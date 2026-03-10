Goal.com
علي رفعت

سخرت من الارتباط ببنزيما وفينيسيوس وعلامات التجميل نضج بالنسبة لها.. من هي بطلة إيليت صديقة مبابي الجديدة؟!

من هي الفاتنة الجديدة داخل جدران ريال مدريد؟!

تتصدر الممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو واجهة الأحداث الفنية والرياضية في آن واحد بعد تزايد الأنباء التي تربطها بنجم نادي ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي. 

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تحركات أثارت فضول المتابعين خلال الأيام الماضية تزامنت مع تواجد اللاعب هناك للتعافي من إصابة في الركبة. 

ستكون هذه العلاقة حال تم تأكيدها واحدة من أبرز القصص التي تجمع بين عالمي كرة القدم والتمثيل في القارة الأوروبية لما يتمتع به الطرفان من شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية ضخمة تمتد عبر دول العالم المختلفة.

    تفاصيل اللقاءات السرية في مدريد وباريس

    تداولت التقارير الصحفية معلومات تفيد بأن اللقاء الأول الذي جمع الثنائي في العام الحالي كان في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديدًا في يوم 25 من شهر فبراير الماضي. 

    المعلومات تشير إلى أن اللقاء تم في أحد الفنادق الكبرى بعيدًا عن أعين المتطفلين قبل أن تنتقل الأضواء إلى باريس.

    استغل مبابي فترة تأهيله الطبي للقاء النجمة الإسبانية التي كانت تتواجد في فرنسا لحضور فعاليات أسبوع الموضة وحفل عشاء متحف اللوفر الشهير. 

    ونشرت الممثلة صورًا عبر حسابها الرسمي تظهر عشاء رومانسيًا في مطعم يطل على برج إيفل مع حرصها التام على إخفاء هوية الشخص الذي يشاركها الطاولة. 

    إلا أن الحسابات المتخصصة في تتبع أخبار المشاهير أكدت أن رفيقها في تلك الليلة لم يكن سوى النجم الفرنسي الشاب الذي قضى تلك الأيام بين العيادات الطبية والمناسبات الاجتماعية الراقية.

    ورغم الصمت المطبق من الطرفين إلا أن غياب النفي الرسمي زاد من حالة اليقين لدى الجمهور خاصة مع التاريخ الطويل لمبابي في إحاطة حياته الشخصية بسياج من السرية التامة وتجنب الحديث عن علاقاته العاطفية في المقابلات الصحفية.

  • مسيرة الصعود من البارونة إلى ملكة التواصل الاجتماعي

    بدأت شهرة إستر إكسبوزيتو تأخذ منحى عالميًا عند تجسيدها لشخصية كارلا المعروفة بلقب البارونة في مسلسل إيليت الذي عرض على منصة نتفليكس. 

    هذا الدور لم يضعها فقط على خريطة التمثيل في إسبانيا بل حولها إلى أيقونة للجمال والموضة في وقت قياسي نتيجة الكاريزما العالية التي ظهرت بها على الشاشة.

    استطاعت الممثلة الشابة أن تسيطر على منصات التواصل الاجتماعي حيث تربعت لفترة طويلة على عرش الحسابات الأكثر متابعة في إسبانيا متجاوزة حاجز 25 مليون متابع. 

    ولا ينسى الجمهور فيديو رقص الريجيتون الذي نشرته في عام 2020 والذي حقق أرقامًا قياسية في عدد المشاهدات ليصبح واحدًا من أكثر المقاطع انتشارًا في تاريخ منصة إنستجرام حيث شاهده الملايين خلال ساعات قليلة. 

    هذا النجاح الرقمي الكبير جعلها الوجه الإعلاني المفضل للعديد من دور الأزياء العالمية الكبرى وزاد من ملاحقة الصحافة لكل تفاصيل حياتها اليومية ومحاولة معرفة أسرار جمالها وإطلالاتها التي تخطف الأنظار في المهرجانات السينمائية العالمية.

    الجدل حول ملامحها وشائعات الارتباط باللاعبين

    لم تسلم النجمة الإسبانية من الانتقادات والشائعات التي تلاحقها باستمرار خاصة فيما يتعلق بتغير ملامح وجهها عما كانت عليه في بداياتها. 

    واجهت إستر اتهامات متكررة بالخضوع لعمليات تجميل شملت تحديد الفك وتصغير الأنف لكنها ردت بكل حزم في مناسبات عدة نافية هذه الادعاءات تمامًا. 

    وأوضحت الممثلة أن التغيرات التي يراها الجمهور ليست إلا نتيجة طبيعية لعملية النضج والتقدم في السن مؤكدة أن ملامحها تتغير مع مرور السنوات مثل أي إنسان آخر يمر بمراحل عمرية مختلفة. 

    وفيما يخص حياتها العاطفية فقد ارتبط اسمها سابقًا بأسماء لامعة في عالم التمثيل مثل المكسيكي أليخاندرو سبيتزر والأرجنتيني نيكولاس فورتادو. 

    والملاحظ في اختياراتها أنها دائمًا ما تنجذب نحو الأشخاص الذين يتصدرون المشهد الإعلامي في تلك اللحظات مما يجعل حياتها مادة دسمة للمجلات المهتمة بأخبار النجوم.

     كما أن علاقتها بلاعبي كرة القدم ليست بالأمر الجديد في الصحافة الصفراء حيث سبق وانتشرت شائعات حول ارتباطها بالفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور. 

    غير أن ردها في ذلك الوقت اتسم بالسخرية والتهكم من هذه الأخبار مؤكدة أنها مجرد اختراعات لا أساس لها من الصحة ووصفت تلك الأنباء بأنها مضحكة ولا تستحق الالتفات إليها.

    بيت القصيد

    تبقى إستر إكسبوزيتو ظاهرة استثنائية في عالم الشهرة والجمال حيث تجيد لفت الأنظار بذكاء شديد سواء من خلال أدوارها الفنية أو حياتها الخاصة التي تثير فضول الملايين.

     ارتباط اسمها بنجم في حجم كيليان مبابي يضيف فصلًا جديدًا من فصول الإثارة في مسيرتها التي لم تخل يومًا من الجدل. 

    ورغم أن الأيام وحدها هي الكفيلة بكشف حقيقة هذا الارتباط إلا أن المؤكد هو أن النجمة الإسبانية نجحت مجددًا في أن تكون حديث الساعة متجاوزة حدود الفن لتقتحم عالم الرياضة من أوسع أبوابه. 

    وسواء كانت هذه اللقاءات في مدريد وباريس بداية لقصة حب حقيقية أو مجرد صداقة عابرة تحت أضواء الكاميرات فإن الجمهور سيبقى مترقبًا لكل حركة أو إشارة تصدر عن هذا الثنائي الذي يمثل واجهة الجيل الجديد من المشاهير الأكثر تأثيرًا في العالم اليوم خاصة وأن أخبارهم تصدرت الإعلام العالمية خلال بعض أصعب ساعات العالم متفوقة على الحروب والصراعات في مناطق مختلفة من الأرض.

