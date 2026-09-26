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"The Fakenapping" - Screening - The Red Sea International Film Festival 2025Getty Images Entertainment
علي سمير

"لست معتادًا على كشف عورات النساء" .. بيان شديد اللهجة من العويران بعد حملة الهجوم ضده بسبب أزمة الجوير!

السعودية
كأس الخليج
عمان ضد السعودية
عمان
الهلال
مصعب الجوير
القادسية

أسطورة الأخضر يخرج عن صمته

خرج النجم السعودي السابق سعيد العويران، من أجل الرد على الهجوم العنيف ضده من جماهير الهلال، بسبب أزمة استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخضر لبطولة خليجي 27.

ويأتي ذلك بعدما تعرض العويران لحملة هجوم عنيفة في الأيام القليلة الماضية، بسبب حديثه عن أن استبعاد الجوير يرجع لخلافات قديمة بين نجم القادسية وفهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب.


  • Musab Al-Juwayr Saudi Arabia 2026Getty Images

    ما هي القصة؟

    منذ انطلاق الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، يعول الكثيرون على مصعب الجوير؛ نجم القادسية، باعتباره أفضل لاعب وسط سعودي حاليًا.

    لكن المفاجأة أتت بقرار استبعاده من معسكر الأخضر الإعدادي لكأس الخليج 2026، بالاتفاق بين المدرب جورجيوس دونيس والمدير التنفيذي للمنتخب السعودي فهد المفرج، بداعي أسباب انضباطية، دون الكشف عن تفاصيل ما حدث خلف الكواليس.

    هذا الاستبعاد ألمح سعيد العويران أنه "ربما" يكون على إثر إصرار مصعب الجوير على الرحيل عن نادي الهلال في ظل تهميشه، فخرج معارًا للشباب موسم 2024-25 ثم بيع نهائيًا للقادسية في صيف 2025، بينما كان فهد المفرج حينها يتولى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في القلعة الزرقاء.


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  • رد العويران

    نجم الشباب والأخضر السابق قال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مرفقًا صورتين لاستعراض إنجازه وهدفه التاريخي ضد بلجيكا في كأس العالم 1994:"كنت على اطلاع ومتابع للحملة الشرسة التي استهدفتني خلال الأيام الماضية، ولانشغالي مع الزملاء في الاستوديو التحليلي لبطولة خليجي 27 بقناة الكأس، تغافلت عن المتجاوزين ريثما أجد الوقت المناسب للرد على صغار العقول ".

    وأضاف:"لقد قلت رأياً لم يأت على هوى البعض لم أذكر فيه ميولهم أو أشير إلى ناديهم أو نجومهم المفضلين "فأتت ًالـ ... بح والن.....اء تردح، العزيز مدير المنتخب الاخ فهد المفرج رجل ذو أخلاق عالية ومنضبط عرفته كذلك ولا أزكي على الله من أحد وأحسبه ينشد العدل ولكنه ليس معصومًا حتى و إن كان لديه لائحة فاللوائح تعدل وليست قرآنًا منزلًا".

    وتابع:"واللاعب مصعب الجوير هو الآن لاعباً لنادي القادسية وليس لناديكم حتى تأخذكم الغضبة المضرية ونادي القادسية يرتدي لاعبيه قميصاً لونه أحمر وأصفر، لكن الظاهر عندكم عمى ألوان".

  • رسالة إلى المنتقدين


    وواصل العويران حديثه:"من يهاجمني من وراء اسم مستعار فهو بالنسبة لي كمن يرتدي النقاب ولم أعتد على كشف عورات النساء أما من يهاجمني مفرع الرأس كاشف الوجه قبيحاً كان أو حسن كصاحب الإذاعة ومن هم على شاكلته فسوف احترمهم بقدر ما يحترمونني فإن تأدبوا تأدبت و إن شتموا شتمت و إن أساءوا ابتلعتهم كما يبتلع البحر السفن والبواخر، نحن في بلد يحكمه النظام والقانون ولله الحمد والجميع أمامه سواء".

    وأوضح:" ومن الآن فصاعداً كل من يتجاوز عبر أي وسيلة إعلامية أو منصة إلكترونية سألزمه حده أستثني من ذلك من يرتدون النقاب خلف أسماء مستعارة وسقط المتاع من الدهماء، والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم والحق يرضي الجميع، انتهي ..".


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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مؤامرة مزعومة

    وفي سياق متصل.. زعم الصحفي الرياضي سعود الصرامي مساء الخميس الماضي، بوجود مؤامرة ضد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ وذلك بإخراجه من جو المنافسة على بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها السابعة والعشرين.

    الصرامي أشار في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، إلى أن هذه المؤامرة المزعومة تتم عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: نشر شائعات في قضية استبعاد النجم الشاب مصعب الجوير، من قائمة المنتخب السعودي.

    * ثانيًا: الهجوم العنيف على فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي.

    * ثالثًا: السخرية من "تيفو" الجماهير السعودية، في مواجهة الكويت.

    وتم استبعاد الجوير من قائمة منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج العربي، لأسباب انضباطية؛ حيث رفض المفرج الكشف عن تفاصيل الواقعة، لتخرج الكثير من الأقاويل بعدها.

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