سخرت من الارتباط ببنزيما وفينيسيوس وعلامات التجميل نضج بالنسبة لها.. من هي بطلة إيليت صديقة مبابي الجديدة؟!

تداولت التقارير الصحفية معلومات تفيد بأن اللقاء الأول الذي جمع الثنائي في العام الحالي كان في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديدًا في يوم 25 من شهر فبراير الماضي.

المعلومات تشير إلى أن اللقاء تم في أحد الفنادق الكبرى بعيدًا عن أعين المتطفلين قبل أن تنتقل الأضواء إلى باريس.

استغل مبابي فترة تأهيله الطبي للقاء النجمة الإسبانية التي كانت تتواجد في فرنسا لحضور فعاليات أسبوع الموضة وحفل عشاء متحف اللوفر الشهير.

ونشرت الممثلة صورًا عبر حسابها الرسمي تظهر عشاء رومانسيًا في مطعم يطل على برج إيفل مع حرصها التام على إخفاء هوية الشخص الذي يشاركها الطاولة.

إلا أن الحسابات المتخصصة في تتبع أخبار المشاهير أكدت أن رفيقها في تلك الليلة لم يكن سوى النجم الفرنسي الشاب الذي قضى تلك الأيام بين العيادات الطبية والمناسبات الاجتماعية الراقية.

ورغم الصمت المطبق من الطرفين إلا أن غياب النفي الرسمي زاد من حالة اليقين لدى الجمهور خاصة مع التاريخ الطويل لمبابي في إحاطة حياته الشخصية بسياج من السرية التامة وتجنب الحديث عن علاقاته العاطفية في المقابلات الصحفية.