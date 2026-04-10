بعد وقت قصير من إغلاق ملف انتقال نيك فولتمايده، شهد نادي شتوتغارت خلال مؤتمر صحفي لحظة غير معتادة. إذ وجّه المدرب سيباستيان هونيس انتقادات واضحة على نحو مفاجئ لعملية التخطيط السابقة لتشكيلة الفريق من قبل عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية فابيان فولغيموت ومدير الكرة كريستيان غنتنر.
أكد هوينيس قبيل إغلاق نافذة الانتقالات أن رحيل فولتمايده يُعد «خسارة فادحة»، موضحًا: «لقد وضعنا لأنفسنا في صيف العام الماضي بعض الأمور التي أردنا تنفيذها. ويجب أن أقول بوضوح تام إننا، وحتى قبل انتقال نيك الآن، لم ننجح بعد تمامًا في تنفيذ هذه الأمور». وبعد يومين أو ثلاثة أيام، تلت ذلك صفقاتا التعاقد مع بدر الدين بوعناني وبلال الخنوس لتعزيز الجانب الهجومي.
غير أن كليهما لم يكن — كما تبيّن لاحقًا — بديلًا مباشرًا للمهاجم الدولي. وبينما اتضح أن الخنوس صفقة موفقة وأصبح مؤخرًا مرتبطًا بالنادي بعقد دائم، لا يزال بوعناني بعيدًا جدًا عن التوقعات. ومع إدراك أن مواصفات لاعبيهما لا تشبه مواصفات هدافٍ صريح، سعى شتوتغارت أيضًا للتعاقد مع هداف حقيقي هو هيون-غيو أوه من كيه آر سي جينك. إلا أن الكوري الجنوبي فشل في الفحص الطبي يوم الموعد النهائي.
وبعد نحو أربعة أشهر من تصريحات هوينيس الصريحة، أمضى الفريق الشوابي فترة الشتاء وهو في مركز سادس جيد في البوندسليغا، وكان أيضًا على المسار الصحيح في مسابقات الكأس، لكن مسألة المهاجم بدت وكأنها لا تمنح المسؤولين أي راحة. لذا فعّل شتوتغارت الشرط الجزائي الذي قيل إن قيمته سبعة ملايين يورو لجيريمي أريفالو من رايسينغ سانتاندير، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية. غير أن اللاعب البالغ 21 عامًا لم يُشكل حتى الآن إضافة حقيقية.
منذ ذلك الحين، لم يحصد سوى 30 دقيقة مشاركة في ست مباريات بالدوري الألماني، مع تمريرة حاسمة واحدة أمام إف سي سانت باولي. أما عن الإمكانات التي يمتلكها المراوغ السريع، فقد لمح أريفالو إليها خصوصًا في ظهوره الأول وحتى الآن الأخير مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الثالثة. ففي الفوز 3:1 على إس في فالدهوف مانهايم سجّل هدفًا وصنع آخر. لكن لا يوجد الكثير من الإيجابيات الأخرى لذكرها. ومن المرجّح أن جميع الأطراف كانت تأمل القليلَ أكثر من هذه الصفقة.
وفي الفترة المحيطة بمباراة باولي، لم يتمكن أريفالو في أربع مناسبات من دخول قائمة الفريق في البوندسليغا من الأساس، وهو ما نتج عنه أيضًا ذلك الظهور القصير مع الفريق الثاني. ولم يكن هناك مكان للاعب الإكوادوري الشاب في قائمة الدوري الأوروبي أيضًا. وقال هوينيس مفسّرًا قراره آنذاك في فبراير: "لا يمكننا إدراج سوى عدد محدود من اللاعبين في القائمة. والآخرون حاليًا متقدمون عليه قليلًا"، وأضاف: "جيريمي يأتي من دوري آخر ومن ثقافة أخرى. كنا نأمل بالطبع أن تسير الأمور أسرع قليلًا. ومع ذلك كنا نعلم أن مثل هذا الوضع قد يحدث".
فهل كان الانتقال إلى نادٍ طموح في البوندسليغا مبكرًا جدًا بالنسبة لأريفالو؟ ليس بالضرورة. فالبدائل في الهجوم كانت، كما تنبأ هوينيس في الصيف، محدودة للغاية وقت إتمام الصفقة. ويدعم التعادل 0:0 أمام تي إس جي هوفنهايم قبيل العطلة الشتوية القصيرة هذه الفرضية. فعلى الرغم من افتقار الفريق الواضح للفاعلية في الثلث الأخير، أجرى مدرب شتوتغارت تبديلين فقط — وعلى الصعيد الهجومي مرة واحدة فقط عبر كريس فويريش. وقد خرج بدلًا منه تياغو توماس، الذي حاول هذا الموسم — وبوعناني كذلك — الاضطلاع بدور رأس الحربة اضطرارًا. غير أن كلاهما يُظهر نقاط قوته بشكل أفضل عندما ينطلق من العمق.
إضافة إلى ذلك، كان بلال الخنوس مع المغرب في كأس أمم إفريقيا، فيما غاب إرميدين ديميروفيتش بعد بدايته الرائعة للموسم — وخلال غياب مؤقت لدينيز أونداف — إذ لم يسجّل سوى خمسة أهداف منذ بداية أكتوبر بسبب إصابة معقدة في القدم. وجاءت عملية التعافي أطول مما كان مأمولًا في البداية، ما أدى إلى تأجيل عودته إلى استئناف البوندسليغا مطلع يناير. وهكذا كانت الطريق ممهدة إلى حد كبير أمام أريفالو لتسجيل ظهور أول ناجح.
وبكل حماس قال أريفالو بعد انتقاله: "أهدافي هي أن أصل بسرعة، وأن أواصل التطور، وأن أساعد الفريق لكي ننجح معًا". وبناءً على ذلك، من المرجح أن تكون الخلاصة الشخصية المؤقتة لأشهره الأولى على نيكار مخيبة للآمال. وقبل كل شيء يحتاج إلى أمر واحد: الصبر!
أن أريفالو قد لا يكون مساعدة فورية، كان مسؤولو شتوتغارت قد أخذوه بالحسبان بطبيعة الحال. وشدد فولغيموت قائلاً: "نرى لدى جيريمي الكثير من الإمكانات التي نريد تطويرها معه". وليس من قبيل الصدفة أنه منح موهبة الهجوم عقدًا حتى عام 2031. لكن أريفالو مدين للمسؤولين عاجلاً أم آجلاً بإثبات سبب جعلهم يمدّون أيديهم بعمق إلى المحفظة من أجله. ومن المفترض أن يساعد اللاعبون الناطقون بالإسبانية مثل تشيما أندريس أيضًا في تأقلمه في شوابن. ويُقال إن هونيس "وجّههم لتسهيل اندماجه. فقد تمت مساعدتهم هم أيضًا آنذاك".
لكن الاندماج لدى أريفالو حتى الآن يسير في المقام الأول من دور المتفرج — وأمام دورتموند (BVB) في نهاية الأسبوع الماضي حتى مجددًا من المدرجات. وقال فولغيموت موضحًا، بعدما لم ينجح أريفالو في نهاية يناير أمام غلادباخ في دخول القائمة لأول مرة: "جيريمي في طور الوصول إلى هنا. سيستغرق ذلك بعض الوقت"، وأضاف بتفاؤل: "سيحصل بالتأكيد على مشاركاته".
غير أن هذه التوقعات لم تتحقق فعليًا، إذ لم يشارك منذ ذلك الحين سوى أربع مرات لفترات قصيرة لا تتجاوز ست دقائق. والآن يقع على عاتق أريفالو أن يؤكد الآمال المعقودة عليه في الأسابيع المقبلة حتى العطلة الصيفية الطويلة، وأن يثبت نفسه كـ"متألق متأخر" صغير. بشرط أن يحصل أصلًا على الفرصة. ففي النهاية، لا يزال لاعب الإكوادور الدولي الذي خاض ثلاث مباريات أيضًا يصارع من أجل بطاقة إلى كأس العالم، وهو ما قد يضعه في مواجهة مع بعض زملائه في الفريق. ففي دور المجموعات يلتقي منتخب أميركا الجنوبية، كما هو معروف، بالمنتخب الوطني الألماني.
حتى الآن، لا يبدو أن أريفالو قد أضرّ بنفسه بشيء رغم بدايته المتذبذبة مع شتوتغارت. ففي نهاية المطاف، أشركه المدرب سيباستيان بيكاسيسي مرتين قبل النهاية بقليل خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
نادي شتوتغارت: نظرة عامة على جميع انتقالات موسم 2025/26
- المنضمون:
الاسم المركز النادي السابق قيمة الانتقال المتداولة Lorenz Assignon الدفاع ستاد رين 12 مليون يورو Noah Darvich خط الوسط FC Barcelona 1 مليون يورو Chema Andres خط الوسط Real Madrid 3 ملايين يورو Badredine Bouanani خط الوسط OGC نيس 15 مليون يورو Bilal El Khannouss خط الوسط ليستر سيتي (إعارة + إلزامية شراء) 3 ملايين يورو رسوم إعارة Lazar Jovanovic الهجوم النجم الأحمر بلغراد 5 ملايين يورو Jeremy Arevalo الهجوم راسينغ سانتاندير 7 ملايين يورو Tiago Tomas الهجوم VfL فولفسبورغ 13 مليون يورو
- الراحلون:
الاسم المركز النادي المُستقبِل قيمة الانتقال المتداولة Dennis Seimen حراسة المرمى SC بادربورن (إعارة) 0,25 مليون يورو (رسوم إعارة) Leonidas Stergiou الدفاع FC هايدنهايم (إعارة) رسوم الإعارة غير معروفة Anrie Chase الدفاع RB سالزبورغ 2 مليون يورو Yannik Keitel خط الوسط FC أوغسبورغ (إعارة) 0,1 مليون يورو رسوم إعارة Woo-yeong Jeong خط الوسط 1. FC يونيون برلين 4 ملايين يورو Luca Raimund خط الوسط فورتونا دوسلدورف 0,4 مليون يورو Enzo Millot خط الوسط الأهلي 30 مليون يورو Juan Jose Perea الهجوم FC زيورخ انتقال مجاني Silas الهجوم FSV ماينز 05 0,15 مليون يورو Jovan Milosevic الهجوم SV فيردر بريمن (إعارة) 0,65 مليون يورو رسوم إعارة Luca Pfeiffer الهجوم SV إلفرسبرغ غير معروف Jacob Bruun Larsen الهجوم FC بيرنلي 4 ملايين يورو Nick Woltemade الهجوم نيوكاسل يونايتد 75 مليون يورو