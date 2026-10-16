"هذا الوقت تستغرقه من بيتك للنادي!".. سعود كريري يرد بسخرية على تصريح محمد كنو ويدافع عن احترافية الهلال

رد سعود كريري، نجم وإداري عملاق الرياض الهلال سابقًا، على تصريحات محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.
كريري لعب في صفوف الهلال، في الفترة من يناير 2014 إلى صيف 2016؛ قبل أن يعمل مديرًا لإدارة كرة القدم في النادي، من 2019 وحتى 2026.
رد سعود كريري، نجم وإداري عملاق الرياض الهلال سابقًا، على تصريحات محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.
كريري لعب في صفوف الهلال، في الفترة من يناير 2014 إلى صيف 2016؛ قبل أن يعمل مديرًا لإدارة كرة القدم في النادي، من 2019 وحتى 2026.
منذ فترة.. ظهر محمد كنو، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، في مقطع فيديو؛ حيث تم سؤاله بشأن ساعات تدريبه في النادي.
كنو أشار إلى أنه يذهب إلى الهلال لمدة ساعتين فقط، بشكلٍ يومي تقريبًا؛ باستثناء بعض الإجازات التي تُمنح للاعبين، من فترة إلى أخرى.
وأوضح كنو أنه يصل إلى الهلال، في تمام الساعة الرابعة عصرًا؛ ثم يستعد للتدريبات، ويخوض المران، وبعدها يستحم، ليغادر في السادسة أو السادسة والربع مساءً.
وبالطبع.. تصريحات كنو وقتها؛ شككت في "احترافية العمل" داخل الزعيم الهلالي، على عكس ما يُردد باستمرار.
ومن ناحيته.. ظهر سعود كريري، نجم وإداري عملاق الرياض الهلال سابقًا، مع برنامج "على بياض"، في الساعات القليلة الماضية؛ حيث تم سؤاله عن تصريحات محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.
هُنا؛ رد كريري على تصريحات كنو ساخرًا، بالقول: "تدريب ساعتين؟!.. هذا الوقت يستغرقه اللاعب للانتقال من بيته إلى النادي، من الزحمة".
وأكد مدير الكرة السابق في الهلال، أنه استمع إلى تصريحات كنو - سالفة الذكر - بالفعل؛ ولكنه يعتقد أن اللاعب خانه التعبير، عندما تحدث عن التواجد لمدة ساعتين فقط في النادي.
واستكمالًا لتصريحاته.. شدد سعود كريري، نجم وإداري عملاق الرياض الهلال سابقًا، على أن العمل في قلعة الزعيم، "احترافي" بشكلٍ كبير للغاية.
وقال كريري: "عندما كنتُ في الهلال، كان التدريب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات كاملة، في اليوم الواحد"؛ في رد على المشككين في احترافية الزعيم، بعد تصريح متوسط الميدان محمد كنو.
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
محمد كنو البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف عملاق الرياض الهلال، منذ صيف عام 2017؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي الاتفاق، بشكلٍ رسمي.
ولم يغادر كنو الهلال أبدًا، على مدار أكثر من 9 سنوات؛ رغم أن اسمه ارتبط بعديد الأندية السعودية الكبيرة، أبرزها النصر في القضية الشهيرة عام 2022.
ومع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ سجل كنو 27 هدفًا وصنع 32 آخرين، خلال 342 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
وتوج كنو بـ15 لقبًا مع الزعيم الهلالي؛ أبرزها خماسية الدوري السعودي للمحترفين، وثنائية دوري أبطال آسيا 2019 و2021.