سددوا كرة رجبي صوب رؤوس الجماهير.. برينتفورد يطلب الشرطة في مواجهة ليفربول!

تواصل نادي برينتفورد مع الشرطة بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ركل كرة جغبي إلى داخل ملعبه من شقة في مبنى شاهق. وقد وقع الحادث خلال خسارة برينتفورد أمام ليفربول بنتيجة 2-1 يوم السبت.

وبدا في البداية أن الكرة ارتطمت بسقف المدرج الشرقي قبل أن ترتد نزولًا باتجاه أرضية الملعب، حيث شوهد أحد المدربين لاحقًا وهو يُزيلها. وقد تحرك النادي بسرعة لإدانة هذا التصرف الطائش، واصفًا تصرفات الشخص المتورط بأنها بالغة الخطورة وقد تكون شديدة الضرر على من كانوا داخل الملعب.



