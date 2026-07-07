تتواصل تداعيات الهجوم المتبادل بين النائبة البرلمانية الباراجوانية سيليستي أماريا والنجم الفرنسي كيليان مبابي، إذ تواصل الأولى تصعيدها بتهديد الأخير بالسجن.
مهددة إياه بسيناريو سجن رونالدينيو .. تصعيد جديد من النائبة الباراجوانية ضد كيليان مبابي
ما القصة؟
شهدت مباراة فرنسا وباراجواي، في ثمن نهائي كأس العالم 2026، توترات شديدة للغاية؛ انتهت بتصرفات مثيرة وكلمات قوية من كيليان مبابي، مهاجم منتخب الديوك ونادي ريال مدريد الإسباني.
مبابي تعمد الاحتفال أمام نجوم باراجواي، بعد إطلاق صافرة النهاية بفوز فرنسا (1-0)؛ كما قام بوصف طريقة لعب خصم منتخب بلاده بـ"القذرة"، والتي تعتمد على العنف فقط.
هُنا.. لم تتمالك السياسية الباراجويانية سيليستي أماريا نفسها؛ حيث هاجمت مبابي بعنف، قائلة: "هذا الهمجي لم يتعلم حتى الكتابة.. بدلًا من تناول حليب أمه، رضع من جوز الهند".
وقامت أماريا بوصف مبابي بـ"الكاميروني المستعمر"، الذي يتظاهر بأنه فرنسي؛ متهمة إياه بأنه شخص مغرور وحاقد، كان يموت رعبًا في مواجهة باراجواي.
ومن ناحيته.. لم يمرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، كلمات السياسية الباراجويانية سيليستي أماريا، عضو مجلس الشيوخ، مرور الكرام أبدًا؛ بل رد عليها بكلمات قاسية، مساء أول أمس الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -.
وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ ردًا على أماريا: "أنت امرأة حقيرة، لا تستحقين منصبك.. أنت لا تمثلين باراجواي، ذلك البلد الذي بذل جهدًا كبيرًا وعظيمًا طوال كأس العالم 2026".
وأضاف النجم الفرنسي؛ مخاطبًا السياسية الباراجويانية: "بسبب تهورك وعنصريتك، نسى العالم بأسره المسيرة والجهد التاريخي الذي بذله لاعبو بلدك، خلال كأس العالم".
واستكمالًا لتغريدته.. اتهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، السياسية الباراجويانية سيليستي أماريا، عضو مجلس الشيوخ؛ بأنها امرأة تسيئ إلى سمعة بلادها، في كل أنحاء العالم.
وتعهد مبابي بعدم السماح لأماريا، وأي شخص مثلها؛ بنشر كراهيتهم وعنصريتهم في هذا العالم، أبدًا.
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تهديد مبابي بالسجن
القضية لم تتوقف هنا، بل خرجت أماريا بتهديدات جديدة لكيليان مبابي، مطالبة إياه باستشارة أي محامي قبل الدخول في معركة معها، لثقتها في الفوز وقدرتها على سجنه.
وقال الباراجوانية في تصريحات للصحفيين: "على مبابي أن يقرأ رسالتي، لقد كتبتها بالفرنسية والإسبانية. إن كان يعرف القراءة، فليقرأ رسالتي. وأقول له إن عليه الحذر من الباراجوانيين".
وأضافت أماريا: "يا مبابي .. لا تعبث، لا تعبث مع الباراجوانيين، هنا قمنا بسجن رونالدينيو، هنا دخل رونالدينيو السجن بسبب الفساد، فلا تستهن بي يا مبابي".
البرلمانية الأوروجوانية اختتم: "يمكنني مقاضاة مبابي، عليه استشارة محامٍ وسوف يخبره بأنني يمكنني الفوز عليه، فالعنف القائم ضد المرأة أمر خطير، فليعتذر لي، لأنني ما زلت أملك الحق في اتخاذ إجراء قانوني ضده".
فرنسا تدعم وباراجواي تتبرأ
أخذ الصراع الكروي أبعادًا دولية عقب نشر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون رسالة تضامن لدعم النجم الأول لبلاده، حيث قال ماكرون: "هدف آخر لكيليان مبابي، ضد العنصرية هذه المرة، كل دعمي له، عندما تدنس الكلمات، ترد قيمنا بالكرامة والاحترام والأخوة".
وتزامن هذا الدعم الرئاسي مع تحرك رسمي من وزارة الخارجية في باراجواي للنأي بنفسها عن تصريحات أماريا، وجاء في بيان رسمي: "التصريحات التي أدلت بها السيناتورة سيليست أماريا والموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي تتنافى تمامًا مع القيم والمبادئ التي تعلي من شأن التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، وهي لا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية باراجواي أو شعبها".
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لماذا سُجن رونالدينيو في باراجواي؟
تم إيداع رونالدينيو في السجن في باراجواي بتهمة استخدامه لجواز سفر باراجواياني مزيف، وكان نزيلاً في سجن أجروباسيون إسبيسياليزادا ذو الإجراءات الأمنية القصوى في البلاد.
قُبض على نجم منتخب البرازيل السابق مع أجوه روبيرتو في بداية مارس 2020 لدى وصولهما أسونسيون عاصمة باراجواي، وبالطبع تم إيداعهما في السجن سويًا.
أوضح بيان صادر من وزارة الداخلية في باراجواي: "أصدر مكتب المدعي العام مذكرة باعتقالهما، واتهم اللاعب رونالدينيو باستخدام مستند عام بمحتوى زائف، وأصبح رهن الاحتجاز الوقائي".
زعم رونالدينيو الذي استولت السلطات البرازيلية على جواز سفريه البرازيلي والإسباني بسبب مشاكل قانونية مختلفه، أن جواز السفر الباراجواياني أُعطي له كهدية من راعٍ محلي.
وقال نجم برشلونة السابق أنه ارتكب خطأ ساذج باستخدامه، مدعيًا أنه كان يجهل العواقب.
تم الإفراج عن رونالدينيو وأخوه من السجن الباراجواياني مشدد الحراسة في 7 أبريل 2020، ووضع قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق بعد أن دفع كفالة قدرها 1.6 مليون يورو.
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