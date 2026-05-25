تعرض لحادث سرقة .. أزمة تواجه سعود عبد الحميد قبل انضمامه لمعسكر المنتخب السعودي!

وأفاد اتحاد الكرة، في بيان رسمي، بأن سعود عبد الحميد لم يستطع العودة إلى الرياض، اليوم، وفق الحجز المؤكد له، بسبب تعرض مركبته الخاصة للسرقة في أمستردام.

وكان سعود يتواجد مع أسرته في العاصمة الهولندية، من أجل عقد قرانه، فيما أسفرت حادثة السرقة، عن فقدانه لمقتنياته الشخصية، ومن بينها جواز السفر.

ويتابع الاتحاد السعودي، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب التواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة من أجل الالتحاق بالبعثة.