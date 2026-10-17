فيديو | "العقل يسير عكس العاطفة" .. تأييد سعودي لعدم ترشح سعود عبد الحميد لجائزة أفضل لاعب في آسيا

تتجه الأنظار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بالتاسع عشر من الشهر المقبل، التي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، في ظل منافسة سعودية لافتة على جائزة أفضل لاعب في القارة، بعدما دخل الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان سباقًا قويًا إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، وسط طموحات بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه السنوية، على أن يقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل، لتبدأ مرحلة الترقب بشأن هوية الفائزين بمختلف الجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في آسيا وأيضًا خارج القارة التي كان يطمح سعود في المنافسة عليها.