ستيف هولاند يلمّح إلى أن مانشستر يونايتد لم يتخلَّ بعد عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

ستيف هولاند يلمّح إلى أن مانشستر يونايتد لم يتخلَّ بعد عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
خاتمة طموحة
منذ أن تولّى مايكل كاريك المسؤولية في منتصف يناير، شهد يونايتد انتعاشًا ملحوظًا، إذ صعد إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقّي سبع مباريات. وقد تعزّزت فرصه في العودة إلى نخبة مسابقات أوروبا بفوز آرسنال على سبورتينغ لشبونة مساء الثلاثاء، الذي ضمن مجددًا مقعدًا خامسًا لدوري أبطال أوروبا للأندية الإنجليزية الموسم المقبل. ومع امتلاكه حاليًا فارقًا يبلغ سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، فإن الشياطين الحمر في وضع جيد للعودة إلى البطولة التي فازوا بها ثلاث مرات.
معايير أولد ترافورد
عمل الجهاز الفني على تحويل تركيز اللاعبين بعيدًا عن الفرق التي تلاحقهم، مع إعطاء الأولوية بدلًا من ذلك لتحقيق الانتصارات في المباريات الفردية لتقليص الفجوة مع المتصدرين. ويقرّ هولاند بأهمية إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكنه يصرّ على أن عقلية النادي يجب أن تظل دائمًا منصبة على الألقاب.
وخلال حديثه عن أهداف الفريق على الموقع الرسمي للنادي، أوضح المدرب المساعد: "أعتقد أن اللغة التي ينبغي أن نستخدمها كنادٍ هي أن ننهي الموسم أقرب ما يمكن إلى القمة. لا أعرف مدى إمكانية ذلك، لكن يجب أن يكون هذا هو التحدي دائمًا: أن نقترب قدر الإمكان من القمة.
"لقد كنا نتحدث مع اللاعبين أكثر عن الفوز بمبارياتنا، بدلًا من التفكير كثيرًا فيما يحدث في الأسفل. لكن من الواضح أنه بالنظر إلى السياق، فإن إنهاء الموسم في مراكز دوري أبطال أوروبا سيكون وضعًا جيدًا لنا، لكنني أعتقد أنه ينبغي علينا دائمًا أن نطمح إلى أكثر من ذلك."
ملاذ دبلن
للاستعداد للمرحلة الأخيرة، استفاد يونايتد من فترة توقف نادرة امتدت 24 يوماً - نتيجة للمباريات الدولية والخروج المبكر من مسابقات الكأس المحلية - لإقامة معسكر تدريبي مكثف خارج دبلن. وتعليقاً على أهمية المعسكر في أيرلندا والفجوة في جدول المباريات، أضاف هولاند: "مباراتنا الأخيرة، من بورنموث إلى ليدز، هي رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ما أعتقد، من حيث المدة بين المباريات. لذا كانت الفجوة كبيرة قدر ما يمكن أن تكون فعلاً. أعتقد أننا شعرنا بأهمية جمع المجموعة بأكملها معاً مرة أخرى، والتركيز حقاً على إنهاء الموسم بشكل جيد. وأعتقد أن هذا كان المكان المثالي لذلك، حقاً".
سباق شاق حتى النهاية
يستأنف يونايتد مشواره ضد ليدز في 13 أبريل، إيذانًا ببدء فترة حاسمة تتضمن مواجهات مفصلية خارج الديار أمام تشيلسي وعلى أرضه أمام برينتفورد. وتزداد حدة المنافسة في مايو عندما يستضيف غريمه ليفربول، تلي ذلك رحلات صعبة إلى سندرلاند وبرايتون، تتخللها مباراة على أرضه أمام نوتنغهام فورست. ولإبقاء آمالهم الضئيلة في التتويج باللقب حية وتقليص فارق الـ15 نقطة مع أرسنال، يتعين على فريق كاريك الآن تقديم سلسلة نتائج مثالية في هذه المباريات السبع الأخيرة.