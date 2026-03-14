لا لهدايا باريس: سعود عبدالحميد "الصائم" بين تجاهل زميله وملعب الجحيم .. ولانس يطبق نظرية رونالدو!

"علينا أن نحول ملعبنا إلى جحيم للخصوم".. هكذا قال أوليفيه بانتالوني، المدير الفني لفريق الكرة بنادي لوريان، حول مهمته مع فريقه، وها هو يذيق لانس، مرارة الهزيمة، بنتيجة (1-2)، على ملعب دو موستوار، ضمن الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

وتقدم لوريان، بهدف أحرزه بامبا ديانج في الدقيقة 18، فيما تمكن أودسون إدوارد من تعديل النتيجة لصالح لانس، في الدقيقة 48، قبل أن يوقع توسين على ثاني أهداف لوريان، بعد 45 ثانية فقط من مشاركته بديلًا، في الدقيقة 65.

وشارك سعود عبد الحميد "أساسيًا" مع لانس، ولعب لمدة 83 دقيقة، قبل أن يقرر بيير ساج، استبداله، فيما نال بطاقة صفراء خلال المواجهة.

في مباراة شهدت تألقًا لافتًا من الحارس يوفون مفوجو، الذي تصدى لـ5 كرات محققة، وتصيد الدفاع لموجة الكرات العرضية من لانس، حافظ لوريان على سجله خاليًا من الهزائم على ملعبه، في 11 مباراة متتالية في الدوري الفرنسي، ليعادل رقم أجاكسيو التاريخي، كفريق صاعد حديثًا، تعادل مع باريس سان جيرمان في الذهاب، وأجبر الجميع على احترام عرينه.

وتلقى لانس، الخسارة السادسة، ليتجمد رصيده عند 56 نقطة، ويحل في وصافة "ليج 1"، بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان "المتصدر"، مع تأجيل مباراته أمام نانت، بينما رفع لوريان رصيده إلى 37 نقطة، ليكسر سلسلة التعادلات الثلاثة المتتالية، ويحتل المركز الثامن.