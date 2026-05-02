لقطة أضاعت الموسم؟ .. سيناريو صعب ينتظر سعود عبدالحميد، حكم مباراة نيس طرده وتجاهل ضربه!

"لكل جواد كبوة".. ولكن سعود عبد الحميد لم يكن بانتظار سيناريو أصعب من ذلك، في ليلة تعادل فريقه لانس، مع مضيفه نيس، بنتيجة (1-1)، على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

هدف التقدم جاء عن طريق آلان سانت ماكسيمين، لصالح لانس، بعد تمريرة طويلة من توماسون، ثم تسديدة رائعة في الشباك، في الدقيقة 60، بينما وقّع البديل التونسي علي عبدي على هدف التعادل لأصحاب الأرض بعد متابعة من ركلة حرة، في الدقيقة 84.

ورفع لانس رصيده إلى 64 نقطة من 31 مباراة، ليبتعد بفارق ست نقاط عن باريس سان جيرمان "المتصدر"، مع تبقي 3 مباريات على نهاية الموسم، بينما يأتي نيس، في المركز الخامس عشر، برصيد 31 نقطة.

ماذا فعل سعود عبد الحميد في ليلة نيس ولانس؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..