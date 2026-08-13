وزير الرياضة تكفل بحالته .. سر غياب محمد فودة عن برنامج وليد الفراج في الموسم الجديد

أُذيعت أمس الأربعاء، أولى حلقات برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عبر قناة "روتانا"، بعدما حافظ الفراج على حضوره في السنوات الماضية عبر شاشات "إم بي سي".

تعاقد "روتانا" مع وليد الفراج جاء برعاية مالك القناة الأمير الوليد بن طلال، وسط كوكبة من نجوم الإعلامي الرياضي، على رأسهم رفيق محمد فودة في المواسم الأخيرة؛ الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان.

فودة وعثمان شكلا ثنائيًا رائعًا في برنامج "أكشن مع وليد" في الماضي، فما سبب غياب الأول عن البرنامج الجديد؟



