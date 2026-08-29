مستبعد من سباليتي .. الاتحاد يستهدف ضم زيجروفا

يوفنتوس، استفسار من الاتحاد بشأن إيدون زيجروفا، الذي لا يُعد مع ذلك الاسم الوحيد الموجود في قائمة النادي السعودي مشترك مع يوفنتوس، إذ تنافس الفريقان على ضم فرانك كيسييه الذي انهار انتقاله إلى يوفي، ولم يتفق مع أي فريق حتى الآن.

هذا ما كتبه روميو أجريستي، الصحفي في جول بالنسخة الإيطالية، الذي أشار إلى اهتمام نادي جدة باللاعب الكوسوفي مواليد 1999، الذي لم يستدعه لوتشيانو سباليتي اليوم لمباراة هذا المساء أمام بارما على ملعب أليانز ستاديوم.

وعلى صعيد الجهة اليمنى في الهجوم، نُذكّر بأن هناك أيضًا لاتسيو. فبحسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن الاسم الذي يتصدر تقييمات إدارة لاتسيو هو تحديدًا زيجروفا، الذي وقع الاختيار عليه كبديل محتمل لجوستاف إيزاكسن، وعند الحاجة، كحل على الجهة المعاكسة بدلًا من ماتيا زاكانيي.