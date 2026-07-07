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Trump InfantinoGetty Images
علي رفعت

سخرية عابرة للقارات: لم تنقذهم هواتف البيت الأبيض.. ثلاثة معلقين يسخرون من ترامب بعد خسارة الولايات المتحدة!

الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
كأس العالم

معجزة أم اتصال من البيت الأبيض؟.. كيف سخر معلقو المونديال من ترامب بعد هزيمة الولايات المتحدة؟

تحول الخروج المدوي للمنتخب الأمريكي من دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2026 على يد نظيره البلجيكي إلى مادة دسمة للسخرية العالمية على منصات التواصل الاجتماعي، بل على القنوات الناقلة للبطولة.

ولم تقتصر الإثارة على النتيجة الثقيلة للمباراة، بل خطفت كابينة التعليق الأضواء بعدما أطلق المعلق التركي أوزكان أوزتورك عبارة تهكمية ذكية سخرت بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدخله السياسي لإلغاء عقوبة إيقاف مهاجم الفريق فلوريان بالوجون.


  • تفاصيل العبارات الساخرة 

    فور إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا هزيمة أصحاب الأرض برباعية، وجه المعلق التركي أوزكان أوزتورك إسقاطًا سياسيًا لاذعًا تهكم فيه على فكرة التدخلات السياسية بالاتصالات الهاتفية التي جرت خلف الكواليس لإشراك لاعب موقوف قانونًا.

    وقال أوزكان أوزتورك في تعليقه الختامي: "وانتهت المباراة، ما لم يحدث تغيير في الدقيقة الأخيرة، الولايات المتحدة الأمريكية ودعت البطولة".

    ولاقى هذا التعليق تفاعلًا واسعًا وسخرية عالمية من الجماهير عبر الفضاء الرقمي، والذين اعتبروا الكلمات صياغة ذكية تتهكم على اللجوء لقرارات استثنائية خارج المستطيل الأخضر لم تنقذ أمريكا في النهاية من توديع المونديال. 

    ولم يكن أوزتورك وحيدًا في هذا الهجوم الساخر، إذ انضم إليه معلقون أوروبيون بارزون مثل الهولندي يروين جرويتير عبر قناة "NOS" الذي قال: "لن تسير الأمور لصالح أمريكا اليوم، لا أملك أي فكرة كيف يمكن أن يحدث ذلك بعد الآن. معجزة ربما؟ أو شخص بعصا سحرية؟ أو ربما من البيت الأبيض؟".


    المعلق الكرواتي ستيبان بالوغ عبر قنوات "HRT" الذي تهكم أثناء اللقاء قائلًا إن الأفضل للفيفا أن يعلن أمريكا بطلة للعالم مباشرة وبعد نهايته قال: "دعونا ننتظر، ربما غدًا عندما نستيقظ ربما يأتي اتصال آخر من البيت الأبيض ليتم اختراع مادة ما في لائحة الانضباط".


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  • كواليس أزمة بالوجون والتدخل المباشر من ترامب


    تعود جذور القصة إلى حصول المهاجم الأمريكي بالوجون على بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة الدور 32، وهي عقوبة كانت تمنعه تلقائيًا من اللعب أمام بلجيكا، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذ قرارًا مفاجئًا بتأجيل العقوبة لمدة عام كامل، ليعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا بأنه اتصل هاتفيًا برئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإلغاء الإيقاف.

    وقال دونالد ترامب مبررًا تدخله: "لقد طلبت مراجعة اللقطة لأنني لم أر فيها أي خطأ، الأمر لم يكن يشبه قيام شخص بتوجيه لكمة إلى وجه آخر".

    وأضاف عن رؤيته الفنية للمخالفة: "الوضعية كانت مجرد تصادم غير مقصود بين لاعبين أثناء الركض، وأنا أفهم في الرياضة جيدًا، وتلك اللقطة لم تكن خطأ بل لا ترتقي حتى لمخالفة القوانين".

    وعن علمه بتبعات الطرد قال: "لقد علمت في تلك اللحظة فقط أن اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء يحرم من خوض المباراة التالية، وشعرت أن هذا الأمر يمثل ظلمًا كبيرًا للغاية".

    وتابع مدافعًا عن موقفه الشخصي: "أنا فقط عبرت عما شعرت به ولم أخبر رئيس الفيفا بما يجب عليه فعله ولا يمكنني ذلك، وفي النهاية لا أعتقد أنه هو من اتخذ القرار بمفرده بل اتخذته لجنة وأعتقد أنهم اتخذوا القرار الصحيح".


  • رباعية بلجيكية تطيح بأصحاب الأرض من المونديال

    رغم نجاح ضغوط الإدارة الأمريكية في إشراك بالوجون أساسيًا، فإن السحر انقلب على الساحر وتلقى أصحاب الأرض هزيمة ثقيلة بنتيجة أربعة أهداف لهدف في مباراة أدارها طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم مخادمة.

    وجاءت أهداف المنتخب البلجيكي عبر اللاعب دي كيتيلير الذي سجل هدفين في الدقيقتين الأولى والـ 33، وفانبكين في الدقيقة 57، قبل أن يختتم روميلو لوكاكو المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف أمريكا الوحيد تيلمان في الدقيقة 31.


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  • صدام ناري مرتقب في ربع النهائي


    بهذا الفوز الكاسح، حجز المنتخب البلجيكي مقعده رسميّا في الدور ربع النهائي ليكون على موعد مع مواجهة نارية أمام منتخب إسبانيا، وتقرر إقامة اللقاء المنتظر في تاريخ 10 يوليو الجاري في مدينة لوس أنجلوس.


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