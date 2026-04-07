ستيفن جيرارد يُسمي بديل محمد صلاح الذي يحلم به في ليفربول

أقرّ جيرارد بصعوبة بالغة في تعويض لاعب بمكانة صلاح، لكنه عبّر عن ثقته بسجل النادي المثبت في تطوير خط الهجوم بعد فقدان عناصر أساسية.

وفي حديثه إلى talkSPORT Breakfast، قال قائد «الريدز» السابق: «أعتقد أن القلق، إذا كنت تحاول تعويض صلاح، من حيث التعويض بالمثل، فأعتقد أن هناك قلة قليلة جدًا في السوق يمكنك الذهاب والتعاقد معها. أوليز سيكون واحدًا منهم، على ما أظن، لكن لا أعتقد أنه سيكون متاحًا. لكن من واقع الخبرة، من خلال وجودي في ليفربول كلاعب، وكذلك منذ رحيلي، فإن فريق الاستقطاب في ليفربول ستكون لديه خيارات مختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم سيبحثون عن تعويض مطابق.

«عندما اضطررنا لتعويض [ساديو] ماني، على سبيل المثال، تعاقدنا مع [لويس] دياز، وهو مختلف قليلًا إن صح التعبير، أو عندما رحل [لويس] سواريز، كانت لديهم أنواع مختلفة من الخيارات لمحاولة تعويض اللاعبين. لكن ليفربول يمتلك سجلًا رائعًا في تعويض كبار اللاعبين الذين رحلوا من قبل، لذا لديّ كل الثقة، من ناحية الاستقطاب، بأن لديهم أنواعًا مختلفة من الخيارات، ليس بالضرورة تعويضًا بالمثل، لكن هناك أمر واحد مؤكد: عليهم محاولة تعويض نوع من المساهمة التهديفية من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، وهو أمر بالغ الصعوبة، لأنهم كانوا مذهلين لليفربول لسنوات عديدة».



