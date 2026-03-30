"قد يلعب مع سعود عبدالحميد في فريق واحد".. 3 عروض أوروبية لنجم الاتحاد

Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
اللاعب يتألق حاليًا مع الاتحاد..

دخل أحد نجوم عملاق جدة الاتحاد، حسابات العديد من الأندية الأوروبية؛ في محاوله لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم، بشكلٍ رسمي.

الاتحاد يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وسط عديد المشاكل الإدارية، وغموض بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    اهتمام أوروبي كبير بضم حسام عوار

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، تلقي النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان عملاق جدة الاتحاد، العديد من العروض الأوروبية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي القادم، بشكلٍ رسمي.

    الصحيفة أشارت إلى أن الأندية الأوروبية، التي ترغب في التعاقد مع عوار، تنتظر قرار الاتحاد النهائي؛ بشأن عرض اللاعب للبيع في الصيف القادم، من عدمه.

    وإذا قام العميد الاتحادي بعرض اللاعب للبيع؛ ستبدأ هذه الأندية الأوروبية في التفاوض مع العملاق الجدّاوي، لضمه.

    حسام عوار قد يلعب مع سعود عبدالحميد!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "عكاظ" تطرقت للحديث عن الأندية الأوروبية؛ التي ترغب في التعاقد مع النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان عملاق جدة الاتحاد.

    الأندية التي ترغب في التعاقد مع عوار؛ هي فولهام الإنجليزي، فنربخشه التركي ولانس الفرنسي.

    ويضم لانس حاليًا، الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد؛ والذي يلعب في صفوف الفريق الأول "معارًا" من نادي روما الإيطالي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لكن يُقال إن النادي الفرنسي، يريد التعاقد مع سعود نهائيًا؛ لذلك.. إذا حدث هذا الأمر مع ضم عوار، فقد نجد الثنائي معًا بقميصٍ واحد.


    أرقام حسام عوار مع نادي الاتحاد

    النجم الجزائري حسام عوار انضم إلى عملاق جدة الاتحاد، صيف عام 2024؛ قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما، بشكلٍ رسمي.

    صفقة عوار كلفت خزينة العميد الاتحادي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    ومنذ الانضمام إلى الاتحاد؛ لعب النجم الجزائري 60 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 23 هدفًا وصانعًا 6 آخرين.

    وتوّج عوار بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.







    هذا وتأتي رغبة الأندية الأوروبية في التعاقد مع النجم الجزائري حسام عوار منذ بداية العام 2026، إذ أظهرت أندية (فنربخشة التركي، وفولهام الإنجليزي، ولانس الفرنسي) إلى جانب نادي نيويورك سيتي الأمريكي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع اللاعب.


    يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع حسام عوار في يوليو 2024 قادماً من روما الإيطالي، بعقد يمتد لـ4 سنوات حتى 2028. ونجح اللاعب خلال الموسم الماضي في الظهور بشكل لافت مع ناديه الحالي بمساهمته الفعالة في تتويج الفريق الاتحادي ببطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.