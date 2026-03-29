Goal.com
مباشر
World Cup 2026 FIFA Trump concerns GFXGOAL
Mark Doyle

ترجمه

ستة مخاوف رئيسية قبيل كأس العالم 2026: حظر السفر الذي فرضه دونالد ترامب، وأسعار التذاكر الباهظة، والحرب على إيران

كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
فقرات ومقالات
كندا
إيران

في نوفمبر، استمتعنا بأكثر تذكير مثير ممكن بسحر كأس العالم. فقد صُنعت التاريخ في جامايكا عندما أصبحت كوراساو أصغر دولة تتأهل على الإطلاق، بعد أن تعادلت مع «ريجي بويز» بنتيجة 0-0 في كينغستون. وفي مكان آخر من منطقة الكونكاكاف، تمكنت هايتي من حجز مكانها في النهائيات للمرة الأولى منذ 50 عاماً بفوزها 2-0 على نيكاراجوا - على الرغم من أنها لم تتمكن من خوض أي مباراة على أرضها بسبب الصراع الدائر في الجزيرة الكاريبية.

أما في أوروبا، فقد تأهلت اسكتلندا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998 بفوزها المثير والمدوي بنتيجة 4-2 على الدنمارك، والذي شهد هدفاً بضربة مقصية من سكوت ماكتوميناي، وهدف التقدم في الدقيقة 93 من كيران تيرني، بالإضافة إلى كيني ماكلين الذي أشعل مشاهد احتفالية جنونية في ملعب هامبدن بارك بتسجيله هدفاً من داخل نصف ملعبه بآخر لمسة كرة في المباراة تقريباً.

كما سادت أجواء من الفوضى العارمة في بودابست، حيث تبع تروي باروت ثنائيته الحاسمة في الفوز المفاجئ 2-0 على البرتغال بثلاثية تاريخية ضد المجر، مما أكسب جمهورية أيرلندا مكاناً في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) متقدمةً على مضيفها.

وبالطبع، خرجت أيرلندا الآن من المنافسة بعد مباريات نصف النهائي التي أقيمت يوم الخميس، ولكن مع إقامة المباريات النهائية الأربع للمباريات الفاصلة الأوروبية يوم الثلاثاء، إلى جانب مباراتين منفصلتين بين القارات، سنعرف قريباً هوية المشاركين الستة المتبقين في نهائيات هذا الصيف، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

لكن ما نعرفه الآن هو ما إذا كانت كأس العالم ستكون ناجحة أم فاشلة، لأنه مع بقاء ما يزيد قليلاً عن شهرين على انطلاق البطولة، لا تزال البطولة محاطة بالغموض. هنا، تستعرض GOAL أكبر ستة مخاوف قبل انطلاق ما يبدو بالفعل أنه سيكون منافسة مثيرة للجدل بشكل لا يصدق...

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    حظر السفر

    أكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو العام الماضي أن «العالم بأسره مرحب به في أمريكا».

    وقال: "سنبيع ما بين ستة وسبعة ملايين تذكرة للمباريات". "سيأتي ما بين خمسة و10 ملايين شخص من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بكأس العالم".

    لكن في الوقت الحالي، يبدو أن عدداً كبيراً من الناس مستبعدون مما وعد إنفانتينو بأنه سيكون "كأس العالم الأكثر شمولاً على الإطلاق". في الواقع، يواجه العديد من المشجعين صعوبة في مجرد دخول الولايات المتحدة، التي تستضيف 78 مباراة من أصل 104 مباراة.

    أدت أجندة "أمريكا أولاً" التي يقودها الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى فرض حظر سفر على مجموعة متنوعة من البلدان في جميع أنحاء العالم في محاولة مزعومة لردع الهجرة غير الشرعية.

    وبالتالي، أصبح الحصول على تأشيرات سياحية أكثر صعوبة بالنسبة لمشجعي دول مثل السنغال وكوت ديفوار، في حين قد لا يتمكن مشجعو إيران وهايتي من دخول الولايات المتحدة على الإطلاق.

    بالإضافة إلى ذلك، زاد "برنامج فيزا بوند التجريبي" من تعقيد الأمور، حيث يعني ذلك أن مواطني السنغال وكوت ديفوار، وكذلك الجزائر وتونس والرأس الأخضر التي تأهلت للمرة الأولى، قد يضطرون إلى دفع ما يصل إلى 15,000 دولار (11,000 جنيه إسترليني) كوديعة لمجرد السفر إلى الولايات المتحدة.

    • إعلان
  • US-POLITICSAFP

    أسعار التذاكر

    لم يؤدِ نظام السندات المثير للجدل إلا إلى زيادة التدقيق في تكلفة حضور المباريات بالنسبة للمشجع العادي.

    ورداً على رد الفعل العنيف الأولي تجاه هيكل تسعير البطولة، أصدرت الفيفا عدداً قليلاً من التذاكر "الأكثر بأسعار معقولة" بقيمة 60 دولاراً (45 جنيهاً إسترلينياً) لـ"المشجعين المخلصين" للفرق الـ48 المتأهلة.

    ومع ذلك، جادلت منظمة مشجعي كرة القدم الأوروبيين (FSE) على الفور بأن "التعديلات لا تذهب بعيدًا بما يكفي"، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت المجموعة شكوى من 18 صفحة إلى المفوضية الأوروبية.

    وقال رونان إيفين، المدير التنفيذي لمنظمة مشجعي كرة القدم الأوروبيين: "منذ عدة أشهر، نحث الفيفا على التصرف بشكل صحيح تجاه المشجعين وإعادة النظر في سياساتها العدوانية والاستغلالية في بيع التذاكر".

    "إن فشل الفيفا في إجراء مشاورات جادة مع الأطراف المعنية مرة أخرى لم يترك لنا خياراً سوى التعاون مع منظمة يوروكونسومرز لتقديم هذه الشكوى إلى المفوضية الأوروبية.

    "تشير الفيفا إلى أرقام مبيعاتها غير المؤكدة كدليل على صحة ممارساتها غير العادلة في بيع التذاكر، في حين أن الحقيقة هي أنها لا تترك للمشجعين المخلصين أي خيار آخر سوى الدفع أو الخسارة".

    حددت FSE ستة انتهاكات محددة، بما في ذلك ما أسمته "الأسعار الباهظة"، كما يؤكد ذلك حقيقة أن أرخص تذكرة متاحة للجمهور لنهائي 2026 تزيد عن سبعة أضعاف سعر التذكرة المماثلة لعام 2022.

    كما تتهم الفيفا بـ"الإعلانات المضللة" فيما يتعلق بالتذاكر التي تبلغ قيمتها 60 دولاراً، حيث تجادل FSE بأن "مخزون الفئة 4 بأكمله قد بيع عملياً قبل فتح باب البيع للجمهور العام" وأنها مذنبة بـ"الإعلان عن سعر غير متاح فعلياً" - وهو أمر غير قانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

    بالإضافة إلى انتقاد الفيفا لاستخدامها ممارسة "التسعير الديناميكي" المثيرة للجدل بشكل كبير، تم انتقادها أيضًا لمحاولتها المزعومة التحكم في سوق إعادة البيع وفرض رسوم بنسبة 15 في المائة على كل من المشتري والبائع، مما أدى إلى ما وصفته FSE بـ "ربح مزدوج" لمنظمي البطولة.

    وزعمت FSE أن "الفيفا تحتكر بيع تذاكر كأس العالم 2026"، وأنها "استخدمت هذه السلطة لفرض شروط على المشجعين لن تكون مقبولة أبدًا في سوق تنافسية".

    وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان رد الفيفا الوحيد على الشكوى، التي تقول إنها لم تستلمها بعد، هو أنها "منظمة غير ربحية" وأن جميع الأموال التي تجنيها يتم إعادة استثمارها "لتعزيز نمو اللعبة" في جميع أنحاء العالم.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH33-SEATTLE-PSGAFP

    الشروط

    كما يسود بعض القلق بشأن نوع العرض الرياضي الذي ينتظر فعليًا المشجعين القادرين على تحمل تكاليف السفر إلى الولايات المتحدة، والذين يحالفهم الحظ في دخول الملاعب الأمريكية.

    كان كأس العالم للأندية العام الماضي بمثابة تجربة تمهيدية متواضعة للنسخة الدولية الأكبر بكثير التي ستقام هذا الصيف، ورغم أن مشروع إنفانتينو المفضل لم يفتقر إلى الجودة أو المفاجآت، إلا أن الظروف الميدانية تسببت في مشاكل من كل نوع.

    بادئ ذي بدء، كان العديد من المدربين واللاعبين غير راضين تمامًا عن حالة الملاعب، والتي وصفها لاعب خط وسط ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام بأنها "ليست جيدة على الإطلاق". وكان مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي غير راضٍ بشكل خاص عن سطح الملعب في لومن فيلد بسياتل، أحد الملاعب المقررة لاستضافة بطولة 2026.

    "لا أستطيع أن أتخيل ملعبًا في الدوري الأمريكي للمحترفين مليئًا بالثقوب!" قال الإسباني بغضب بعد فوز فريقه 2-0 على سياتل ساوندرز. "الكرة ترتد وكأنها تقفز مثل الأرنب."

    ثم كان هناك الطقس. كانت فترات الراحة للتبريد ضرورية للغاية بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي عادة ما تسود الولايات المتحدة، بينما قال مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا إن الحرارة كانت خانقة لدرجة أنه كان "من المستحيل" تنظيم جلسات تدريبية عادية، واعترف لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز بأنه شعر "بالدوار" أثناء المباريات.

    كان رد فعل الفيفا هو الإعلان عن إدراج فترات راحة لمدة ثلاث دقائق لتناول السوائل في منتصف الشوطين الأول والثاني من كل مباراة في كأس العالم هذا الصيف - وليس فقط تلك التي تتأثر بالطقس الحار.

    وقد رحب البعض بهذا القرار، بينما انتقده آخرون الذين يرونه طريقة ساخرة لتقسيم المباراة إلى أرباع ملائمة للجمهور الأمريكي، مما سيوفر لحاملي حقوق البث التلفزيوني فواصل إعلانية أكثر ربحية.

    لسوء الحظ، قد يتعرض المشاهدون في منازلهم لتوقفات أطول في اللعب، حيث تأخرت ست مباريات في كأس العالم للأندية بسبب العواصف الرعدية، حيث يتم تعليق اللعب في الملاعب الأمريكية لأسباب تتعلق بالسلامة عند اكتشاف برق في نطاق 10 أميال.

    قال ماريسكا، مدرب تشيلسي آنذاك، بعد توقف مباراة البلوز في دور الـ16 أمام بنفيكا لمدة 113 دقيقة: "بالنسبة لي، هذا ليس كرة قدم. أعتقد أنها مزحة. أستطيع أن أتفهم أنه لأسباب أمنية (سلامة) يجب تعليق المباراة. لكن إذا قمت بتعليق سبع أو ثماني مباريات، فهذا يعني أنه ربما ليس المكان المناسب لإقامة هذه المسابقة".

  • Trump Sends ICE Agents To Airports As DHS Remains UnfundedGetty Images News

    ICE

    إلا أن ما يثير القلق بشكل أكبر بكثير من الطقس هو المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة. فقد أثارت محاولات إدارة ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية جدلاً هائلاً في جميع أنحاء البلد الذي يضم شعوباً من كل الأعراق والألوان والمعتقدات الممكنة، حيث أثبتت تصرفات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أنها تثير الانقسام بشكل خاص.

    في يناير من هذا العام، توفي ستة أشخاص أثناء احتجازهم لدى ICE (لويس غوستافو نونيز كاسيريس، ولويس بيلتران يانيز كروز، وبارادي لا، وهيبر سانشيز دومينغيز، وفيكتور مانويل دياز)، بينما قُتل اثنان آخران (رينيه نيكول جود وأليكس بريتي) برصاص أفراد ICE في مينيابوليس، مما أثار موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

    ونتيجة لذلك، تصدر المدير المؤقت لـ ICE تود ليونز عناوين الصحف في الشهر التالي عندما صرح بأن وكالته ستشكل "جزءًا أساسيًا من الجهاز الأمني الشامل لكأس العالم".

    وأضاف ليونز: "نحن ملتزمون بتأمين تلك العملية وضمان سلامة جميع المشاركين والزوار".

    ورداً على ذلك، قدمت عضوة في الكونغرس من ولاية نيوجيرسي مشروع قانون بعنوان "أنقذوا كأس العالم" يهدف إلى منع وكالة ICE من شن غارات في نطاق ميل واحد من أي مباراة في كأس العالم أو مهرجان للجماهير.

    "ينبغي أن يجمع كأس العالم العالم معًا وألا يترك العائلات تتساءل عما إذا كان عملاء ICE سيكونون في انتظارهم خارج الملاعب"، صرحت الديمقراطية نيلي بو يوم الخميس 19 مارس وسط حالة من الارتباك حول موعد توزيع المنح الأمنية التي وعدت بها وزارة الأمن الداخلي للمدن الأمريكية الـ 11 المضيفة.

    "عندما طلبت مؤخرًا من رئيس ICE (ليونز) بشكل مباشر تأكيدًا بسيطًا بأنهم سيبتعدون عن المباريات، رفض ذلك. هذا أمر غير مقبول. لذا، فإن تشريعي يضع خطًا واضحًا على أرض الملعب: لا مداهمات من ICE.

    "لن تنجح أي بطولة إذا كان المشجعون واللاعبون يعيشون في خوف. نريد أن تركز أجهزة إنفاذ القانون على توفير أمن قوي لكأس العالم، وليس على تحقيق حصص الهجرة المدنية. لا ينبغي أن نسمح للخوف بأن يحدد ملامح هذه اللحظة ويدمر المباريات."

  • MEXICO-CRIME-DRUGS-FUNERALAFP

    عنف عصابات المخدرات

    كما أصبح الأمن موضوعًا رئيسيًا للنقاش الشهر الماضي، بعد اندلاع أعمال عنف دامية في المكسيك، حيث دخل أعضاء عصابة المخدرات «جيل جاليسكو الجديد» (CJNG) في اشتباكات مسلحة دامية مع الجيش المكسيكي عقب مقتل زعيمها، نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس، خلال عملية عسكرية.

    كان أوسيغيرا سيرفانتيس، المعروف باسم "إل مينشو"، أكثر الرجال المطلوبين في المكسيك، وقد قُتل ما لا يقل عن 25 من أفراد الحرس الوطني في الساعات الأربع والعشرين الأولى التي أعقبت وفاته في 22 فبراير.

    مع استضافة المكسيك لـ 13 مباراة في كأس العالم، بما في ذلك أربع مباريات في غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو، أثارت موجة العنف مخاوف بشأن سلامة المشجعين في كأس العالم.

    ومع ذلك، أصرت رئيسة البلاد، كلوديا شينباوم، على أن العنف المستمر لا يشكل "أي خطر" على المشجعين، وكشفت لاحقًا عن خطط لنشر 100 ألف فرد من قوات الأمن، بما في ذلك 20 ألف جندي و55 ألف ضابط شرطة، كجزء من عملية ضخمة لحماية المشجعين الزائرين.

    وبالتالي، وصف إنفانتينو نفسه بأنه يشعر "بطمأنينة كبيرة". وقال رئيس الفيفا لوكالة فرانس برس: "كل شيء على ما يرام. سيكون الأمر مذهلاً".


  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    الحرب

    في ديسمبر الماضي فقط، قدم إنفانتينو إلى ترامب «جائزة الفيفا للسلام» في دورتها الأولى. ومع ذلك، فقد ألقى الرئيس الأمريكي الآن بالشرق الأوسط، بل والعالم بأسره، في فوضى سياسية واقتصادية من خلال حرب على إيران تقوم بها الولايات المتحدة وتنسقها مع إسرائيل - وهي دولة لا يزالالعديد من أعضاء الفيفا يطالبون بحظرها من المشاركة في المسابقات الدولية ومسابقات الأندية بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في غزةوالغزوالحالي للبنان.

    من الناحية المالية واللوجستية، قد تؤدي الهجمات العسكرية غير المبررة على إيران إلى ارتفاع تكلفة سفر المشجعين لحضور كأس العالم هذا الصيف، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بسبب الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز.

    لكن الأهم من ذلك بكثير هو الخسائر المروعة في أرواح المدنيين في إيران، والتي دفعت وزير الرياضة والشباب في البلاد، أحمد دونيامالي، إلى القول إنه "من المستحيل تماماً أن نشارك في كأس العالم".

    ومن المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها الثلاث في المجموعة في الولايات المتحدة، وقد رفضت الفيفا بالفعل طلبًا بنقل مبارياتها إلى المكسيك، حيث أصر إنفانتينو على أن ترامب أكد له شخصيًا أن الإيرانيين سيكونون "مرحبًا بهم" للمشاركة. ومع ذلك، لم يحيد ترامب بعد عن موقفه السابق بأنه "لا يهتم حقاً" بما إذا كانوا سيشاركون أم لا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وكشف أنه لا يستطيع ضمان سلامة منتخب ميلي.

    وصرح إنفانتينو بتحدٍ في وقت سابق من هذا الشهر: "نحن جميعًا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لتقريب الناس من بعضهم البعض الآن أكثر من أي وقت مضى، وأشكر رئيس الولايات المتحدة بصدق على دعمه، حيث يظهر ذلك مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

    ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال هناك احتمالية محبطة للغاية بأن دولة تأهلت لكأس العالم لن تشارك بسبب تعرضها للقصف من قبل إحدى الدول المضيفة.