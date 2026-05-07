ستيفن بيرجفاين لم يكن الأول ومفاجأة جالينو!.. الكشف عن "قائمة رامون بلانيس الكاملة" لتدعيم الاتحاد

أسرار جديدة عن البيت الاتحادي..

الحديث عن صفقات الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لعملاق جدة الاتحاد، زاد كثيرًا خلال الفترة الماضية؛ وذلك في أعقاب الموسم الكارثي للفريق الأول، في 2025-2026.

الاتحاد خسر جميع الألقاب، في الموسم الرياضي الحالي؛ بينما يُقاتل الآن على "المركز الخامس" في دوري روشن السعودي للمحترفين، المؤهل إلى "ملحق" النخبة الآسيوية 2026-2027.

    ستيفن بيرجفاين لم يكن خيار الاتحاد الأول!

    وفي هذا السياق.. كشف الناقد الرياضي أحمد عفيفي، عن أنه تحصل على معلومة من مصادره؛ بخصوص "قائمة" المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، لتدعيم مركز الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

    عفيفي أشار عبر "بودكاست مرتدة"، إلى أن هذه القائمة؛ كانت قبل التعاقد مع النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، صيف عام 2024.

    وشدد عفيفي على أن بيرجفاين؛ كان "الخيار الثاني" لبلانيس في هذه القائمة، وليس الأول.

    وأوضح أن البلجيكي لياندرو تروسارد، جناح أيسر العملاق الإنجليزي آرسنال؛ كان هو "الخيار الأول" في قائمة المدير الرياضي الإسباني، لضمه في 2024.

  • قائمة رامون بلانيس "الكاملة" لتدعيم الجناح الأيسر الاتحادي

    واستكمالًا لخبره.. عرض الناقد الرياضي أحمد عفيفي، قائمة المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس "الكاملة"، لتدعيم مركز الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في 2024.

    هذه القائمة التي وضعها بلانيس، قبل التوقيع مع النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين؛ جاءت على النحو التالي:

    * 1/ البلجيكي لياندرو تروسارد "آرسنال".

    * 2/ الهولندي ستيفن بيرجفاين "أياكس أمستردام".

    * 3/ الصربي فيليب كوستيتش "يوفنتوس".

    * 4/ الهولندي ممفيس ديباي "كورينثيانز - حر وقتها -".

    * 5/ ويندرسون جالينو "بورتو - الأهلي حاليًا -".

    وأساسًا.. الاتحاد كان قريبًا جدًا من التعاقد مع جالينو صيف 2024؛ ولكنه تراجع وضم بيرجفاين، ليذهب النجم البرازيلي إلى عملاق جدة الأهلي في يناير 2025.

    وعن ذلك يقول عفيفي: "ليس عندي أي مشكلة أن يكون بيرجفاين أو تروسارد أو كوستيتش، في مقدمة القائمة؛ لكن الذي سيجنني أن بلانيس، وضع ديباي قبل جالينو".

    واعتبر عفيفي أن ديباي، لا يمتلك أي مواصفات اللاعب الجيد؛ سواء كان ذلك في "الرقم 10" أو الجناح، أو حتى كمهاجم.


    مسيرة ستيفن بيرجفاين مع الاتحاد

    النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى صفوف نادي الاتحاد صيف 2024؛ قادمًا من العملاق المحلي أياكس أمستردام، بشكلٍ رسمي.

    صفقة بيرجفاين كلفت خزينة الاتحاد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ21 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع العميد الاتحادي؛ سجل النجم الهولندي 22 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 60 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    وتوّج ستيفن بيرجفاين بلقبين رسميين، بقميص فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ هما "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 30 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

