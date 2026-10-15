سسكا صوفيا وموناكو | لمحة من زمن برشلونة الجميل وثنائية "إسبانية ألمانية" مبشرة.. سحر فيليبي لويس قد يعيد لنا أنسو فاتي القديم!

مباراة بعد أخرى؛ يؤكد نادي موناكو الفرنسي، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي الشاب فيليبي لويس، أنه عازم على تحقيق إنجاز ما في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. موناكو واصل سلسلة عدم الخسارة في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بتخطيه عقبة مضيفه نادي سسكا صوفيا البلغاري، مساء اليوم الخميس.

وفازت كتيبة لويس (2-1) على سسكا صوفيا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي.

ثنائية موناكو في الشباك البلغارية، جاءت بواسطة الألماني باريس برونر والإسباني أنسو فاتي، في الدقيقتين 3 و44 تواليًا؛ بينما أحرز سسكا صوفيا هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق لاعبه الهولندي جويل زواتس في الدقيقة 76.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز موناكو على سسكا صوفيا..