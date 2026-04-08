ستيف هولاند يلمّح إلى أن مانشستر يونايتد لم يتخلَّ بعد عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

عمل الجهاز الفني على تحويل تركيز اللاعبين بعيدًا عن الفرق التي تلاحقهم، مع إعطاء الأولوية بدلًا من ذلك لتحقيق الانتصارات في المباريات الفردية لتقليص الفجوة مع المتصدرين. ويقرّ هولاند بأهمية إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكنه يصرّ على أن عقلية النادي يجب أن تظل دائمًا منصبة على الألقاب.

وخلال حديثه عن أهداف الفريق على الموقع الرسمي للنادي، أوضح المدرب المساعد: "أعتقد أن اللغة التي ينبغي أن نستخدمها كنادٍ هي أن ننهي الموسم أقرب ما يمكن إلى القمة. لا أعرف مدى إمكانية ذلك، لكن يجب أن يكون هذا هو التحدي دائمًا: أن نقترب قدر الإمكان من القمة.

"لقد كنا نتحدث مع اللاعبين أكثر عن الفوز بمبارياتنا، بدلًا من التفكير كثيرًا فيما يحدث في الأسفل. لكن من الواضح أنه بالنظر إلى السياق، فإن إنهاء الموسم في مراكز دوري أبطال أوروبا سيكون وضعًا جيدًا لنا، لكنني أعتقد أنه ينبغي علينا دائمًا أن نطمح إلى أكثر من ذلك."