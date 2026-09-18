لا تحرقوا جوهرة لانس بأفعالكم: عودة سعود عبدالحميد أصبحت ضرورية.. وموناكو مُخيف مع فيليبي لويس ولكن!

كرة القدم تثبت لنا دائمًا، أنها مُتقلبة بشكلٍ مخيف للغاية؛ فنادي لانس الفرنسي الذي أبدع وأمتع في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، يعيش أوقاتًا صعبة للغاية.

أما النادي الفرنسي الآخر موناكو، الذي عانى في العام الرياضي الماضي؛ ها هو يقدّم مع مديره الفني البرازيلي الشاب فيليبي لويس، بداية موسم رائعة في 2026-2027.

وأكمل موناكو بدايته الرائعة، بينما واصل لانس معاناته الكبيرة، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

موناكو حسم هذه المباراة؛ بالفوز (2-1) على فريق لانس الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني "المُكلف" يانيك كاهوزاك بدلًا من دينو توبمولر "المقال".

وجاءت ثنائية موناكو بواسطة باريس برونير وجوناثان جراديت بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقتين 32 و84 تواليًا؛ بينما أحرز لانس هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق ماتيو أودول في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة.. ارتقى موناكو إلى "صدارة" جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتًا، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات؛ في الوقت الذي تجمد فيه لانس عند النقطة الرابعة، في "المركز العاشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز موناكو الصعب على لانس..