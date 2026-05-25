"أسوأ إيضاح رأيته في حياتي" .. الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد ينتقد بيان تعرض سعود عبدالحميد للسرقة

المنتخب السعودي بدأ اليوم الإثنين، معسكره الإعدادي لكأس العالم 2026، المقرر انطلاقه الشهر المقبل، باستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وفي وقت انضم به جميع اللاعبين المستدعين لقائمة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، غاب سعود وسط قيل وقال عن سبب عدم حضوره في التوقيت المحدد من قبل.

لكن اتحاد الكرة قطع الطريق أمام أي تنبؤات بشأن غياب عبدالحميد، وأصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعرض اللاعب للسرقة في هولندا.

وكان سعود يتواجد مع أسرته في العاصمة الهولندية، من أجل عقد قرانه، فيما أسفرت حادثة السرقة، عن فقدانه لمقتنياته الشخصية، ومن بينها جواز السفر.

ويتابع الاتحاد السعودي، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب التواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة من أجل الالتحاق بالبعثة.







