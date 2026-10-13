Anadolu Agency
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سخر من صواريخ الحوثي وأعلن الولاء للمملكة.. لفتة رائعة من كريستيانو رونالدو!
إيماءة مؤثرة تكريمًا للبلد المضيف
قبّل رونالدو شعار الفريق على قميصه قبل أن يقود جماهير الأرض في تحية "تصفيقة الفايكينج" بعد نهاية المباراة، ليختم أمسيته التاريخية. وافتتح أنجيلو جابرييل التسجيل قبل أن يسجل أحد لاعبي أوزبكستان هدفًا في مرماه ليضع المباراة بعيدًا عن متناول الخصم، ما ضمن لأصحاب الأرض حصد العلامة الكاملة في آسيا. وقد اكتسبت مظاهر المحبة التي أبداها معنى أكبر بكثير على خلفية الضربات الصاروخية في العاصمة، إذ قدّمت استعراضًا علنيًا للوحدة في أمسية مشحونة.
- Getty Images Sport
منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يعبّر عن الولاء
ولم يتأخر النصر في الاحتفاء بإعلان نجمه عن دعمه عبر الإنترنت، حيث أعاد نشر تصريح عاطفي أدلى به عند تمديد عقده حتى عام 2027.
وفي حديثه عن تعلقه بالبلد الذي اتخذه موطنًا له منذ مطلع عام 2023، قال رونالدو لمنصات النادي الإعلامية: "أنا برتغالي، لكنني أنتمي إلى المملكة العربية السعودية".
وبنشره صورة للنجم المخضرم وهو يرتدي الألوان الوطنية، أضاف حساب النصر باللغة الإنجليزية: "قطعة من السعودية، محمولة قريبًا من القلب".
تنبيه أمني يخيّم على انتصار قاري
جاءت المباراة في ظل توتر إقليمي بعد أن استهدفت صواريخ الحوثيين مطار العاصمة الدولي في وقت سابق من اليوم. وعلى الرغم من الاضطراب والتأخير قبل انطلاق اللقاء، حافظ الفريق على رباطة جأشه لانتزاع ثلاث نقاط حيوية على الصعيد القاري. كما منحت الأمسية راحة طويلة الانتظار للاعب المخضرم في ظل التساؤلات المتواصلة حول مستقبله الدولي بعد خلاف أخير مع مدرب البرتغال جورجي جيزوس.
وبعد المباراة ظهر رونالدو ساخرًا في مقطع فيديو من فكرة استهداف الملعب.
- AFP
مواجهة محلية تنتظر العمالقة العائدين بقوة
هذا الفوز يرفع النصر إلى المركز الثامن في ترتيب المجموعة الثانية، ليصل رصيده إلى ثلاث نقاط من أول مباراتين. ويتعيّن على رونالدو ورفاقه الآن تحويل تركيزهم سريعًا إلى مباريات الدوري قبل الصدام الحاسم مع الأهلي يوم الخميس. وسيكون الحفاظ على جاهزية المهاجم أمرًا حيويًا في هذا المسعى، إذ لم يتبقّ للقائد سوى 19 هدفًا للوصول إلى حاجز الألف هدف التاريخي.
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