سجل مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس ثلاثية رائعة ليقود السويد إلى نهائي تصفيات كأس العالم
جيوكيريس يتألق على المسرح الكبير
في مباراة حاسمة أقيمت في فالنسيا، أثبت جيوكيريس بالضبط لماذا يُعد أحد أكثر المهاجمين رعبًا في العالم. لم يضيع نجم أرسنال أي وقت في ترك بصمته، حيث سدد الكرة بقوة من مسافة قريبة في الدقيقة السادسة فقط ليمنح فريق غراهام بوتر انطلاقة مثالية. كان هذا الهدف بمثابة دواء مهدئ للأعصاب السويدية، ووضع الأساس لأداء فردي مهيمن.
ولم يتوقف نجم الغانرز عند هذا الحد. ففي بداية الشوط الثاني، ضاعف تقدم السويد بتسديدة رائعة أظهرت مهاراته الفنية ورباطة جأشه تحت الضغط. ثم توج جيوكيريس ليلة لا تُنسى بحصوله على ركلة جزاء وتحويلها إلى هدف في الدقيقة 73 ليكمل ثلاثيته، مما جعل هدف ماتفي بونومارينكو الرأسي المتأخر لأوكرانيا مجرد هدف شرف.
لاعبو بوتر يستعيدون إيقاعهم
يمثل هذا الفوز نقطة تحول مهمة للسويد بعد أداء مخيب للآمال في بداية التصفيات. وقد واجه بوتر انتقادات بشأن مستوى أداء فريقه، لكن الخطة التكتيكية التي اتبعها في المباراة ضد أوكرانيا سمحت لمهاجمه النجم بالتألق. وبالاعتماد على جيوكيريس كنقطة محورية في الهجوم، بدت السويد فريقاً أكثر تماسكاً بكثير من ذلك الذي عانى خلال مرحلة المجموعات. وهي الآن على وشك التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط خلال عقدين من الزمن؛ في عودة إلى الساحة العالمية لدولة شاركت في 12 بطولة سابقة، كان آخرها في روسيا 2018، حيث وصلت إلى ربع النهائي.
خيبة أمل لأوكرانيا في فالنسيا
بالنسبة لأوكرانيا، تمثل هذه الهزيمة فصلاً آخر من فصول الخيبة في مباريات الملحق. بعد أن اضطرت المنتخب الوطني إلى خوض مبارياته على أرضه في ملاعب محايدة على مدى السنوات الأربع الماضية، كان يأمل في أن يمنح بلده الذي مزقته الحرب لحظة من الفرح. لكن حلم الفريق بالوصول إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى عام 2006 انتهى في النهاية بفضل التسديدات الدقيقة لجيوكيريس، في تكرار للخسارة بفارق ضئيل أمام ويلز في النسخة السابقة.
المواجهة النهائية في ستوكهولم
تتجه الأنظار الآن إلى ليلة الثلاثاء، حيث ستعود السويد إلى ستوكهولم لاستضافة بولندا في نهائي تصفيات المسار ب. وقد حجزت بولندا مقعدها في المباراة الحاسمة بفوزها 2-1 على ألبانيا. والمكافأة هي حجز مقعد في كأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقًا، والتي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.