Romelu Lukaku Napoli GFXGOAL
Mark Doyle

«ستكون هناك عواقب» – كيف أثار روميلو لوكاكو غضب نابولي بتغيّبه دون إذن في بلجيكا

في مساء 28 فبراير في فيرونا، دخل روميلو لوكاكو بديلاً على ملعب ماركانتونيو بينتيغودي ليسجل هدف الفوز لنابولي ضد فيرونا في الدقيقة 96 بتسديدة قريبة بقدمه اليسرى. لم يكن هدفاً جميلاً بأي حال من الأحوال — إذ إن الحارس لورينزو مونتيبو كان قد لمس الكرة بيده — لكنه كان بسهولة أحد أكثر الأهداف أهمية في مسيرة لوكاكو بأكملها.

لم يكن البلجيكي الضخم قد سجّل في الدوري الإيطالي (سيري آ) منذ ثمانية أشهر، وتحديداً منذ أن حسم عملياً لقب «السكوديتو» للموسم الماضي بهدف فردي في الفوز 2-0 على كالياري في 23 مايو. في الواقع، كان لوكاكو يخوض ظهوره الرابع فقط في الموسم الحالي بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة.

والأهم من ذلك، أن هذا كان هدفه الأول منذ وفاة والده في سبتمبر الماضي، وبعد أن نزع قميصه في البداية احتفالاً، تعمّد لوكاكو بوضوح أن يهدئ اندفاعه نحو خط التماس ورفع يده اليمنى ورأسه معاً نحو السماء.

"لقد كانت هذه أشهر صعبة، على الصعيد الشخصي"، اعترف لوكاكو، الذي بدا متأثراً بوضوح، لاحقاً لـDAZN. "لقد منحني كرة القدم الكثير، لكن فقدان والدي بالطريقة التي حدثت كان أمراً صعباً للتعامل معه. لكنني أواصل من أجل أطفالي، ومن أجل أخي، ومن أجل نابولي. هذا النادي قدّم لي الكثير. كنت ميتاً قبل أن آتي إلى هنا".

وبالنظر إلى امتنان لوكاكو لنابولي — وبالطبع لأنطونيو كونتي — لإحياء مسيرته، فمن المحزن والصادم في آنٍ واحد أن المهاجم بات الآن على وشك أن يتعرض لعقوبة صارمة لرفضه العودة إلى النادي بعد فترة التوقف الدولي في مارس. بل إن هناك حديثاً عن احتمال تجميده خارج قائمة الفريق الأول لما تبقى من الموسم، وهو ما سيكون ضربة قاسية للاعب يأمل، على أقل تقدير، أن يستعيد جاهزيته للمباريات استعداداً لكأس العالم.

إذن، ما الذي يحدث بالضبط بين لوكاكو ونابولي؟ هل انكسرت علاقتهما إلى حد لا يمكن إصلاحه؟ أم يمكن تدارك الأمر في الأيام والأسابيع المقبلة؟

    من الواضح أن لوكاكو لديه سجل حافل عندما يتعلق الأمر بإغضاب أصحاب العمل وزملائه في الفريق والمشجعين. في الواقع، لطالما اعتُبر أكثر مرتزقة كرة القدم سوء سمعة، وأحد أغلى اللاعبين في التاريخ من حيث إجمالي رسوم الانتقالات التراكمية، ومع ذلك سيقول لك مشجعو تشيلسي وإنتر وأندية أخرى إن كلماته لا قيمة لها بسبب ما يُزعم عن افتقاره التام للولاء.

    لكن أنطونيو كونتي كان دائمًا يحب لوكاكو. فبعد أن حاول مرارًا التعاقد معه خلال مسيرته التدريبية، حصل أخيرًا على فرصة للعمل مع «بيغ روم» في إنتر وحوّله إلى أحد أكثر المهاجمين فاعلية في اللعبة. لذلك، عندما أوضح نابولي أنه لا ينوي التمسك بفيكتور أوسيمين الصيف الماضي، طلب كونتي من النادي التعاقد مع لوكاكو للمساعدة في تعويض النيجيري، إذ كان المدرب يسعى إلى استعادة سمعته كفائز متسلسل بعد فترة صعبة على نحو متوقع في توتنهام.

    امتثل الرئيس أوريليو دي لورينتيس، وليس من المفاجئ إطلاقًا، لعب المهاجم دورًا محوريًا في تتويج نابولي بلقب موسم 2024-25، مسجلًا 14 هدفًا في 36 مباراة.

    وقال لوكاكو لصحيفة كورييري ديلو سبورت: «لقد شطبني الجميع، وتخلّوا عني لثلاث سنوات. ثم في النهاية، كان الفوز بهذه الطريقة، مع المدرب الذي شُطب هو أيضًا بعد توتنهام، أمرًا رائعًا. كان لدى الناس شكوك تجاهي، لكنني كنت مقتنعًا بأننا سنفعل شيئًا مميزًا».

    ألم ما قبل الموسم

    بينما تحرّك نابولي مبكراً لتعزيز خياراته في مركز المهاجم الصريح (رقم 9) الصيف الماضي، بالتعاقد مع لورينزو لوكا على سبيل الإعارة من أودينيزي مع إلزامية الشراء، كانت التوقعات أن يواصل لوكاكو قيادة خط الهجوم خلال موسم 2025-26.

    لكن لوكاكو تعرّض «لإصابة شديدة الدرجة في عضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيسر» في آخر مباراة ودية لنابولي قبل انطلاق الموسم، ضد أولمبياكوس، يوم 14 أغسطس.

    وكان يُعتقد في البداية أن رأس الحربة سيغيب لمدة أربعة أشهر، وبدا بالفعل أنه سيعود للمشاركة في كأس السوبر الإيطالية قبيل عيد الميلاد مباشرة، إذ أُدرج ضمن قائمة الفريق في بطولة منتصف الموسم في الرياض.

    لكن للأسف، اضطرّت عودة لوكاكو إلى التأجيل بسبب مخاوف مستمرة بشأن حالة أوتار الركبة لديه، ولم يخض أول ظهور له هذا الموسم حتى 25 يناير، حين لعب الدقائق الـ11 الأخيرة من خسارة 3-0 أمام يوفنتوس في تورينو.

    وتلت ذلك ست مشاركات أخرى كبديل، ما أسفر عن استدعاء بلجيكا له لمباريات مارس الدولية ضد الولايات المتحدة والمكسيك.

    رفض الإرجاع

    لم يكن نابولي متحمساً إطلاقاً لاحتمال سفر لوكاكو إلى أميركا الشمالية لخوض مباراتين وديتين بلا معنى بينما كان لا يزال يعمل على بلوغ الجاهزية الكاملة للمباريات. ونتيجةً لذلك، تنفّس النادي الصعداء عندما أعلن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم (RBFA) في 24 مارس أن اللاعب البالغ 32 عاماً انسحب من قائمة رودي غارسيا.

    وجاء في بيان: «اختار روميلو التركيز على التدريبات من أجل تحسين لياقته بشكل أكبر». «يحترم الاتحاد البلجيكي (KBVB) قراره ويتمنى له كل التوفيق».

    لكن بينما كان نابولي يتوقع عودة لوكاكو إلى مقر النادي في كاستيل فولتورنو لمواصلة تأهيله، قرر اللاعب بدلاً من ذلك البقاء في أنتويرب. وبحسب تقارير واسعة الانتشار، فإن زيارةً لعيادة متخصصة كان قد قصدها سابقاً زميل لوكاكو، كيفن دي بروينه، كشفت عن التهاب في الورك لم يُكتشف من قبل — ولذلك شعر بأن تعافيه سيكون أفضل إذا بقي في بلجيكا لتلقي المزيد من العلاج.

    كما قيل إن لوكاكو كان ينوي تماماً إبقاء «البارتينوبيي» على اطلاع في جميع الأوقات وإرسال تقارير ووثائق طبية إلى النادي باستمرار لمراجعتها. إلا أن سكاي سبورت إيطاليا كشفت أن نابولي كان غاضباً جداً من ما اعتُبر استعراضاً للعصيان — وما أوحى به من انعدام ثقة في الطاقم الطبي للنادي.

    التوضيح

    وإدراكًا منه تمامًا أن رفضه اتباع أوامر نابولي كان يهدد بعزله عن قاعدة جماهيرية أخرى، أصدر لوكاكو بيانًا في 30 مارس يوضح فيه موقفه.

    وكتب لوكاكو في ستوري على إنستغرام: «كان هذا الموسم كثيرًا عليّ، بين التعامل مع الإصابة والخسارة الشخصية. أعلم أن هناك الكثير من الضجيج حول وضعي خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المهم توضيح الموقف بالكامل».

    «الحقيقة أنني خلال الأسابيع القليلة الماضية لم أكن أشعر أنني على ما يرام جسديًا، وقمت بفحص ذلك عندما كنت في بلجيكا، وأظهرت النتائج وجود التهاب وتجمّع سوائل على عضلة مثنية الورك بجوار النسيج الندبي. وبما أن هذه هي المشكلة الثانية التي أتعرض لها منذ عودتي في أوائل نوفمبر، اخترت أن أقوم بإعادة التأهيل في بلجيكا حتى أستطيع مساعدة الفريق عندما يُطلب مني ذلك.

    «أعتقد أن معظمكم شاهد المقابلة التي أجريتها في فيرونا. لا يوجد شيء أود فعله أكثر من اللعب والفوز مع فريقي. لكن في الوقت الحالي يجب أن أتأكد أنني سليم طبيًا بنسبة 100% لأنني لم أكن كذلك مؤخرًا، وقد أثر ذلك عليّ نفسيًا.

    «لقد كان هذا العام كثيرًا. لكن في النهاية سأصل إلى ذلك وسأساعد نابولي والمنتخب الوطني على تحقيق أهدافهما على التوالي عندما يُطلب مني ذلك. هذا كل ما أريده».

    إجراء تأديبي محتمل

    غير أن ما أراده نابولي كان أن يعود لوكاكو فورًا إلى إيطاليا، وفي اليوم التالي لبيان لاعب مانشستر يونايتد السابق، أصدروا بيانًا خاصًا بهم: "يؤكد نادي إس إس سي نابولي أن روميلو لوكاكو لم يستجب لنداء اليوم للعودة إلى التدريبات. ويحتفظ النادي بحقه في النظر في اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب، وكذلك في تحديد ما إذا كان اللاعب سيواصل التدرب مع الفريق لمدة غير محددة".

    وعلى الرغم من التهديد بالعقوبة، ظل لوكاكو غائبًا دون إذن حتى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ما يعني أنه لم يكن يتدرب حتى مع بقية زملائه في الفريق قبل مواجهة الاثنين الضخمة في الدوري الإيطالي أمام ميلان.

    ومع ذلك، تمكن نابولي من الفوز بالمباراة في ملعب مارادونا، رغم أن راسموس هويلوند كان هو الآخر غير متاح بسبب وعكة معوية، وقد جعلهم انتصارهم 1-0 يحلون محل الروسونيري في المركز الثاني في جدول الترتيب.

    كما أعلن كونتي في مقابلته بعد المباراة على دازن أن فريقه سيقاتل حتى النهاية للدفاع عن لقب الاسكوديتو، رغم أنهم ما زالوا متأخرين بسبع نقاط عن المتصدر إنتر. ومع ذلك، يبقى ما إذا كان لوكاكو سيلعب أي دور في ختام حملة نابولي محاطًا بالغموض.

    العواقب

    ومن المثير للاهتمام أن المدير الرياضي لنابولي، جيوفاني مانا، أكد أن الوضع كان «واضحاً جداً» في ذهنه.

    وقال قبيل انطلاق مباراة ميلان على DAZN: «روميلو ذهب إلى بلجيكا لأداء الواجب الدولي، وتعرّض لانتكاسة بسيطة بسبب إصابة، وفضّل البقاء هناك للتدرب، خلافاً لما طلبناه نحن»، وأوضح . «لم يكن أحد سيمنعه من العمل مع أطبائه، لكننا كنا نريد مناقشة الأمر في نابولي، وهذا لم يحدث. نحن غير سعداء بذلك.

    «نزاهة المجموعة واحترامها وقيمتها فوق كل شيء. الحديث عن هذا الآن زائد عن الحاجة، لأن روميلو ليس هنا. إنه يعمل في بلجيكا. أعتقد وآمل أنه سيعود خلال أسبوع. لكنه يعلم أن ستكون هناك عواقب».

    ما ستكون عليه تلك العواقب لا يمكن لأحد الجزم به الآن، لكن الغرامة والإيقاف يبدوان حتميَّين. ومع ذلك، يبدو ذا دلالة أن لاعبي نابولي حريصون على الترحيب بعودة لوكاكو إلى الفريق بأسرع ما يمكن.

    وقال ماتيو بوليتانو، الذي سجل هدف الفوز ضد ميلان، لـDAZN: «لا مشكلة لدينا مع روميلو؛ لقد كان دائماً يتصرف بشكل جيد معنا، ونحن على تواصل»، وأضاف: «مهما حدث، فهو بينه وبين النادي، لذا الأمر متروك لهم لحلّه».

    وفي الوقت نفسه، دعا الظهير ليوناردو سبيناتسولا إلى الهدوء والتفهم من الجميع: «لقد كانت فترة صعبة جداً على روم. لقد فقد والده، ورغم أنه يبدو رجلاً كبيراً قاسياً، فإنه في الحقيقة مجرد عملاق لطيف، شخص رقيق جداً. تحدثنا كثيراً، وأنا أعرف كم عانى، لذا أتمنى قبل كل شيء من أجله أن يمر هذا الأمر».

    ومن المؤكد أنه ينبغي أن يحدث ذلك، وفي أقرب وقت ممكن، لأن استبعاد لوكاكو من فريقه الأول لما تبقى من الموسم ليس في مصلحة أحد حقاً. ومع ذلك، فإن كل شيء يعتمد إلى حد كبير على لوكاكو، وفي هذه اللحظة تحديداً يستحيل القول متى سيكون جاهزاً بنسبة 100%، بدنياً، والأهم بكثير، ذهنياً، للعب مع نابولي مرة أخرى.

