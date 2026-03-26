سجل مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس ثلاثية رائعة ليقود السويد إلى نهائي تصفيات كأس العالم

في مباراة حاسمة أقيمت في فالنسيا، أثبت جيوكيريس بالضبط لماذا يُعد أحد أكثر المهاجمين رعبًا في العالم. لم يضيع نجم أرسنال أي وقت في ترك بصمته، حيث سدد الكرة بقوة من مسافة قريبة في الدقيقة السادسة فقط ليمنح فريق غراهام بوتر انطلاقة مثالية. كان هذا الهدف بمثابة دواء مهدئ للأعصاب السويدية، ووضع الأساس لأداء فردي مهيمن.

ولم يتوقف نجم الغانرز عند هذا الحد. ففي بداية الشوط الثاني، ضاعف تقدم السويد بتسديدة رائعة أظهرت مهاراته الفنية ورباطة جأشه تحت الضغط. ثم توج جيوكيريس ليلة لا تُنسى بحصوله على ركلة جزاء وتحويلها إلى هدف في الدقيقة 73 ليكمل ثلاثيته، مما جعل هدف ماتفي بونومارينكو الرأسي المتأخر لأوكرانيا مجرد هدف شرف.