cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9

سباليتي يطلب ستة تعاقدات جديدة، ييلدز وبريمر غير قابلين للتغيير: الأفكار لبناء يوفنتوس قادرة على الفوز بالدوري

خطط سباليتي لسوق الانتقالات الصيفية: ستة تعاقدات جديدة واثنان لا يمكن الاستغناء عنهما.

مع بقاء أقل من شهرين على نهاية الدوري، تسعى يوفنتوس جاهدة لتحقيق هدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يحتل الفريق حالياً المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن كومو. وبغض النظر عن التأهل ضمن المراكز الأربعة الأولى، طلب لوتشيانو سباليتي، الذي سيوقع قريباً على تجديد عقده حتى 30 يونيو 2028، 6 لاعبين جدد للموسم المقبل.

ووفقاً لما ذكره روميو أغريستي، فإن المدرب لديه رؤية واضحة بشأن اللاعبين الذين تحتاجهم يوفنتوس لتطوير مستواها. وسيتوقف الميزانية والتوافر بالفعل على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، لكن الاستراتيجيات بدأت تتبلور في هذه الأيام.

  • اللاعبون الستة الجدد في فريق سباليتي

    يحتاج يوفنتوس إلى تعزيزات في كل خط. سيكون هناك حاجة إلى حارس مرمى، حيث لم يقدم دي جريجوريو أداءً مقنعاً هذا العام، ولكن ليس هذا فقط. سيتم السعي لتعزيز خط الدفاع بضم مدافع قلب وظهير. ثم في خط الوسط، وهو الخط الذي عانى هذا العام من نقص في العدد، حيث يلزم وجود لاعب ينظم اللعب وآخر ذي تأثير.

    ثم الهجوم. لم يقنع ديفيد وأوبيندا وسيغادران، بينما يجب حل مسألة فلاهوفيتش، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2026 ولا يزال مستقبله مجهولاً. بغض النظر عن فلاهوفيتش، ومع ذلك، سيكون هناك حاجة إلى مهاجم واحد على الأقل. إحدى الأفكار هي كينان ديفيس من أودينيزي، على الرغم من عدم وجود مفاوضات حقيقية حتى الآن.

  • الذين لا يمكن المساس بهم

    كان سباليتي واضحاً مع الإدارة، حيث وضع فيتو على بعض عمليات البيع. اللاعبون الأساسيون، النجوم الكبار، لا يمكن المساس بهم: يُعتبر يلدز وبريمر غير قابلين للبيع، في حين أن آخرين، رغم اعتبارهم لاعبين جيدين، قد يتم بيعهم. بيعهم، وليس بيعهم بأسعار بخسة، حيث أن يوفنتوس مستعدة للاستماع إلى أي عروض محتملة.

    هناك حوالي 13-14 لاعباً في الفريق يحظون بثقة المدرب الذي يريد، بالتالي، أن يبقى لاعبوه الأساسيون. وذلك من أجل الانطلاق، العام المقبل، من قاعدة صلبة وضمان استمرارية العمل الذي تم إنجازه خلال الأشهر الماضية.

  • مسائل متعلقة بالميزانية

    يوفنتوس، حتى في غياب دوري أبطال أوروبا، لا تريد أن تقلص حجمها. سيتم النظر في بعض عمليات بيع اللاعبين لإدارة الميزانية، مثل بيع ديفيد، الذي يمكن أن يحقق ربحاً كبيراً نظراً لوصوله إلى النادي كلاعب حر.

    بين الميزانية والتعزيزات، تدرس يوفنتوس أفضل استراتيجية للعام المقبل. لأنه، سواء شارك الفريق في دوري أبطال أوروبا أم لا، ستكون هناك حاجة إلى ثورة صغيرة لتلبية متطلبات المدرب الذي يطلب ما لا يقل عن 6 تعاقدات للحصول على فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

