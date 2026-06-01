Lelio Donato و معتز الجمال

"لم ينقل لنا الفرح أو الحماس".. مساعد كونتي يفتح النار على دي بروينه ويقارنه بمودريتش!

"يجب أن تكون قدوة للاعبين الشباب"

لم تكد نيران التصريحات التي أطلقها كيفين دي بروينه من معسكر منتخب بلجيكا ضد مدربه السابق أنطونيو كونتي تخمد، حتى جاء الرد صاعقاً من إيطاليا. كريستيان ستيليني، مساعد كونتي، لم يقف مكتوف الأيدي أمام اتهامات النجم البلجيكي، ليشن هجوماً مضاداً ولاذعاً، واضعاً احترافية لاعب مانشستر سيتي السابق في مقارنة محرجة مع الكرواتي لوكا مودريتش.

الأزمة بدأت عندما خرج دي بروينه بتصريحات نارية، متهماً كونتي بتوظيفه بشكل خاطئ في الملعب والاعتماد على أسلوب دفاعي مبالغ فيه، بل وعبر صراحة عن سعادته الغامرة برحيل المدرب عن نابولي. تصريحات لم تمر مرور الكرام؛ فبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، تكفل ستيليني بالرد لتوبيخ اللاعب بشدة، ومشككاً في العقلية التي جاء بها لتمثيل نادي الجنوب الإيطالي.

  • ستيليني يرد على دي بروينه

    صرح مساعد أنطونيو كونتي، في إشارة واضحة إلى دي بروينه: "ربما ليس من المنطقي أن يأتي إلى نابولي لاعبون يبلغون من العمر 33 عاماً، يمتلكون تاريخاً حافلاً، لكنهم يبحثون عن جماليات كرة القدم والاستعراض بدلاً من التركيز على تحقيق نتائج إيجابية في الموسم".

  • بلا فرح ولا حماس في نابولي

    ثم زاد ستيليني من حدة تصريحاته ليضيف: "إذا كان لا بد من التعاقد مع لاعبين يمتلكون هذه الخبرة، فعلى الأقل يجب أن يكونوا قدوة للاعبين الشباب في نقل الحماس ومتعة اللعب في بيئة شغوفة مثل نابولي. بالنسبة لي، هو لم ينقل أي فرح أو حماس، وأتمنى له في المستقبل أن يعيش تجارب أقرب لما يبحث عنه، ربما يحدث ذلك قريباً في المنتخب الوطني مع جارسيا".

  • المقارنة مع مودريتش

    لم يكتفِ ستيليني بذلك، بل عقد مقارنة صريحة بين كيفين دي بروينه ولوكا مودريتش، موضحاً: "لقد أدهشني كثيراً في الموسم الماضي الطريقة التي اندمج بها مودريتش مع ميلان، حيث قاد زملاءه بشخصية قيادية وحماس منقطع النظير، على الرغم من أنه لعب في فريق قدم كرة قدم عملية وواقعية للغاية. لقد حقق نتائج ممتازة دون أن يوجه أي أحكام أو انتقادات للإدارة أو المدرب. أن تكون محترفاً يعني أيضاً قدرتك على فهم ما يجب عليك فعله لجعل بيئة العمل التي تتواجد فيها بأفضل صورة ممكنة، وذلك من خلال تقديم القدوة والمثل الأعلى لغيرك!".