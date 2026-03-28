لقد مر عشرون عاماً على فوز إيطاليا بكأس العالم، لكن ستيفانو فيوري لا يزال يفكر في ذلك. بشيء من الأسف، لعدم انضمامه إلى تلك المجموعة رغم أنه كان ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي بقيادة مارسيلو ليبي. السبب؟ يشرحه لنا المعني بالأمر في مقابلتنا: "ربما كانت تلك السنة الأهم في مسيرتي - يقول فيوري - لكن الخلافات التي حدثت مع رانييري في فالنسيا جعلتني أفقد مكاني في المنتخب وأغيب عن كأس العالم 2006، رغم أنني كنت ضمن مجموعة المنتخب في تلك الفترة. كان رانييري هو من أرادني بشدة في إسبانيا، ثم اهتم بمصالحه الخاصة ولم يسمح لي باللعب". بعد بعض التجارب ضمن طاقم ماسيمو أودو، ينتظر لاعب الوسط السابق اليوم مشروعًا جديدًا يقنعه، وفي غضون ذلك، أطلق آلة الزمن مستعيدًا مسيرته بين الحكايات والكواليس.
ستيفانو فيوري في حوار مع «CM»: «تلك المرة التي ألقاني فيها ستام بين نباتات فورميلو»
كيف كانت تجربتك في غرفة ملابس بارما عندما كنت في الثامنة عشرة من عمرك، برفقة زولا وسينسيني وبوتشي ودينو باجيو؟
"عندما اشترتني بارما، كان من المفترض أن أبقى لموسم آخر معارًا إلى كوزنسا، لكن بدلاً من ذلك، أتيحت لي أكبر فرصة حاسمة في مسيرتي. كانت تجربة مذهلة، عشتها دون أي ضغوط، واعتبرتها هدية من السماء".
هل يمكنك أن تخبرنا عن عروض الباليه التي تقدمها «أسبريليا»؟
"كانوا رائعين، كان يجعل كل لحظة ممتعة بتشغيله الموسيقى الأمريكية الجنوبية وروايته للنكات. وكان هناك من يتابعه أيضاً، فكريبا كان دائماً في الصف الأول".
كيف كان أنشيلوتي كمدرب في بداية مسيرته؟
"كان محبوباً من الجميع، تماماً كما هو الحال اليوم. كان يُعرف بـ"الساكياني" وكان محصوراً في تشكيلة 4-4-2 تفتقر إلى صانعي اللعب، ثم تغير مع مرور السنين وأدرك أن اللاعبين هم العامل الحاسم".
المدرب الذي واجهت معه أكبر قدر من المشاكل؟
"مع زاكيروني في لاتسيو، لم نتمكن من التفاهم على الصعيد التكتيكي، لكن الشخص الذي لم أتفق معه على الإطلاق كان كلاوديو رانييري في فالنسيا".
هل يمكنك أن تخبرنا بما حدث؟
"كان قد اختارني لألعب في خط الوسط بدلاً من لاعب كان من المقرر أن يغادر، ثم أخبرني أنه سيبقى، وأراد أن يضعني في الجانب الأيمن حيث كان هناك لاعبون أفضل مني".
في سن العشرين، توليت قيادة غرفة الملابس في بادوفا في ظل ظروف صعبة.
"كان قراراً لم يُحقق لي النتيجة المرجوة، لأنني منذ ذلك الحين لعبت أقل من ذي قبل. في تلك الفترة كنت أقوم بخدمة عسكرية وكنت غائباً في أغلب الأحيان، وكنا نمر بفترة صعبة، وخلال الاجتماعات لم يتخذ أي من كبار المسؤولين في الفريق موقفاً واضحاً؛ لذا تقدمت أنا، مع أنني كنت لاعباً معاراً، ومن الناحية النظرية لم يكن من المفترض أن أهتم بهذا الأمر كثيراً".
من هو صديقك المقرب في عالم كرة القدم؟
"جوليانو جانيشيدا. لعبنا معاً في أوديني ثم في لاتسيو، واليوم نحن جيران في روما".
ومن هو زميل الفريق الأكثر «إزعاجاً»؟
"كان تشولو سيميوني يتحدث كثيرًا على أرض الملعب لدرجة أنه كان يكاد يقدم التعليق المباشر. كنت تسمعه باستمرار وهو يقدم النصائح للجميع، وهي سمة احتفظ بها حتى بعد أن أصبح مدربًا: إذا لاحظتم، فهو لا يجلس أبدًا ساكنًا على مقاعد البدلاء".
هل هناك فريق لن توقع معه اليوم؟
"فالنسيا. لكن عندما انضممت إلى الفريق، كنت مقتنعاً بأنها ستكون تجربة مهمة. وافقت لأن الآفاق كانت مختلفة؛ فقد اقترح عليّ رانييري أن ألعب في منطقة الوسط المتقدمة، ثم نقلني إلى الجانب الأيمن".
أكبر ما تندم عليه؟
"كأس العالم 2006. في العام الذي سبقه، كنت في ذروة مسيرتي الكروية، لكن تجربتي مع فالنسيا كلفتني خسارة مكاني في المنتخب الوطني. ما زلت أفكر في ذلك أحياناً...".
في صيف عام 2001، انضممت إلى نادي لاتسيو.
"بعد ذلك أخبرني ليبي أن يوفنتوس كانت قد سعت للتعاقد معي أيضًا، لكن عائلة بوزو أبرمت الصفقة مع كراغنوتي لأنه تعاقد معي ومع جانيكيدا".
كيف كان انتقالك من أوديني إلى روما؟
"كان الأمر صعبًا عليّ لأنني كنت أعيش دائمًا في مدن صغيرة، علاوة على أننا واجهنا بداية موسم صعبة وكان المشجعون ينتقدوننا. عانيت كثيرًا، ولم أكن أدخل الملعب وأنا مرتاح، وقد أثر هذا القلق أيضًا على أدائي".
هل يمكنك أن تخبرنا شيئًا عن ميهايلوفيتش؟
"شخصية رائعة، أروع شخصية قابلتها في حياتي. وكان ذلك ينعكس حتى في مظهره، فلم تكن ملابسه في غرفة تغيير الملابس تحظى بشعبية كبيرة".
هل لديك حكاية عنه؟
"قبل التدريب وبعده، كان يذهب غالبًا لتلقي جلسات تدليك طويلة، فكنّا نستغلّ تلك الفرصة لنخفي جميع ملابسه. أترك لكم تخيل غضبه عندما يعود إلى غرفة تغيير الملابس، فالمذنبون كانوا يغادرون دائمًا قبل عودته".
من كان «أكثر شرا» بينه وبين ستام؟
"ولا تنسَ فرناندو كوتو أيضاً، لو اضطررنا إلى الدخول في شجار، لكنا في وضع جيد. مدافعون رائعون وشخصيات مختلفة، كان من الأفضل عدم الدخول في جدال معهم. كان ستام يتعامل بمهنية، ولا يميل إلى المزاح؛ وقد أدركت ذلك من تجربتي الشخصية".
ماذا حدث؟
"ذات مرة كنت أسخر منه بسبب لغته الإيطالية المكسرة، وبعد أن قلدت له، حملني على كتفيه كالمصارعين وألقاني بين نباتات فورميلو. بل، لحسن الحظ، وضعني برفق على الأرض".
ماذا يعني أن تلعب وتسجل هدفاً في ديربي روما؟
"لا يمكن وصف ذلك بالكلمات، ولا أريد أن أكون مبتذلاً. يمكنني القول إنني ركضت نحو المدرجات بعد ذلك الهدف لأنني لم أعد أفهم شيئاً. نلعب كرة القدم لنعيش هذا النوع من المشاعر".
الفصل الوطني: كيف كان الأمر مع باولو مالديني كقائد للفريق؟
"بعد كل مباراة، كان يصافح الجميع في غرفة الملابس ليشكرنا، فقد كان قائداً رائعاً. أتذكر أنه عندما تم استدعائي للمرة الأولى، رحب بي ثم قال لي أن نذهب لنلعب لعبة "التوريلو" معاً، وكأنني كنت ألعب في المنتخب الوطني منذ الأزل".
كنت لاعباً أساسياً في نهائي يورو 2000 مع المنتخب الفرنسي، لكنك كنت على مقاعد البدلاء عندما سجل تريزيجيه الهدف الذهبي. ماذا شعرت حينها؟
"لقد كانت مأساة رياضية. قبل أن يسدد بارتيز الركلة الحرة التي أسفرت عن هدف ويلتورد، كنا جميعًا متعانقين في انتظار صافرة النهاية، وكنّا نعتقد أن دفاعنا سيصد الكرة كالمعتاد، لكن الأمور سارت على نحو سيئ. عندها أدركنا أن المباراة قد اتخذت منحىً خاطئًا".
في مباراة نصف النهائي ضد هولندا، اشتهر ذلك التمرير المرفوع الذي أرسله توتي إلى فان دير سار.
"كان يسدد الكرة بشكل عادي دائمًا في التدريبات، ولم يخطر ببال أحد منا أنه قد يسددها بهذه الطريقة. كنت قد خرجت من الملعب، ورأينا من على مقاعد البدلاء مع الآخرين أن مالديني كان يوبخه، لكننا لم نفهم السبب؛ بدا أنه يقول له: "لا ترتكب حماقات". بعد المباراة، انفجرنا جميعًا بالضحك، وقلنا له جميعًا إنه كان مجنونًا".