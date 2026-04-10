أكد هوينيس قبيل إغلاق نافذة الانتقالات أن رحيل فولتمايده يُعد «خسارة فادحة»، موضحًا: «لقد وضعنا لأنفسنا في صيف العام الماضي بعض الأمور التي أردنا تنفيذها. ويجب أن أقول بوضوح تام إننا، وحتى قبل انتقال نيك الآن، لم ننجح بعد تمامًا في تنفيذ هذه الأمور». وبعد يومين أو ثلاثة أيام، تلت ذلك صفقاتا التعاقد مع بدر الدين بوعناني وبلال الخنوس لتعزيز الجانب الهجومي.

غير أن كليهما لم يكن — كما تبيّن لاحقًا — بديلًا مباشرًا للمهاجم الدولي. وبينما اتضح أن الخنوس صفقة موفقة وأصبح مؤخرًا مرتبطًا بالنادي بعقد دائم، لا يزال بوعناني بعيدًا جدًا عن التوقعات. ومع إدراك أن مواصفات لاعبيهما لا تشبه مواصفات هدافٍ صريح، سعى شتوتغارت أيضًا للتعاقد مع هداف حقيقي هو هيون-غيو أوه من كيه آر سي جينك. إلا أن الكوري الجنوبي فشل في الفحص الطبي يوم الموعد النهائي.

وبعد نحو أربعة أشهر من تصريحات هوينيس الصريحة، أمضى الفريق الشوابي فترة الشتاء وهو في مركز سادس جيد في البوندسليغا، وكان أيضًا على المسار الصحيح في مسابقات الكأس، لكن مسألة المهاجم بدت وكأنها لا تمنح المسؤولين أي راحة. لذا فعّل شتوتغارت الشرط الجزائي الذي قيل إن قيمته سبعة ملايين يورو لجيريمي أريفالو من رايسينغ سانتاندير، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية. غير أن اللاعب البالغ 21 عامًا لم يُشكل حتى الآن إضافة حقيقية.