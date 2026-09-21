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Yosua Arya
ترجمه

سخر من طلبات الفوز بنتيجة كبيرة ضد مارسيليا.. نجم باريس سان جيرمان: توقعاتنا غير توقعاتكم!

فيتينيا
باريس سان جيرمان
مارسيليا ضد باريس سان جيرمان
مارسيليا
الدوري الفرنسي

نفى فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، التلميحات التي أشارت إلى أن فريقه كان يُنتظر منه سحق مارسيليا بسهولة، وذلك بعد فوز صعب خارج الديار بنتيجة 2-1. وأكد الدولي البرتغالي أن حامل اللقب استحق فوزه عن جدارة، مشيدًا في الوقت نفسه بصلابة الغريم اللدود في مباراة "لو كلاسيكو" التي شهدت منافسة شرسة.

  • فوز صعب في لو كلاسيكو

    حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على غريمه اللدود مرسيليا ليختتم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وعلى الرغم من البداية المعقدة للغاية في مشواره المحلي، قدّم أصحاب الأرض أداءً مفعمًا بالحماس يوم الأحد.

    وتمنح هذه النتيجة العملاق الباريسي النقاط الثلاث كاملة، لكن طبيعة المواجهة أثارت الكثير من النقاش، إذ جاءت النتيجة المتقاربة في تناقض صارخ مع التوقعات التي كانت تشير إلى تفوق واضح قبل انطلاق اللقاء.

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    فيتينيا يدافع عن الفارق الضئيل

    عقب صافرة النهاية، سارع فيتينيا إلى التحدث لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة. ورفض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا رفضًا قاطعًا الفكرة القائلة بأن فريقه قدّم أداءً دون المستوى لأنه لم يحسم الفوز بفارق أكبر.

    وأصرّ صانع الألعاب البرتغالي قائلًا، وفقًا لما نقلته MaxiFoot: «تقولون إن الجميع كان يتوقع فوزًا ساحقًا، لكننا لم نكن نتوقع ذلك، وأؤكد لكم هذا. اللعب هنا دائمًا صعب».

  • استحقاق الفوز بالنقاط الثلاث عن جدارة

    على الرغم من الأفضلية الطفيفة عند صافرة النهاية، سيطر الفريق الضيف على أجزاء كبيرة من المباراة. وكان فيتينيا حريصاً على الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان فعل ما يكفي لحسم المباراة في وقت أبكر بكثير.

    وأوضح قائلاً: «مارسيليا فريق جيد وأظهر ذلك اليوم. أعتقد أننا فعلنا ما كان ضرورياً لنحصل على تقدم بأكثر من هدف، لكننا في النهاية فزنا 2-1. أتيحت لنا فرص كثيرة، لذا فإن النتيجة ليست محل نقاش أصلاً. هذا الفوز مستحق تماماً».

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    الاستعداد لمهمة دولية

    مع اقتراب فترة التوقف الدولي، يستعد فيتينيا لتمثيل البرتغال في دوري الأمم الأوروبية المقبل. من المقرر أن تواجه البرتغال ويلز في 24 سبتمبر، تليها مباريات ضد النرويج في 27 سبتمبر و4 أكتوبر. وبين مباراتي النرويج، وتحديداً في 1 أكتوبر، ستواجه البرتغال الدنمارك.

الدوري الفرنسي
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
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لو مان
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مارسيليا
مارسيليا