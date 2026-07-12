ستتوسع في 2030.. إنفانتينو يدرس زيادة منتخبات كأس العالم مبكرًا إلى 64 فريقًا!

لم يمر سوى وقت قصير على انتقال كأس العالم إلى نظام يضم 48 فريقًا في نهائيات عام 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن إنفانتينو يتطلع بالفعل إلى الأفق التالي.

ومن المقرر حالياً أن تضم نسخة عام 2030 48 فريقاً، حيث ستتولى المغرب والبرتغال وإسبانيا دور المضيفين الرئيسيين، بينما ستستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي المباريات الافتتاحية احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة. ومع ذلك، دفع عرض رسمي من قادة أمريكا الجنوبية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إعادة النظر في حجم هذا الحدث.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع وسيلة الإعلام السويسرية «بلووين»: «إنها (بطولة تضم 64 فريقًا) بالتأكيد مسألة سيتم دراستها ومناقشتها في اللجان المعنية بعد كأس العالم هذه». وأصر رئيس الفيفا على أن البطولة يجب أن تكون متاحة لأكثر من مجرد القوى الكروية التقليدية، مشيرًا إلى أن البطولة «للعالم بأسره، وليس لأوروبا وأمريكا الجنوبية فحسب».