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علي رفعت

سبيد يكرر احتفال صلاح ودوكو في جيب هاني.. ردود أفعال جنونية بتقدم مصر على بلجيكا!

فقرات ومقالات
بلجيكا ضد مصر
بلجيكا
مصر
كأس العالم

ماذا قالت الجماهير عن هدف إمام عاشور وتألق محمد هاني؟!

شَهِدَ الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني المصري ونظيره البلجيكي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 إثارة بالغة وتفاعلًا جارفًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ذلك عقب نجاح الفراعنة في التقاط التقدم بهدف نظيف أحرزه اللاعب إمام عاشور، ليقلب موازين التوقعات ويشعل حماس الجماهير والمتابعين.

وعجت الفضاءات الرقمية بآلاف التعليقات التي واكبت أحداث الشوط الأول بنوع من الذهول والإعجاب، حيث تصدرت لقطات تفاعل صانع المحتوى العالمي سبيد المشهد، بالتوازي مع موجة إشادة نادرة وثقيلة بالمستويات الفنية العالية التي قدمها المدافع محمد هاني في التصدي لنجوم المنتخب البلجيكي وعلى رأسهم جيريمي دوكو.


  • سبيد يتفاعل ويحتفل كصلاح


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  • يوم جيد لإفريقيا


  • محمد هاني يقدم أداء دفاعي رائع في مواقف 1 ضد 1


  • دوكو حاول مراوغته 3 مرات وفشل


  • دوكو وتروسارد في جيب هاني


  • على دوكو البحث عن هاتف إمام عاشور


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