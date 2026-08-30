"الهلال رفض جسر النصر وتفعيل بند بقاء الجزائري" .. الصرامي يكشف المفاجآت في صفقتي مالكوم ومحرز!

فجّر الإعلامي سعود الصرامي، العديد من المفاجآت، التي تتعلق بصفقة انتقال الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا من الهلال إلى الجزيرة الإماراتي، وكذلك النجم الجزائري رياض محرز، الذي زادت بقوة أسهم رحيله إلى الشباب، بعد قرار الأهلي بالاستغناء عنه في الصيف.
وأعلن الهلال عن رحيل مالكوم بعد توقيع مخالصة مالية معه، فيما كشف الجزيرة عن تعاقده مع البرازيلي لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2029، فيما قرر الأهلي توجيه الشكر إلى رياض محرز، عقب انتهاء رحلته مع منتخب الجزائر، في نهائيات كأس العالم 2026، وسط تقارير تؤكد أن الألماني ماتياس يايسله، المدرب السابق للراقي، هو الذي أوصى الإدارة برحيله.