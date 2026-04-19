سقط مصابًا وتسبب في ركلة جزاء: مأساة في بوروسيا دورتموند.. زوله يختتم مسيرته بأسوأ شكل ممكن!

في الدقيقة 37، انزلق زوله داخل منطقة الجزاء أثناء محاولته اعتراض مهاجم هوفنهايم أندريه كراماريتش، مما أدى إلى التواء في ركبته. وبينما كان يسقط، عبّر عن ألمه بتعبيرات وجهه، ثم رفع ذراعه قبل أن يستقر على ظهره.

وفي تلك اللحظة، اصطدمت تسديدة كراماريتش بيده، وسمح الحكم دانيال سيبرت في البداية بمواصلة اللعب، ثم سمح بتقديم العلاج لزوله قبل أن يغادر المدافع الملعب وهو يعرج، باكياً وبدعم من الطاقم الطبي.

وبعد ذلك فقط، راجع سيبرت الحادثة عند خط التماس ومنح ركلة جزاء، وفقاً لقواعد لمس الكرة باليد التي تعرضت لانتقادات واسعة. وبحلول الوقت الذي سجل فيه كراماريتش الركلة الجزائية ليجعل النتيجة 1-0، كان زوله قد وصل بالفعل إلى الأنفاق تحت الأرضية بالملعب.

"لا نعرف أي شيء مؤكد حتى الآن. على الأقل كان قادراً على تحمل وزنه عليها. هذه علامة جيدة، على أي حال"، أفاد كوفاتش لاحقاً. لكن المدير التنفيذي لارس ريكن كان أقل تفاؤلاً: "هناك بالفعل شك في إصابة خطيرة. إنه جالس في غرفة الملابس مع ضمادة على ركبته"، قال.

بعد ظهر يوم الأحد، أعلن نادي بوروسيا دورتموند بحذر أن زوله لم يتعرض سوى لـ"إصابة طفيفة في الركبة"، وأنه قد يشارك في المرحلة الأخيرة من الموسم.

سيغادر زوله بوروسيا دورتموند في الصيف بعد أربع سنوات عانى خلالها من الإصابات بشكل كبير، وهو رحيل تم تأكيده منذ منتصف مارس. ونتيجة لذلك، قد تحدد تلك الزلة والإصابة والركلة الجزائية دون قصد فترة وجوده في دورتموند، بغض النظر عما إذا كان سيلعب مرة أخرى أم لا. بالنسبة لبوروسيا دورتموند، فإن الأولوية الفورية هي ضمان المركز الثاني في الدوري الألماني؛ فقد جعلت هزيمتان متتاليتان هذا الهدف في خطر، على الأقل من الناحية الحسابية.

كانت تلك اللقطة مجرد أحدث حلقة في سلسلة: لا يزال المشجعون يتذكرون الصورة التي التقطت قبل وقت قصير من نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، والتي أظهرته يتدرب مرتديًا قميصًا مشدودًا على بطنه.





قبل يوم السبت، كان قد غاب بالفعل عن 226 يوماً — و39 مباراة — خلال الموسمين الماضيين بسبب سلسلة من الإصابات في العضلات والظهر والفخذ. كانت مباراة السبت، ضد أول نادٍ احترافي له، هي العاشرة له فقط في الدوري الألماني هذا الموسم، بإجمالي 485 دقيقة.