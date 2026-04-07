ستيفن جيرارد يُسمي بديل محمد صلاح الذي يحلم به في ليفربول
جيرارد يدعم السعي لضم أوليزه
مع اقتراب رحيل صلاح عن أنفيلد في صفقة انتقال حر هذا الصيف، تكثّفت عمليات البحث عن خليفة له وسط تقارير تربط ليفربول بالتحرّك من أجل أوليز. وقد قدّم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً موسماً رائعاً 2025-26 مع بايرن، ما دفع جيرارد إلى وصفه بأنه أحد اللاعبين القلائل القادرين على تكرار مردود صلاح. ورغم اهتمام منافسين من الدوري الإنجليزي الممتاز مثل أرسنال، فإن أي صفقة محتملة تظل معقّدة بسبب أهمية الجناح لمشروع العملاق البافاري على المدى الطويل.
تحديد خليفة مماثل تمامًا
أقرّ جيرارد بصعوبة بالغة في تعويض لاعب بمكانة صلاح، لكنه عبّر عن ثقته بسجل النادي المثبت في تطوير خط الهجوم بعد فقدان عناصر أساسية.
وفي حديثه إلى talkSPORT Breakfast، قال قائد «الريدز» السابق: «أعتقد أن القلق، إذا كنت تحاول تعويض صلاح، من حيث التعويض بالمثل، فأعتقد أن هناك قلة قليلة جدًا في السوق يمكنك الذهاب والتعاقد معها. أوليز سيكون واحدًا منهم، على ما أظن، لكن لا أعتقد أنه سيكون متاحًا. لكن من واقع الخبرة، من خلال وجودي في ليفربول كلاعب، وكذلك منذ رحيلي، فإن فريق الاستقطاب في ليفربول ستكون لديه خيارات مختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم سيبحثون عن تعويض مطابق.
«عندما اضطررنا لتعويض [ساديو] ماني، على سبيل المثال، تعاقدنا مع [لويس] دياز، وهو مختلف قليلًا إن صح التعبير، أو عندما رحل [لويس] سواريز، كانت لديهم أنواع مختلفة من الخيارات لمحاولة تعويض اللاعبين. لكن ليفربول يمتلك سجلًا رائعًا في تعويض كبار اللاعبين الذين رحلوا من قبل، لذا لديّ كل الثقة، من ناحية الاستقطاب، بأن لديهم أنواعًا مختلفة من الخيارات، ليس بالضرورة تعويضًا بالمثل، لكن هناك أمر واحد مؤكد: عليهم محاولة تعويض نوع من المساهمة التهديفية من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، وهو أمر بالغ الصعوبة، لأنهم كانوا مذهلين لليفربول لسنوات عديدة».
بايرن يتمسّك بنجمه
على الرغم من تزايد التكهنات، سارع مسؤولو بايرن إلى نفي أي تلميح إلى إمكانية بيع أوليس بعد موسمين فقط في الدوري الألماني. وتظل إدارة النادي مصممة على أن المكاسب المالية لن تأتي على حساب الجودة داخل الملعب، في سعيها للحفاظ على تفوقها التنافسي.
وعند تناوله شائعات انتقال ليفربول الشهر الماضي، قال الرئيس الشرفي لبايرن أولي هونيس: «إذا كان ذلك صحيحًا... لا أعتقد أنه كذلك، لكن ليفربول أنفق 500 مليون يورو هذا العام ويقدّم موسمًا سيئًا جدًا. لذلك لن نساهم في أن يلعبوا بشكل أفضل العام المقبل. نحن نلعب هذه اللعبة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، ولدينا ملايين كثيرة من المشجعين حول العالم، ولن يفيدهم كثيرًا أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك ونلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك».
وأوضح المدير الرياضي ماكس إيبرل الوضع أكثر لصحيفة سبورت بيلد، مضيفًا: «ميخائيل لديه عقد معنا حتى 2029، من دون شرط جزائي — نحن مرتاحون».
المسرح الأوروبي يلوح لأوليسيه
يدخل أوليس المراحل الأخيرة من الموسم وهو في فورمة رائعة، بعدما سجل 16 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة خلال 40 مباراة في جميع المسابقات. ويتحوّل تركيزه الفوري إلى مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء، حيث ستكون إبداعاته حاسمة لطموحات بايرن الأوروبية.