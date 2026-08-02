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محمود خالد

سعود عبد الحميد فاز ببطولة جديدة في هدوء .. احتفال لانس يتحول إلى "سخرية" جماهيرية!

سعود عبد الحميد
لانس
كومو
فياريال

سعود يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا..

"يا لها من طريقة رائعة لختام الأسبوع"، بهذه الكلمات، احتفل نادي لانس، بفوزه ببطولة ودية، في فترة الإعداد للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

وبعد كتابة التاريخ مع بيير ساج، يستعد رفاق سعود عبد الحميد، لقيادة جديدة مع المدير الفني دينو توبمولر، الذي يتأهب لمشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

  • لانس بطلًا لكأس كومو

    وفي إطار برنامج التحضير للموسم الجديد، شارك فريق لانس، بطل كأس فرنسا، في بطولة كأس كومو الودية، والتي كانت تجمع بين ستة فرق، برفقة فياريال وفاماليكاو وكريستال بالاس وكومو، وأيضًا نادي العلا.

    وفاز لانس بلقب كأس كومو، بعد فوزه على فياريال بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب جيوزيبي سينيجاجليا، حيث حملت الثلاثية توقيع ماتيو أودول وفلوريان توفان (من ركلة جزاء) وريان فوفانا، في الدقائق 8 و61 و90+1.

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  • احتفال لانس باللقب

    ونشر نادي لانس، احتفال اللاعبين في غرفة خلع الملابس، بعد تحقيق كأس كومو، حيث أظهر الفريق فرحة عارمة باللقب، وكذلك المدرب دينو توبمولر، والطاقم الفني الذي حرص على مشاركتهم الاحتفال.

    المثير في الأمر، أن التعليقات الجماهيرية على مشهد احتفال لانس باللقب، حمل العديد من الرسائل الساخرة، بداعي "مبالغة" اللاعبين في الاحتفال، رغم كونها بطولة ودية.

    وعلّق أحد المتابعين، بقوله إن المدرب سعيد بكأس كومو، أكثر من سعادة الفريق بكأس فرنسا، فيما ذكر آخر، بأنه في غضون أسابيع قليلة، أظهر توبمولر فرحة أكثر مما أظهرها ساج خلال عام.

    في المقابل، أشاد متابعون بالمدرب دينو، واسلوب لعب لانس تحت قيادته، وكذلك مشهد احتفال توبمولر الذي يثير الفرحة في صفوف الفريق، وسط تفاؤل بأنه قادر على تحقيق إنجازات كبيرة مع لانس، مع تشوق لبداية الموسم الجديد.

  • ملامح مشاركة سعود مع دينو

    وبعد خوض فترة إعارة مع لانس، خلال الموسم الماضي، أصبح سعود عبد الحميد، عنصرًا أساسيًا في كتيبة الفريق الفرنسي، ليتقرر شراؤه بشكل نهائي من روما، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، حتى صيف 2029، مقابل 3.5 ملايين يورو.

    وبالنظر إلى ملامح أداء لانس تحت قيادة المدرب الجديد دينو توبمولر، فإن الفريق يعتمد خطة لعب 3-4-2-1، بالاعتماد على ثلاثي الدفاع، ومشاركة سعود كلاعب وسط أيمن، على غرار المدرب السابق بيير ساج، ليصبح التوجه القادم هو التخلي بشكل نهائي عن مركزه السابق كظهير أيمن.

    وكان سعود عبد الحميد قد شارك "أساسيًا" في مباراة نهائي كأس كومو أمام فياريال، فيما ترك بصمته في المباراة السابقة أمام كريستال بالاس، حيث صنع تمريرة حاسمة، في المواجهة التي شهدت فوز لانس بثلاثية نظيفة.

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  • Saud Abdulhamid Pierre Sage Lens (Goal)Goal AR

    ما ينتظر لانس في الموسم الجديد؟

    وكان سعود عبد الحميد، قد بات عنصرًا أساسيًا في الموسم التاريخي الذي حققه بيير ساج مع لانس، حيث قاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال وصافة ترتيب الدوري الفرنسي، فضلًا عن الفوز بكأس فرنسا لأول مرة في تاريخه.

    على ملعب دو فرانس، الذي كان شاهدًا على تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم 1998 بعد ثلاثيته أمام البرازيل، كتب لانس التاريخ بثلاثية أيضًا، ضد نيس، ليحصد لقب الكأس التي استعصت على الفريق بعد ثلاثة نهائيات سابقة اكتفى فيها بالوصافة.

    ومن المنتظر أن يسجل سعود عبد الحميد مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، بعدما كتب التاريخ، كأول محترف سعودي يسجل في الدوري الفرنسي، وأول سعودي يسجل هدفًا في بطولة الدوري الأوروبي، خلال مشواره مع روما.