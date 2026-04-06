تراجع الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي عما قاله في حلقة الأمس من برنامج "ملاعب" الإذاعي بشأن المصريين العاملين دوري روشن وكذلك محمد صلاح؛ نجم ليفربول، مقدمُا اعتذاره على وجه التحديد لنبيل عماد "دونجا"؛ محترف النجمة، والمحلل الفني أحمد عفيفي.
بعد الغضب المصري .. رسالة سعود الصرامي إلى محمد صلاح ودونجا وأحمد عفيفي: لا للفجور في الخصومة
ما القصة؟
في حلقة الأمس، من برنامج "ملاعب" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، اتهم سعود الصرامي الإعلام المصري بمحاولة "تسويق" محمد صلاح لأندية الدوري السعودي، واصفًا إياه بـ"اللاعب المنتهي".
الصرامي لم يكتف بذلك بل واصل: "ابقوا صلاح عندكم في مصر، انقلوه لسموحة، يكفينا دونجا في مباراة النصر والنجمة، المباراة لم تتحسن إلا بخروجه، كلما رأيته كأنني رأيت أحمد عفيفي الذي أراه كلما فتحت قناة ثمانية".
تلك التصريحات أغضبت الجمهور المصري المتابع لدوري روشن السعودي، لكن أمامها امتلك سعود الصرامي شجاعة الاعتذار..
اعتذار الصرامي
رغم أنه لم يكن ضمن ضيوف حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "ملاعب" إلا أن الصرامي حرص على الحضور بمكالمة هاتفية، لتقديم اعتذاره لكل من غضب من حديثه عن صلاح، دونجا وعفيفي.
الإعلامي النصراوي اعتذر تحديدًا لعفيفي ودونجا، فيما أكد أن نجم ليفربول يكفيه ما قاله في حقه المدربان يورجن كلوب وبيب جوارديولا وغيرهما من نجوم الكرة العالمية، واصفًا إياه بـ"الأيقونة العالمية".
وقال الصرامي في مداخلته: "أرفض رفضًا قاطعًا الفجور في الخصومة، الرياضة شعارها السمو والروح الرياضية والمنافسة الشريفة والتعارف بين الناس، لهذا أي شخص ذكرت اسمه بالاسم وانزعج أو اقترب من الانزعاج أو حتى لم يكن هو من انزعج بل أصدقاءه وأحباءه، فأنا أقدر اعتذاري الشديد والكامل للأستاذ أحمد عفيفي ودونجا".
وأضاف: "أما بالنسبة لصلاح فهو ليس أيقونة عربية أو أفريقية أو مصرية، إنما أيقونة عالمية، وهذا ليس كلامي بل كلام يورجن كلوب وبيب جوارديولا ونجوم الكرة في الدوري الإنجليزي وأوروبا بعد إعلان رحيله عن ليفربول".
الصرامي اختتم: "أكرر اعتذاري لعفيفي ودونجا، أما صلاح فهو أيقونة عالمية ولا أحد يشكك فيما قدمه للكرة العالمية وليفربول والأندية التي لعب لها ومنتخب مصر".
صلاح والمفاوضات السعودية
الحديث عن إمكانية انتقال محمد صلاح لدوري روشن السعودي اشتد خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع إعلانه رسميًا الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، رغم أن عقده ينتهي بنهاية يونيو 2027.
هذا القرار جاء بالتراضي بين الطرفين، بعدما تأكد صاحب الـ33 عامًا من صعوبة التأقلم مع المدرب الهولندي أرني سلوت، خاصةً مع اختلاف الفكر الفني عما كان عليه في عهد يورجن كلوب.
بخلاف ذلك، كان مو قد هاجم إدارة ليفربول وسلوت علنًا عبر وسائل الإعلام، متهمًا إياهم بمحاولة تحميله مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الموسم الجاري بإجلاسه المتكرر على مقاعد البدلاء واستبداله في مباريات أخرى.
صحيح أن تلك الأزمة التي أعقبت هجومه على الإدارة والمدرب قد انتهت بالصلح إلا أنه لم يكن هناك مفر من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، بحثًا عن تجربة جديدة.
وبحسب عدة تقارير، فإن مسؤولي الدوري السعودي مهتمون باستقدام صلاح بالفعل بعدما كان قد رفض من قبل أكثر من مرة العروض السعودية، باختلاف اهتمام أندية أمريكا وإيطاليا وفرنسا به.
محمد صلاح في موسم 2025-2026
تراجعت الأرقام الفردية لمو في الموسم الجاري بمختلف البطولات بالتزامن مع تراجع مستوى ليفربول ككل، حيث سجل عشرة أهداف وصنع تسعة خلال 35 مباراة شارك بها في مختلف البطولات.
ولعب صلاح دورًا في وداع الريدز مؤخرًا لكأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر سيتي 0-4 في دور ربع النهائي، إذ أهدر انفرادًا صريحًا وكذلك ضربة جزاء.