مع انطلاق أولى حلقات البرنامج الجديد للإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ "روتانا سبورت"، تساءل الجميع عن غياب الخبير التحكيمي المخضرم محمد فودة، الذي كان دائم الحضور على مدار المواسم الماضية، حتى أتت الإجابة غير السارة.
وزير الرياضة تكفل بحالته .. سر غياب محمد فودة عن برنامج وليد الفراج في الموسم الجديد
ما القصة؟
أُذيعت أمس الأربعاء، أولى حلقات برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عبر قناة "روتانا"، بعدما حافظ الفراج على حضوره في السنوات الماضية عبر شاشات "إم بي سي".
تعاقد "روتانا" مع وليد الفراج جاء برعاية مالك القناة الأمير الوليد بن طلال، وسط كوكبة من نجوم الإعلامي الرياضي، على رأسهم رفيق محمد فودة في المواسم الأخيرة؛ الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان.
فودة وعثمان شكلا ثنائيًا رائعًا في برنامج "أكشن مع وليد" في الماضي، فما سبب غياب الأول عن البرنامج الجديد؟
سبب غياب محمد فودة
من جانبه، كشف الصحفي الرياضي الأهلاوي وليد سعيد سبب غياب محمد فودة عن برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، مؤكدًا أنه يعاني من وعكة صحية.
وليد سعيد لم يكشف تفاصيل الوعكة الصحية التي يمر بها الخبير التحكيمي السعودي، مكتفيًا بالتأكيد على أن عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، يتكفل حاليًا باستكمال علاجه.
وأضاف سعيد: "نسأل الله العظيم أن يشفي الكابتن محمد فودة ويمنّ عليه بالصمة والعافية، وأن يرفع عنه كل بأس، وأن يعود لأهله ومحبيه سالمًا معافى".
السيرة الذاتية لمحمد فودة
بدأ فودة مسيرته كلاعب كرة قدم بنادي أحد، قبل الاعتزال المبكر وهو في سن الـ26، للاتجاه للعمل في المجال التحكيمي.
حصل صاحب الـ74 عامًا على الشارة الدولية للتحكيم عام 1989، وبعد مسيرة حافلة، اعتزال عام 1996، ليتجه بعدها للعمل في عدة مناصب، قبل الاستقرار لخبير تحكيمي عبر البرامج التليفزيونية.
كواليس تعاقد "روتانا" مع وليد الفراج
بالحديث أكثر عن برنامج الفراج الجديد، فقد كشف كواليس حديثه مع الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة التي تستحوذ على نادي الهلال، قبل انتقاله للعمل في روتانا خليجية.
وقال الفراج" "في بداية التفاوض، صار نقاش بيني وبينه، أخبرته أن كلانا رجل عصبي، ولكن ارتباط سمو الأمير بالهلال، لا علاقة له بالمحتوى المقدم في وسائل الإعلام، ومن هذا المنطلق أنا أتشرف بالعمل في تلك المنصة".
وأضاف: "هو رجل أعمال يستطيع الفصل بين العمل والعاطفة؛ وأنا بحكم خبرتي، لا أعمل مع أناس يحكّمون العاطفة فقط، وإنما يجمعون بينها وبين العقل، هو يقول أنا هلالي ولكنكم أحرار فيما تقدمون".
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