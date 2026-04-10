لم يكن البلجيكي الضخم قد سجّل في الدوري الإيطالي (سيري آ) منذ ثمانية أشهر، وتحديداً منذ أن حسم عملياً لقب «السكوديتو» للموسم الماضي بهدف فردي في الفوز 2-0 على كالياري في 23 مايو. في الواقع، كان لوكاكو يخوض ظهوره الرابع فقط في الموسم الحالي بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة.

والأهم من ذلك، أن هذا كان هدفه الأول منذ وفاة والده في سبتمبر الماضي، وبعد أن نزع قميصه في البداية احتفالاً، تعمّد لوكاكو بوضوح أن يهدئ اندفاعه نحو خط التماس ورفع يده اليمنى ورأسه معاً نحو السماء.

"لقد كانت هذه أشهر صعبة، على الصعيد الشخصي"، اعترف لوكاكو، الذي بدا متأثراً بوضوح، لاحقاً لـDAZN. "لقد منحني كرة القدم الكثير، لكن فقدان والدي بالطريقة التي حدثت كان أمراً صعباً للتعامل معه. لكنني أواصل من أجل أطفالي، ومن أجل أخي، ومن أجل نابولي. هذا النادي قدّم لي الكثير. كنت ميتاً قبل أن آتي إلى هنا".

وبالنظر إلى امتنان لوكاكو لنابولي — وبالطبع لأنطونيو كونتي — لإحياء مسيرته، فمن المحزن والصادم في آنٍ واحد أن المهاجم بات الآن على وشك أن يتعرض لعقوبة صارمة لرفضه العودة إلى النادي بعد فترة التوقف الدولي في مارس. بل إن هناك حديثاً عن احتمال تجميده خارج قائمة الفريق الأول لما تبقى من الموسم، وهو ما سيكون ضربة قاسية للاعب يأمل، على أقل تقدير، أن يستعيد جاهزيته للمباريات استعداداً لكأس العالم.

إذن، ما الذي يحدث بالضبط بين لوكاكو ونابولي؟ هل انكسرت علاقتهما إلى حد لا يمكن إصلاحه؟ أم يمكن تدارك الأمر في الأيام والأسابيع المقبلة؟