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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

"العويس حارس القرن ولاعب الأهلي طلب 75 مليون" .. الصرامي يوجه تهمة الابتزاز بعد إخفاق المنتخب السعودي في كأس العالم!

كأس العالم
دوري روشن السعودي
السعودية
الأهلي
صالح وهيب أبو الشامات
محمد العويس

"التجنيس هو الحل"

لا تزال تبعيات خروج المنتخب السعودي من نهائيات كأس العالم 2026، تلقي بظلالها على الوسط الرياضي داخل المملكة، وسط تحليلات للوضع، والبحث حول سبب الأزمة التي أدت إلى الظهور "الباهت" للأخضر وخروجه المبكر من البطولة.

المنتخب السعودي ودّع كأس العالم من دور المجموعات، مكتفيًا بنقطتين؛ حيث استهل مشواره بتعادل مع أوروجواي بهدف لمثله، حيث جاء التقدم عن طريق عبد الإله العمري، فيما تلقى الصقور خسارة ثقيلة أمام إسبانيا، برباعية نظيفة، قبل أن يكتفوا بالتعادل السلبي مع كاب فيردي، ليغادروا من المجموعة الثامنة.

المجموعة الثامنة، شهدت تأهلًا تاريخيًا لكاب فيردي، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه، حيث صعد للوصافة مع امتلاكه لـ3 نقاط، ليرافق إسبانيا إلى دور الـ32، بينما غادر منتخبا أوروجواي والسعودية من الباب الخلفي.

  • اتهام إلى "السماسرة"

    ومن بين التفسيرات وراء أزمة المنتخب الراهنة، وغياب المواهب السعودية، وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، اتهامًا إلى "السماسرة"، بتهمة ابتزاز الأندية، على حد وصفه.

    جاء ذلك بسبب الأجور المرتفعة التي يتقاضاها اللاعبون السعوديون، دون ترجمة ذلك على أرض الملعب، الأمر الذي دفع الصرامي، للتصريح بأنه لو كان يعمل محاميًا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لوجه اتهامًا للسماسرة، بداعي استغلال الفراغ وابتزاز الأندية، من خلال نقطتين..

    * رفع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ.

    * التعامل مع صناع المحتوى ونشطاء السوشيال ميديا.

    واستشهد الصرامي، بصفقة صالح أبو الشامات، قائلًا "لاعب الأهلي أراد توقيع عقد لمدة 5 سنوات، مقابل 15 مليون ريال في السنة، أي 75 مليون إجمالًا، وإذا قالت الإدارة إن المبلغ كبير، سيتم اللجوء إلى النشطاء، للترويج بأن الأهلي فرط في اللاعب كي يذهب إلى الهلال أو النصر".

    وكان الإعلامي عبد الرحمن الجماز، قد وصف اللاعبين السعوديين، بأنهم تحولوا إلى رجال أعمال، مضيفًا أن اللاعب لا يلعب مباراة كاملة، في موسم كامل، ويطالب بـ10 ملايين ريال.


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  • فتح سقف الأجانب

    وتطرق الصرامي، في حديثه عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، للحديث بشأن ملف أثير كثيرًا خلال الساعات الماضية، ويتعلق بفتح سقف اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي.

    وخرجت مطالب كثيرة بزيادة عدد الأجانب في الدوري، من أجل إجبار اللاعبين السعوديين على الاحتراف الخارجي، وتقليل رواتب المحليين الكبيرة.

    وقال الصرامي إنه يتمنى من لجنة الاحتراف بأن تسمح بتسجيل اللاعبين الأجانب، وتجعل العدد مفتوحًا، فضلًا عن اللجوء إلى سياسة "التجنيس"، من أجل استغلال اللاعبين المواليد أو المقيمين وتطوير مواهبهم، كون الدوري السعودي صار بلا مواهب، على حسب قوله.


  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    العويس حارس القرن

    وتحدث الصرامي عن محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، مشيدًا بما قدمه مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026، رغم استقباله لـ5 أهداف.

    وأشاد الصرامي بدور العويس في التصدي للعديد من الفرص، منها واحدة محققة في لقاء كاب فيردي، مضيفًا أن لغة الأرقام تؤكد أن العويس هو حارس القرن، وليس محمد الدعيع، بناءً على أرقامهما في كأس العالم.

    وأضاف الصرامي أن الدعيع دائمًا ما يستشهد بلغة الأرقام، ومن هذا المنطلق، فإن شباك الدعيع اهتزت 25 مرة، في الوقت الذي استقبل فيه العويس 11 هدفًا في كأس العالم، ليؤكد أفضلية الأخير.


  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ما ينتظر المنتخب السعودي

    ولا يزال موقف اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، غير واضح، بشأن إمكانية بقائه مع الأخضر بعد الإخفاق في كأس العالم، حيث تشير تقارير إلى أن الاتحاد السعودي ينتظر الحصول على تقريرين منفصلين من المدير التنفيذي مات كروكر، والمدير التنفيذي للمنتخب، فهد المفرج، قبل حسم مصيره بشكل نهائي.

    وتشير تقارير أخرى إلى أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، لا يفكر في إقالة دونيس، بل يرغب في استمراره على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، في بطولتي كأس آسيا وكأس الخليج.

    ومن المنتظر أن تستضيف السعودية، نهائيات كأس آسيا 2027، في يناير المُقبل، حيث يلعب الأخضر في المجموعة الأولى، ليضرب موعدًا مع الكويت وسلطنة عمان وفلسطين.