (كأس القارات 2013)، دون أن يلامس ذهب المونديال أبدًا.

    اليوم، قد يُلام فينيسيوس على عدم تسديده ركلة الجزاء، أو يُنتقد إندريك على انفراده، أو يُهاجم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على فوضويته واختياراته في القائمة.. لكن الحقيقة الصارخة التي يتهامس بها عشاق السيليساو، هي أن إمبراطورية السامبا لم تسقط فجأة أمام أقدام النرويج، بل بدأت تنهار ببطء وتُسلب هيبتها منذ تلك اللحظة التي أُلقيت فيها قطة صغيرة من على طاولة الصحافة في الدوحة.

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