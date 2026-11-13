سعود عبدالحميد ضد كوريا الجنوبية: أحرج المشككين في 45 دقيقة.. ووجه رسالة قوية إلى اتحاد الكرة!

من بين جميع نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ أصبح هناك اسم هو محط اهتمام الجميع حاليًا، بسبب ما وصل إليه في مسيرته الكروية.

هذا النجم السعودي المقصود، والذي أصبح محط اهتمام الجميع؛ ليس إلا سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي لانس الفرنسي.

السبب؛ سعود يواصل رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية رغم كل التشكيكات، بل وساهم في تتويج لانس بلقب كأس فرنسا، ثم كأس الأبطال الفرنسية.

المهم.. ها هو عبدالحميد يعود إلى المنتخب السعودي مجددًا، بعد فترة غياب للإصابة؛ ليشارك في "الودية" ضد كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة.

هذه الودية التي أقيمت على الأراضي القطرية؛ حسمها الأخضر السعودي ضد المنتخب الكوري، بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وجاءت أهداف السعودية الثلاثة، بواسطة كل من "مروان الصحفي، محمد كنو وعبدالإله العمري"، في الدقائق 45+2 و55 و59؛ بينما أحرزت كوريا الجنوبية ثنائيتها عن طريق "أوه هيون جيو ولي جاي سونج"، في الدقيقتين 49 و68.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور سعود عبدالحميد في "ودية" السعودية وكوريا..