أحمد فرهود

"تربيت على هذا الأمر"!.. سعود عبدالحميد يعلن رغبته في مستقبله رسميًا ومدرب لانس يرد

سعود عبدالحميد أثبت نفسه بقوة مع لانس..

تحدث الظهير الأيمن السعودي الدولي سعود عبدالحميد، عن مسيرته مع نادي لانس الفرنسي؛ بينما كشف المدير الفني للفريق الأول بيير ساج، عن رأيه في أداء لاعبه.

سعود انضم إلى لانس في الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

    سعود عبدالحميد يعلنها.. أريد البقاء في لانس

    وفي هذا السياق.. أعرب الظهير الأيمن السعودي الدولي سعود عبدالحميد، عن سعادته الكبيرة بمسيرته مع نادي لانس الفرنسي؛ مؤكدًا على أنه شعر بحب كبير من الجماهير، منذ اليوم الأول.

    وشدد عبدالحميد في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة لانس وأنجيه، في الجولة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026، على أنه يحاول في كل مباراة، بذل أقصى جهد ممكن؛ لكي يرد هذا الحب الكبير للجماهير.

    وأعلن الظهير السعودي الدولي رغبته في البقاء مع لانس، خلال الفترة القادمة؛ خاصة مع اقتراب نهاية "إعارته" مع الفريق الأول، بشكلٍ رسمي.

    وأضاف سعود عبدالحميد: "دوري هو العمل، وأمنيتي هي البقاء.. سأترك الباقي لوكيلي وإدارة لانس".

  • سر شخصية سعود عبدالحميد "المبتسمة"!

    وتطرق الظهير الأيمن السعودي الدولي سعود عبدالحميد، نجم نادي لانس الفرنسي، للحديث عن طبيعة شخصيته "المبتسمة"؛ وذلك في أصعب الظروف التي يمُر بها، خلال مسيرته الكروية.

    وعن ذلك يقول سعود: "الابتسامة الدائمة؟!.. هذا الشيء موجود بي منذ زمن، وتربيت عليه".

    وأشار الظهير السعودي إلى أنه يحاول دائمًا أن يكون مبتسمًا؛ لأنه يعلم أن كل شيء مكتوب من الله عز وجل، وأنه عليه أن يجتهد ويستغل الفرص فقط.

  • مدرب لانس يشيد بتطور سعود عبدالحميد الهائل

    ومن ناحيته.. أشاد بيير ساج، المدير الفني لنادي لانس الفرنسي، بالتطور الكبير في أداء الظهير الأيمن السعودي الدولي سعود عبدالحميد؛ منذ حصل على فرصته للمشاركة في المباريات، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    ساج شدد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة لانس وأنجيه، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026، على أن سعود احتاج لبعض الوقت فقط؛ من أجل التأقلُم مع الأجواء، وإظهار أفضل مستوى ممكن.

    وتابع: "سعود يمتلك من المهارات والخبرة؛ ما يجعله قادرًا على أن يكون عنصرًا مؤثرًا، في مباريات لانس".

    وكشف ساج عن أن مساهمات سعود، ستكون محل مُتابعة في المباريات القادمة من الموسم الحالي؛ مع رغبة في استمرار اللاعب، بصفوف الفريق الأول.

  • مسيرة سعود عبدالحميد مع عالم الساحرة المستديرة

    بدأ سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2018.

    ومع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لعب سعود 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا 9 آخرين

    وفاجأ سعود الشارع الرياضي السعودي بالكامل؛ عندما قرر الرحيل عن الاتحاد في يناير 2022، والانضمام إلى صفوف عملاق الرياض الهلال.

    ومثّل النجم الدولي الفريق الهلالي، في 115 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 آخرين؛ لينتقل بعدها إلى نادي روما، وتحديدًا صيف 2024.

    وبقميص روما.. سجل سعود هدفًا وصنع آخر، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات؛ وذلك خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ونظرًا لعدم حصوله على فرصة كبيرة مع روما؛ انضم سعود إلى لانس الفرنسي صيف 2025، على سبيل الإعارة.

    وحتى الآن.. شارك سعود عبدالحميد في 23 مباراة مع فريق لانس الأول لكرة القدم؛ مسجلًا خلالها هدفين، وصانعًا 4 تمريرات حاسمة.


