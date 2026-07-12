"بعدما فقد موهبته": الصرامي يصف ما فعله البليهي بـ"التاريخي" .. والخطة الألمانية أهم من الاحتراف لإنقاذ الكرة السعودية!

وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، إن علي البليهي، مدافع نادي الهلال، له موقف تاريخي، بعدما فقد موهبته الكروية، على حد وصفه، بأن اللاعب سرّب كلام روبرتو مانشيني، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، حينما قال له "أنتم لا تعرفون لعب كرة القدم".

ورغم أن البليهي تحدث عمّا قاله مانشيني له من باب السخرية، حيث قال "هذا الجيل السعودي شارك في بطولتي كأس عالم، ماذا فعل هو في هذه البطولة؟"، إلا أن الصرامي استغل كلمات المدرب الإيطالي، كـ"مربط فرس" للحديث عن الأزمة الحقيقية التي تواجه كرة القدم، بقوله إنها أزمة عناصرية وليست إدارية، وأن اللاعبين السعوديين يتقاضون ملايين الريالات ويسكنون في "فيلات"، ولا يعرفون كيفية لعب الكرة.

وأضاف الصرامي أن ورقة المدربين "احترقت"، وبات المنظّرون يتكلمون في المسائل الإدارية، ويريدون تكرار ما حدث مع ياسر المسحل، مع بدر الرزيزاء.