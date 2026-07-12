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Lionel Messi Ali Al-Bulayhi Argentina Saudi Arabia 2022 World CupGetty
محمود خالد

"بعدما فقد موهبته": الصرامي يصف ما فعله البليهي بـ"التاريخي" .. والخطة الألمانية أهم من الاحتراف لإنقاذ الكرة السعودية!

علي البليهي
روبرتو مانشيني
السعودية
كأس العالم
دوري روشن السعودي

هكذا تعود الكرة السعودية إلى المسار الصحيح بعد خيبة أمل كأس العالم..

"دوامة لا تنتهي"، هكذا وصف الإعلامي سعود الصرامي، الوضع الحالي الذي تمر به الكرة السعودية، والتي تفاقمت بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم 2026، بالتزامن أيضًا، مع الحديث عن المرحلة الجديدة التي تنتظر اتحاد الكرة، بعد استقالة ياسر المسحل من منصب الرئيس.

وجاء حديث الصرامي، تعليقًا على ما ذكره فيصل الجفن، بشأن السباق المنتظر على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال الكشف عن استقالة بدر الرزيزاء من رئاسة نادي القادسية، تمهيدًا للدخول في انتخابات الاتحاد، في منافسة "محتملة" مع سلمان المالك، رئيس نادي الحزم، وعبد الله حماد، رئيس أكاديمية مهد، ووليد معاذ، الرئيس التنفيذي لنادي العلا.

  • Ali Al BulayhiGetty

    ما فعله البليهي "تاريخي"

    وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، إن علي البليهي، مدافع نادي الهلال، له موقف تاريخي، بعدما فقد موهبته الكروية، على حد وصفه، بأن اللاعب سرّب كلام روبرتو مانشيني، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، حينما قال له "أنتم لا تعرفون لعب كرة القدم".

    ورغم أن البليهي تحدث عمّا قاله مانشيني له من باب السخرية، حيث قال "هذا الجيل السعودي شارك في بطولتي كأس عالم، ماذا فعل هو في هذه البطولة؟"، إلا أن الصرامي استغل كلمات المدرب الإيطالي، كـ"مربط فرس" للحديث عن الأزمة الحقيقية التي تواجه كرة القدم، بقوله إنها أزمة عناصرية وليست إدارية، وأن اللاعبين السعوديين يتقاضون ملايين الريالات ويسكنون في "فيلات"، ولا يعرفون كيفية لعب الكرة.

    وأضاف الصرامي أن ورقة المدربين "احترقت"، وبات المنظّرون يتكلمون في المسائل الإدارية، ويريدون تكرار ما حدث مع ياسر المسحل، مع بدر الرزيزاء.

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  • الأزمة الحقيقية وراء تراجع الكرة السعودية

    وفي هذا السياق، تحدّث الناقد محمد البريكي عن الأزمات التي تواجه الكرة السعودية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية..

    * أزمة في تأسيس اللاعبين، سواءً من الناحية الفنية أو الشخصية.

    * تهميش الأندية من خطة اتحاد الكرة.

    * طواقم الشباب والناشئين أقل من طواقم الفريق الأول في كل الأندية.

    وفسّر البريكي بأنه تابع بعض الحصص التدريبية في الأندية، مشيرًا إلى أزمة المدربين الذين يتأسس معهم اللاعبون من مرحلة الشباب، وعدم وجود آلية واضحة لتطوير الموهبة، كما أن المدرب لا يملك كامل المؤهلات أو الصلاحيات لاتخاذ القرار الصحيح.

  • تطبيق الخطة الألمانية

    واستنادًا لما قاله البريكي، فقد طالب بتطبيق "النموذج الألماني"، في الأندية السعودية، من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

    وأوضح البريكي أن المنتخب الألماني عندما خرج مبكرًا من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، تم إجبار الأندية على إنشاء أكاديميات للمواهب، وكانت رخصة أي نادٍ مرتبطة بتأسيس الأكاديمية.

    ومن ناحية أخرى، طالب البريكي بعودة "الشراكة" بين الأندية واتحاد الكرة، والابتعاد عن المناوشات، وضرورة وجود منهجية واضحة يضعها الاتحاد، من أجل تطوير الكرة السعودية، في ظل وجود أزمة اللاعبين غير المتأسسين.

    ونوّه البريكي بأن حل أزمة المنتخب السعودي، لا تكمن فقط في احتراف اللاعبين في أوروبا، وإنما بالعمل على تأسيس اللاعبين من مرحلة الشباب.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    خروج مبكر من كأس العالم

    المنتخب السعودي ودّع كأس العالم من دور المجموعات، مكتفيًا بنقطتين؛ حيث استهل مشواره بتعادل مع أوروجواي بهدف لمثله، حيث جاء التقدم عن طريق عبد الإله العمري، فيما تلقى الصقور خسارة ثقيلة أمام إسبانيا، برباعية نظيفة، قبل أن يكتفوا بالتعادل السلبي مع كاب فيردي، ليغادروا من المجموعة الثامنة.

    المجموعة الثامنة، شهدت تأهلًا تاريخيًا لكاب فيردي، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه، حيث صعد للوصافة مع امتلاكه لـ3 نقاط، ليرافق إسبانيا إلى دور الـ32، بينما غادر منتخبا أوروجواي والسعودية من الباب الخلفي.