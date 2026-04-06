بعد الغضب المصري .. رسالة سعود الصرامي إلى محمد صلاح ودونجا وأحمد عفيفي: لا للفجور في الخصومة

رغم أنه لم يكن ضمن ضيوف حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "ملاعب" إلا أن الصرامي حرص على الحضور بمكالمة هاتفية، لتقديم اعتذاره لكل من غضب من حديثه عن صلاح، دونجا وعفيفي.

الإعلامي النصراوي اعتذر تحديدًا لعفيفي ودونجا، فيما أكد أن نجم ليفربول يكفيه ما قاله في حقه المدربان يورجن كلوب وبيب جوارديولا وغيرهما من نجوم الكرة العالمية، واصفًا إياه بـ"الأيقونة العالمية".

وقال الصرامي في مداخلته: "أرفض رفضًا قاطعًا الفجور في الخصومة، الرياضة شعارها السمو والروح الرياضية والمنافسة الشريفة والتعارف بين الناس، لهذا أي شخص ذكرت اسمه بالاسم وانزعج أو اقترب من الانزعاج أو حتى لم يكن هو من انزعج بل أصدقاءه وأحباءه، فأنا أقدر اعتذاري الشديد والكامل للأستاذ أحمد عفيفي ودونجا".

وأضاف: "أما بالنسبة لصلاح فهو ليس أيقونة عربية أو أفريقية أو مصرية، إنما أيقونة عالمية، وهذا ليس كلامي بل كلام يورجن كلوب وبيب جوارديولا ونجوم الكرة في الدوري الإنجليزي وأوروبا بعد إعلان رحيله عن ليفربول".

الصرامي اختتم: "أكرر اعتذاري لعفيفي ودونجا، أما صلاح فهو أيقونة عالمية ولا أحد يشكك فيما قدمه للكرة العالمية وليفربول والأندية التي لعب لها ومنتخب مصر".







