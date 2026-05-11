"سعود عبدالحميد وافق على العودة والهلال قدّم وعدًا أكبر لهذا اللاعب"!.. كواليس رحيل جواو كانسيلو إلى برشلونة

وفي هذا السياق.. اعترف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، المُقرب من إدارة نادي الهلال، بتقديم مجلس الأمير نواف بن سعد والمدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، وعدًا إلى الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ بإعادة تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الماضي.

الحنيان أشار في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن الهلال تراجع عن وعده لكانسيلو؛ لسببين رئيسيين، هما:

* أولًا: الحالة الفنية والبدنية للظهير البرتغالي.

* ثانيًا: الوعد المقدم إلى المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وأوضح الحنيان أن الإدارة الهلالية، وبعد استشارة إنزاجي؛ رأت أن كانسيلو غير جاهز فنيًا وبدنيًا، للعب مع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وأضاف: "لذلك.. فضلت الإدارة الهلالية استمرار تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، في قائمة الفريق الأول؛ خاصة أنها كانت قد أعطت لهذا اللاعب، وعودًا أكبر من كانسيلو".

ولم يتحدث الحنيان عن الوعود الأكبر، التي قدّمتها إدارة الهلال إلى ليوناردو؛ ولكنه اعترف بأنها كانت مؤثرة في قرار تفضيله على كانسيلو، لأسباب تعاقدية في المقام الأول.