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سخر من روبرتو مارتينيز.. يامال: لا أؤمن بعلم الأعداد!
يامال يحافظ على تركيزه قبل اختبار فرنسا
تجاهل يامال الحديث عن علم الأعداد قبل مباراة إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وعندما سُئل عما إذا كان بلوغه سن التاسعة عشرة، وارتدائه القميص رقم 19، واحتمال خوضه المباراة النهائية في 19 يوليو، يحمل أي دلالة، نفى جناح برشلونة هذه الفكرة ورفض الإشارات التي تشير إلى أنه يشعر بالضغط قبل أهم مباراة في مسيرته.
- Getty Images Sport
يامال يستجيب للضجيج
أوضح يامال سبب عدم إيمانه بعلم الأعداد، ووجه انتقادًا لاذعًا للمدرب البرتغالي السابق مارتينيز. كما نفى الجناح الإسباني أي إشارة إلى أنه يشعر بالضغط بسبب أهمية المباراة.
"لا، لأن مدرب البرتغال تحدث عن ذلك [علم الأعداد]... ثم ظهر ميكيل ميرينو! لست قلقًا بشأن التسجيل، فكل ما يهم هو الفوز، لكن آمل أن أسجل هدفًا غدًا وأن يكون يومًا رائعًا. ما أريده كهدية هو الفوز"، صرح يامال، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان".
"الضغط؟ لا. هناك أمور في الحياة أصعب بكثير من مباراة كرة قدم. إنها مجرد مباراة، وأنا أعرف ما أنا قادر عليه ولا أشعر بالقلق إزاء أي شيء. سُئلت عما إذا كان هناك خوف فقلت لا، بالطبع لا: نحن أبطال أوروبا. لا داعي لأن نتحدث كثيرًا، فنحن نعرف ما يتعين علينا فعله".
ورداً على المنتقدين الذين يزعمون أن مستواه قد تراجع خلال البطولة في أمريكا الشمالية، أضاف بنبرة متحدية: «سنخوض إحدى أجمل المباريات، ولا مجال للحديث عن ذلك. لكن إن كان لكرة القدم غرض، فهو تحقيق الاندماج. وهذا ينطبق بشكل أكبر على إسبانيا وفرنسا، اللتين تعتبران مثالين على ذلك. هذا هو الغرض من كرة القدم؛ وليس الحديث عن تعليقات من هذا القبيل.
"إنه لأمر مميز أن أسجل أهدافًا في مباريات كهذه، وبالطبع أقبل التحدي. أنتم تقولون إنني لست في أفضل مستوياتي، لذا لا داعي لأن تتوقعوا مني أي شيء غدًا. لكنني آمل أن يكون يومًا مميزًا."
دي لا فوينتي يحث على التحلي بالصبر
يعتقد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن أفضل أداء لـ«يامال» في البطولة لم يأتِ بعد، ويريد أن يستمتع المراهق بهذه المناسبة بدلاً من أن يشعر بعبء التوقعات.
وقال دي لا فوينتي: «إنه في التاسعة عشرة من عمره، يا إلهي. أود أن أقول له: استرخ، واستمتع باللحظة. تخلص من القلق! دعه يستمتع بها. اليوم الرائع للامين لم يأتِ بعد في كأس العالم هذه. آمل أن يكون ضد فرنسا، وإن لم يكن، فليكن في المباراة النهائية».
- Getty Images Sport
ليلة حاسمة تنتظرنا
ويوجه يامال اهتمامه الآن إلى مباراة إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم ضد فرنسا، وهي المباراة التي وصفها بالفعل بأنها الأهم في مسيرته. ومن شأن الفوز أن يضمن لإسبانيا بلوغ النهائي، في حين أن تقديم أداء متميز آخر سيؤكد مجدداً على أهمية هذا المراهق على أكبر المسارح.
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