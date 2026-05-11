أحمد فرهود

"سعود عبدالحميد وافق على العودة والهلال قدّم وعدًا أكبر لهذا اللاعب"!.. كواليس رحيل جواو كانسيلو إلى برشلونة

كانسيلو استعاد أفضل مستوياته مع برشلونة..

لا تزال كواليس وأسرار رحيل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، عن عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، تظهر أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حتى الآن.

كانسيلو انتقل من الهلال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ وذلك لمدة 6 أشهر فقط، على سبيل الإعارة.

  Joao Cancelo Barcelona 2025-26

    تصريحات جواو كانسيلو المثيرة للجدل

    قاد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، العملاق الكتالوني برشلونة، للتتويج بلقب الدوري الإسباني، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    تتويج برشلونة بلقب الدوري؛ جاء بعد الفوز على نادي ريال مدريد (2-0)، في الجولة 35 من عمر المسابقة المحلية.

    وعلى هامش احتفالات التتويج.. كشف كانسيلو عن أنه رحل عن عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"؛ بسبب الوعود الكاذبة.

    وأشار الظهير البرتغالي إلى أن الزعيم الهلالي، وعده بإعادة تسجيله في "قائمة الفريق المحلية"، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في أعقاب شفائه من الإصابة؛ وهو الأمر الذي تراجعت عنه الإدارة، بالإضافة إلى المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وعانى كانسيلو من إصابة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ما دفع الإدارة الهلالية لرفع اسمه من "القائمة المحلية" مؤقتًا، مع وعده بإعادة التسجيل في يناير الماضي.

    كواليس رحيل جواو كانسيلو عن الهلال

    وفي هذا السياق.. اعترف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، المُقرب من إدارة نادي الهلال، بتقديم مجلس الأمير نواف بن سعد والمدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، وعدًا إلى الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ بإعادة تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    الحنيان أشار في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن الهلال تراجع عن وعده لكانسيلو؛ لسببين رئيسيين، هما:

    * أولًا: الحالة الفنية والبدنية للظهير البرتغالي.

    * ثانيًا: الوعد المقدم إلى المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    وأوضح الحنيان أن الإدارة الهلالية، وبعد استشارة إنزاجي؛ رأت أن كانسيلو غير جاهز فنيًا وبدنيًا، للعب مع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

    وأضاف: "لذلك.. فضلت الإدارة الهلالية استمرار تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، في قائمة الفريق الأول؛ خاصة أنها كانت قد أعطت لهذا اللاعب، وعودًا أكبر من كانسيلو".

    ولم يتحدث الحنيان عن الوعود الأكبر، التي قدّمتها إدارة الهلال إلى ليوناردو؛ ولكنه اعترف بأنها كانت مؤثرة في قرار تفضيله على كانسيلو، لأسباب تعاقدية في المقام الأول.

  • سعود عبدالحميد وافق على العودة للهلال.. ولكن!

    واستكمالًا لتصريحاته.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، عن أن إدارة نادي الهلال تحركت سريعًا؛ بمجرد استقرارها على الاستغناء عن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    وأعلن الحنيان تحرك الهلال، لاستعارة الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد؛ حيث كان لزامًا عليه أن يتحصل على 3 موافقات، على النحو التالي:

    * أولًا: موافقة اللاعب نفسه.

    * ثانيًا: موافقة ناديه الأصلي روما الإيطالي.

    * ثالثًا: موافقة النادي المعار إليه لانس الفرنسي.

    سعود انضم إلى روما في 2024، قادمًا من فريق الهلال الأول لكرة القدم بالذات؛ قبل أن يرحل إلى لانس في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة.

    وفجّر الحنيان مفاجأة كبرى؛ بتأكيده على أن الهلال تحصل على موافقة سعود وروما بالفعل، لإتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي الماضي.

    لكن.. رفض لانس التخلي عن سعود، وقطع إعارته في الميركاتو الشتوي الماضي؛ هو ما أدى إلى عرقلة الصفقة بشكلٍ رسمي، حسب عبدالله الحنيان دائمًا.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".