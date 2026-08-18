"من سيأكل الطبقين؟".. صلاح ووكيله يسخران من رئيس بشكتاش بسبب تصريحات الـ"35%"!

صفقة انتقال صلاح إلى بشكتاش كانت تسير على نحو جيد، وتنبأ البعض أن الجناح المصري سيرتدي قميص الفريق التركي خلال الموسم الجديد 2026/202

ولكن سردال أدالي، رئيس بشكتاش، خرج لإعلان فشل الصفقة، مهاجمًا وكيل صلاح، قائلًا إنه اشترط الحصول على عموله قيمتها 35%، مما تسبب في انتهاء المفاوضات.

وقال أدالي في تصريحاته للصحفيين: "صلاح وافق على الانتقال لبشكتاش ووكيل أعماله كذلك أرسل ردًا إيجابيًا على عرضنا في البداية، بل وتواصل مو مع مديرنا الفني والمدير الرياضي وجدد موافقته على العرض".

وأضاف: "لكن مع إن انتشرت أنباء في وسائل الإعلام عن اكتمال اتفاقنا، قام وكيل صلاح برفع مطالبه المالية؛ لقد رفع عمولته الخاصة إلى مستويات لا تصدق، لقد وصلت لـ35%!".