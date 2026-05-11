"سعود عبدالحميد وافق على العودة والهلال قدّم وعدًا أكبر لهذا اللاعب"!.. كواليس رحيل جواو كانسيلو إلى برشلونة

واستكمالًا لتصريحاته.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، عن أن إدارة نادي الهلال تحركت سريعًا؛ بمجرد استقرارها على الاستغناء عن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الميركاتو الشتوي الماضي.
وأعلن الحنيان تحرك الهلال، لاستعارة الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد؛ حيث كان لزامًا عليه أن يتحصل على 3 موافقات، على النحو التالي:
* أولًا: موافقة اللاعب نفسه.
* ثانيًا: موافقة ناديه الأصلي روما الإيطالي.
* ثالثًا: موافقة النادي المعار إليه لانس الفرنسي.
سعود انضم إلى روما في 2024، قادمًا من فريق الهلال الأول لكرة القدم بالذات؛ قبل أن يرحل إلى لانس في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة.
وفجّر الحنيان مفاجأة كبرى؛ بتأكيده على أن الهلال تحصل على موافقة سعود وروما بالفعل، لإتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي الماضي.
لكن.. رفض لانس التخلي عن سعود، وقطع إعارته في الميركاتو الشتوي الماضي؛ هو ما أدى إلى عرقلة الصفقة بشكلٍ رسمي، حسب عبدالله الحنيان دائمًا.