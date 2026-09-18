سجل وصنع في الظهور الأول .. صفقة مانشستر سيتي آلان يظهر ويخطف الأنظار

في خميس الدوري الأوروبي، في إنجلترا أُقيمت الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين، والتي تأهل فيها مانشستر سيتي بقيادة إنزو ماريسكا إلى الدور التالي بفضل الفوز على نوريتش بخماسية نظيفة.

فوز جاء دون مشاكل كبيرة، رغم أن المدرب الإيطالي كان قد ترك خارج التشكيلة بعض اللاعبين الأساسيين: هالاند في المدرجات، ودوناروما على مقاعد البدلاء إلى جانب إليوت أندرسون وإنزو فيرنانديز. الكثير من التدوير وبعض المواهب في الواجهة: فبالإضافة إلى ثنائية اللاعب مواليد 2009 فلويد سامبا - أحد أفضل مواهب الأكاديمية - يجب تسليط الضوء أيضاً على أداء آلان إلياس، صانع هدف ومسجّل هدف في أول ظهور له بقميص السيتيزنز.